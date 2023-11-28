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Галатасарай - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 листопада 2023, 19:45 - Turk Telekom Stadyumu . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Галатасарай
Стамбул
0 - 2
Оновити
26'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
11' Garnacho, Alejandro 18' Fernandes, Bruno
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Галатасарай
33%
Нічия
22%
Манчестер Юнайтед
44%
Цікаві факти
  • Mauro Icardi is Galatasaray Istanbul's top scorer with 2 goals. Rasmus Hojlund has scored 5 times for Manchester United.
  • Davinson Sanchez has assisted the most goals for Galatasaray Istanbul with 2. Marcus Rashford is Manchester United's biggest assister (2).
  • Galatasaray Istanbul have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Galatasaray Istanbul wins 1st half in 50% of their matches, Manchester United in 30% of their matches.
  • Galatasaray Istanbul wins 50% of halftimes, Manchester United wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Galatasaray Istanbul.
  • On their last meeting Galatasaray Istanbul won by 1 goals.
  • When Galatasaray Istanbul leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Galatasaray Istanbul is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Galatasaray Istanbul has better performance than Manchester United.
  • In the last 4 meetings Galatasaray Istanbul won 2, Manchester United won 2, 0 draws.
  • Galatasaray Istanbul scores 1.5 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2 goals against Galatasaray Istanbul (on average).
  • Average number of goals in meetings between Galatasaray Istanbul and Manchester United is 3.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Galatasaray Istanbul and Manchester United is 1.5.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Galatasaray Istanbul scores 2.18 goals when playing at home and Manchester United scores 1.18 goals when playing away (on average).
  • Galatasaray Istanbul's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Галатасарай
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Галатасарай
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
20.11.2012 - 21:45 Галатасарай 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
19.09.2012 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Галатасарай
Останні матчі - Галатасарай
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
25.11.2023 - 18:00 Галатасарай 4 - 0 Завершено Аланияспор В
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
11.11.2023 - 18:00 Хатайспор 2 - 1 Завершено Галатасарай П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Баварія 2 - 1 Завершено Галатасарай П
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
03.11.2023 - 19:00 Галатасарай 2 - 1 Завершено Касімпаша В
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
28.10.2023 - 19:00 Сaykur Rizespor 0 - 1 Завершено Галатасарай В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Копенгаген 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл П
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Головні події
18'
Fernandes, Bruno ГООЛ!
11'
Garnacho, Alejandro ГООЛ!
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Галатасарай
33%
Нічия
22%
Манчестер Юнайтед
44%
Склади команд
1
Muslera, Fernando
3
Angelino
23
Каан Айхан
42
Bardakci, Abdulkerim
93
Boey, Sacha
91
Ndombele, Tanguy
34
Лукас Торрейра
14
Zaha, Wilfried
10
Дріс Мертенс
22
Хакім Зієш
9
Мауро Ікарді
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
5
Харрі Магуайр
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
23
Shaw, Luke
39
Mctominay, Scott
4
Соф'ян Амрабат
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
75
Garnacho, Alejandro
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 9
    Мауро Ікарді
    Форвард
  • 14
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 10
    Дріс Мертенс
    Форвард
  • 22
    Хакім Зієш
  • 91
    Ndombele, Tanguy
    Півзахисник
  • 34
    Лукас Торрейра
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 23
    Каан Айхан
    Захисник
  • 42
    Bardakci, Abdulkerim
    Захисник
  • 93
    Boey, Sacha
    Захисник
  • 1
    Muslera, Fernando
    Воротар
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
    18
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
    11
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 4
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Buruk, Okan
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
56%
Володіння м'ячем
44%
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
1
Удари повз
2
Блоковано ударів
3
Кутові
3
Удари в отвір
2
Сейви
3
LIVE
Трансляція матчу Галатасарай - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
18'
Гоооол!!!
Другий виймають турки! Фернандеш з дальньої відстані влучає під поперечину та ще більше шокує суперника. Рахунок не по грі, але Юнайтед безжальний.
14'
Небезпечний момент
Галатасарай мав забивати після подачі з кутового! Найнебезпечніший удар був у Торрейри, його потягнув Онана. Потім мʼяч влучив у руку Мактомінею, але іспанська бригада не захотіла призначати пенальті.
11'
Гоооол!!!
Манчестер Юнайтед відкриває рахунок! Гарначо залишився один у карному суперника, отримав мʼяч від Бруну і другим дотиком прошив Муслеру ударом у ближній кут. Це провал захисту.
5'
Гарначо вільно пройшов флангом і зряче прострілив на Гойлунда, але данець не встиг замкнути ближню.
4'
Мертенс пробив здалеку, Онана стрибнув і зафіксував мʼяч у руках.
2'
Цікавий випад міг вийти в Зієша та Ікарді, але марокканець проявив себе не найкращим чином. Почав підробляти під робочу ліву, хоча епізод потребував іншого.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хосе Марія Санчес Мартінес (Іспанія).
Запасні: Гювенч (в), Караташ, Актюркоглу, Бакамбу, Демірбай, Їлмаз, Нельссон, Олівейра, Тете.
Інфо
Стартовий склад Галатасарая: Муслера (к) — Анхеліньйо, Айхан, Бардакчі, Бое — Ндомбеле, Торрейра — Заха, Мертенс, Зієш — Ікарді. Головний тренер — Окан Бурук.
Запасні: Баїндир (в), Хітон (в), Варан, Гор, Далот, Марсьяль, Межбрі, Мейну, Пельїстрі, Регілон, Хагілл.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Шоу, Ліндельоф, Магвайр, Ван-Біссака — Амрабат, Мактоміней — Гарначо, Фернандеш (к), Антоні — Гойлунд. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
У групі А одразу в трьох команд однакова кількість очок (по 4). Це Копенгаген, Галатасарай і Манчестер Юнайтед. Саме в такій послідовності вони розташовуються в турнірній таблиці за рахунок додаткових показників.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Галатасарай – Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Галатасарай - "Манчестер Юнайтед" 29.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Галатасарай (Стамбул) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Turk Telekom Stadyumu.

Дата проведення матчу: 29.11.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Галатасарай (Стамбул) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Галатасарай, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Галатасарай у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Buruk, Okan и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Галатасарай - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 29.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Галатасарай - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Галатасарай (Стамбул)
Рік заснування Галатасарай (Стамбул): 1905
Країна: Турция
Тренер: Мустафа Денизли

Предыдущий поединок команди Галатасарай був зіграний проти Аланияспор - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Туреччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Галатасарай.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 26.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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