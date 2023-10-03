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Манчестер Юнайтед - Галатасарай онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 03 жовтня 2023, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Иван Крузляк
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 1
Оновити
37'
Галатасарай
Стамбул
Дивитись трансляцію
Хід матчу
17' Hojlund, Rasmus 23' Zaha, Wilfried
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
38%
Нічия
31%
Галатасарай
31%
Цікаві факти
  • Galatasaray Istanbul haven't lost in their last 14 games.
  • Galatasaray Istanbul have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Galatasaray Istanbul have lost none of their last 7 away matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Galatasaray Istanbul have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, Galatasaray Istanbul in 52% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, Galatasaray Istanbul wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Galatasaray Istanbul leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 61% of their matches.
  • When Galatasaray Istanbul is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Galatasaray Istanbul's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 3 games against Galatasaray Istanbul (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Manchester United won 2, Galatasaray Istanbul won 1, 0 draws.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Galatasaray Istanbul and Galatasaray Istanbul scores 1 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Galatasaray Istanbul is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Galatasaray Istanbul is 1.33.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester United scores 2.07 goals when playing at home and Galatasaray Istanbul scores 2.33 goals when playing away (on average).
  • Galatasaray Istanbul have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Галатасарай
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
20.11.2012 - 21:45 Галатасарай 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
19.09.2012 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Галатасарай
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Баварія 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Останні матчі - Галатасарай
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Галатасарай 2 - 1 Завершено Анкарагюджю В
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
26.09.2023 - 20:00 Істанбулспор 0 - 1 Завершено Галатасарай В
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
23.09.2023 - 20:00 Істанбул ББ 1 - 2 Завершено Галатасарай В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Галатасарай 2 - 2 Завершено Копенгаген Н
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
16.09.2023 - 20:00 Галатасарай 4 - 2 Завершено Samsunspor В
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Головні події
23'
Zaha, Wilfried ГООЛ!
ГООЛ! Hojlund, Rasmus
17'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
38%
Нічия
31%
Галатасарай
31%
Склади команд
24
Андре Онана
4
Соф'ян Амрабат
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
19
Рафаель Варан
20
Dalot, Diogo
7
Мейсон Маунт
18
Карлос Каземiро
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
46
Mejbri, Hannibal
11
Hojlund, Rasmus
1
Muslera, Fernando
93
Boey, Sacha
6
Давінсон Санчес
42
Bardakci, Abdulkerim
3
Angelino
34
Лукас Торрейра
23
Каан Айхан
20
Tete
7
Akturkoglu, Kerem
14
Zaha, Wilfried
9
Мауро Ікарді
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
    17
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 46
    Mejbri, Hannibal
    Півзахисник
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 4
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 9
    Мауро Ікарді
    Форвард
  • 20
    Tete
    Півзахисник
  • 7
    Akturkoglu, Kerem
    Півзахисник
  • 14
    Zaha, Wilfried
    Форвард
    23
  • 34
    Лукас Торрейра
    Півзахисник
  • 23
    Каан Айхан
    Захисник
  • 93
    Boey, Sacha
    Захисник
  • 6
    Давінсон Санчес
    Захисник
  • 42
    Bardakci, Abdulkerim
    Захисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 1
    Muslera, Fernando
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Buruk, Okan
Статистика матчу
1
Удари повз
7
Штрафні
7
5
Фоли
7
4
Кутові
2
Офсайди
1
Удари в отвір
1
1
ЖК
1
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Галатасарай
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
36'
Почали стукати команди один одного по ногах добряче.
34'
Жовта картка
А тепер попереджений і Каземіро за гру високою ногою проти Актюркоглу.
33'
Бруну з тривалою підготовкою до виконання штрафного просто подав на голову супернику.
31'
Жовта картка
Торрейра в центрі поля пройшовся по ногам Каземіро.
29'
Фол на чужій половині від Тете проти Амрабата.
27'
Від центральної лінії розпочинається пресинг гостей.
25'
Тен Гаг довго був активним у технічній зоні, але зараз чогось присів.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Санчес із власної половини закинув навмання до центру чужого штрафного, де Далот не зрозуміло, що робив, але Заха з-під нього в падінні пробив у лівий верхній кут.
20'
Юнайтед тримає м'яч на власній половині, витягуючи суперників. Одного разу спрацювало.
18'
Інфо
Без офсайду в Рашфорда під час гольової атаки.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гойлунд головою з меж воротарського завершив простріл Рашфорда з правого флангу контратаки.
15'
Фол від Каземіро перед чужим штрафним проти Заха.
13'
Галатасарай цими хвилинами возиться з м'ячем у центрі поля.
11'
Заспокоїли гру футболісти Юнайтед тим часом.
9'
Офсайд
Закидання з власної половини пішло на лівий фланг атаки в офсайд для Рашфорда.
8'
Актюркоглу перехопив подачу з правого флангу від Ганнібала, але під час контратаки до штрафного м'яч не затягнув.
6'
Заха отримав передачу на хід на лівий фланг атаки, але повз Далота не розвернувся.
4'
Галатасараю важко будувати атаки через пресинг суперників.
2'
Бруну підставив ногу в центрі штрафного під простріл Гойлунда з лівого флангу, але удару не вийшло.
1'
Важкий контроль м'яча на власній половині від Манчестера.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
До цього Манчестер Юнайтед програв Баварії (3:4), а Галатасарай зіграв унічию проти Копенгагена (2:2).
Запасні: Гювенч, Демірбай, Мертенс, Нельссон, Олівейра, Їлмаз, Ндомбеле, Бакамбу.
Галатасарай: Муслера — Боє, Санчес, Бардакджі, Анхеліньйо — Торрейра, Айхан — Тете, Актюркоглу, Заха — Ікарді.
Запасні: Баїндир, Вітек, Магвайр, Марсьяль, Еріксен, Гарначо, Антоні, Пеллістрі, Еванс, Мактоміней.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Лінделеф, Амрабат — Каземіро, Маунт — Ганнібал, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іван Кружляк (Братислава, Словаччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи A. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та стамбульський Галатасарай.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Галатасарай 03.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Галатасарай (Стамбул) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 03.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Галатасарай (Стамбул):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Галатасарай, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Галатасарай та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 20.11.2012 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Buruk, Okan розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Галатасарай можна подивитися 03.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Галатасарай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Крістал Пелес - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: Галатасарай (Стамбул)
Рік заснування Галатасарай (Стамбул): 1905
Країна: Турция
Тренер: Мустафа Денизли

Прошедший матч команди Галатасарай був зіграний проти Анкарагюджю - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Туреччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Галатасарай.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Галатасарай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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