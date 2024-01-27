Лас-Пальмас - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лас-Пальмас - Реал 27.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Гран Канария.

Дата проведення матчу: 27.01.2024

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Реал (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Лас-Пальмас у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Garcia Pimienta и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента



команди Лас-Пальмас був зіграний проти Райо Вальєкано - 20.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лас-Пальмас.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



команди Реал був зіграний проти Альмерія - 21.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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