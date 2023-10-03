Манчестер Юнайтед - Галатасарай онлайн трансляція матчу

03.10.2023 в 08:28 Манчестер Юнайтед – Галатасарай. Анонс та прогноз матчу Ліги Чемпіонів на 03.10.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Манчестер Юнайтед" та "Галатасараєм" у рамках другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів