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Лас-Пальмас - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 січня 2024, 17:15 - Гран Канария . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0 - 0
Оновити
9'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Лас-Пальмас
39%
Нічия
29%
Реал
32%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with UD Las Palmas playing at home, UD Las Palmas have won 1 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 3 times. The goal difference is 10-7 in favour of Real Madrid.
  • During the last 11 meetings, UD Las Palmas have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 8 times. The goal difference is 33-12 in favour of Real Madrid.
  • UD Las Palmas's last home win against Real Madrid was in 2001.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that UD Las Palmas scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • UD Las Palmas haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • UD Las Palmas haven't scored in 2 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 7-2-1.
  • Kirian Rodriguez is UD Las Palmas's top scorer with 5 goals. Jude Bellingham has scored 14 times for Real Madrid.
  • Alberto Moleiro has assisted the most goals for UD Las Palmas with 3. Toni Kroos is Real Madrid's biggest assister (6).
  • Sergi Cardona has more yellow cards (7) than any other player at UD Las Palmas. Antonio Rudiger has collected 7 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • UD Las Palmas wins 1st half in 26% of their matches, Real Madrid in 39% of their matches.
  • UD Las Palmas wins 26% of halftimes, Real Madrid wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When UD Las Palmas leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than UD Las Palmas.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings UD Las Palmas won 0, Real Madrid won 3, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • UD Las Palmas scores 1 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.6 goals against UD Las Palmas (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Las Palmas and Real Madrid is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Las Palmas and Real Madrid is 1.6.
  • UD Las Palmas scores 1.19 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лас-Пальмас
0
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Реал 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
31.03.2018 - 19:30 Лас-Пальмас 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
05.11.2017 - 21:45 Реал 3 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2016/2017
01.03.2017 - 22:30 Реал 3 - 3 Завершено Лас-Пальмас
Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.01.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 0 - 2 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.01.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 3 - 0 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 22:30 Атлетік 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Кадіс Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 17:15 Реал 3 - 2 Завершено Альмерія В
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал П
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершено Мальорка В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Лас-Пальмас
39%
Нічия
29%
Реал
32%
Склади команд
13
Valles, Alvaro
18
Cardona, Sergi
15
Medina, Mika
4
Suarez, Alex
2
Park, Marvin
10
Moleiro, Alberto
20
Rodriguez, Kirian
8
Perrone, Maximo
5
Munoz, Javi
17
Мунiр Ель-Хаддадi
9
Сандро Рамірес
13
Андрій Лунін
2
Данiель Карвахаль
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
19
Данiель Себальос
8
Тонi Кроос
12
Camavinga, Eduardo
21
Diaz, Brahim
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Сандро Рамірес
    Форвард
  • 10
    Moleiro, Alberto
    Форвард
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Півзахисник
  • 8
    Perrone, Maximo
    Півзахисник
  • 5
    Munoz, Javi
  • 17
    Мунiр Ель-Хаддадi
    Форвард
  • 18
    Cardona, Sergi
    Захисник
  • 15
    Medina, Mika
    Захисник
  • 4
    Suarez, Alex
  • 2
    Park, Marvin
    Півзахисник
  • 13
    Valles, Alvaro
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Garcia Pimienta
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Лас-Пальмас - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
3'
Молейро завдавав обвідного удару в дальню дев’ятку приблизно з кута воротарського. Карвахаль підставив голову та заблокував спробу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сезар Сото Градо.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Лас-Пальмаса: Вальєс — Кардона, Мармоль, Марвін, Суарес — Кіріан (к), Перроне, Муньйос — Молейро, Сандро, Мунір. Головний тренер — Гарсія Пімʼєнта.
Запасні: Кепа (в), Каньїсарес (в), Вальверде, Гюлер, Лукас, Менді, Модрич, Хоселу, Чуамені.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Гарсія, Начо (к), Рюдігер, Карвахаль — Кроос, Камавінга, Себальйос — Діас — Вінісіус, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 22-го раунду Ла Ліги між Лас-Пальмасом і Реалом.
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Анонс матчу Лас-Пальмас - Реал 27.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Гран Канария.

Дата проведення матчу: 27.01.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Реал (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Лас-Пальмас у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Garcia Pimienta и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лас-Пальмас - Реал можна подивитися 27.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Лас-Пальмас - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

команди Лас-Пальмас був зіграний проти Райо Вальєкано - 20.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лас-Пальмас.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти Альмерія - 21.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Лас-Пальмас - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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