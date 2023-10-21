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Севілья - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 жовтня 2023, 19:30 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
31%
Нічия
31%
Реал
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Real Madrid when Sevilla FC is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Real Madrid is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Sevilla FC playing at home, Sevilla FC have won 13 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 15 times. The goal difference is 58-50 in favour of Real Madrid.
  • During the last 64 meetings, Sevilla FC have won 16 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 42 times. The goal difference is 152-86 in favour of Real Madrid.
  • Sevilla FC's last home win against Real Madrid was in 2018.
  • Last season Real Madrid won both games against Sevilla FC (3-1 at home and 2-1 away).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Sevilla FC scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Real Madrid scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • Sevilla FC haven't scored in 0 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • Youssef En-Nesyri is Sevilla FC's top scorer with 3 goals. Jude Bellingham has scored 8 times for Real Madrid.
  • Suso has assisted the most goals for Sevilla FC with 2. Federico Valverde is Real Madrid's biggest assister (3).
  • Nemanja Gudelj has more yellow cards (3) than any other player at Sevilla FC. Antonio Rudiger has collected 4 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 28% of their matches, Real Madrid in 37% of their matches.
  • Sevilla FC wins 28% of halftimes, Real Madrid wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 31% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Sevilla FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Sevilla FC scores 1.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.4 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and Real Madrid is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and Real Madrid is 1.6.
  • Sevilla FC scores 1.97 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.76 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
6
Перемог
28
Ігор
20
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севілья 2 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Севілья
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 22:00 Севілья 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 ПСВ 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.09.2023 - 20:00 Севілья 5 - 1 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 17:15 Осасуна 0 - 0 Завершено Севілья Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Наполі 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Реал 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Реал П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
31%
Нічия
31%
Реал
38%
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Реал іде першим із 8 перемогами та 1 поразкою — 24 очки.
Інфо
Севілья йде чотирнадцятою з 2 перемогами, 2 нічиїми та 4 поразками — 8 очок.
Запасні: Лунін, Піньєйро, Модрич, Камавінга, Хоселу, Л. Васкес, Фран Гарсія, Браїм.
Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Запасні: Дмитрович, Педроса, Сусо, Жордан, Мір, Ньянзу, Ламела, Ламела, Торрес, Баде, Янузай, Хуанлу.
Севілья: Нюланд — Навас, Гудель, Рамос, Акунья — Сумаре, Ракітич, Соу — Окампос, Лукебакіо, Ен-Несірі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Рікардо Де Бургос (Більбао, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія) зіграють андалузька Севілья та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Севілья" - Реал 21.10.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 21.10.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Реал у попередньому футбольному матчі 27.05.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Реал можна подивитися 21.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команди "Севілья" був зіграний проти Райо Вальєкано - 07.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Осасуна - 07.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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