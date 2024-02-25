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Реал - Севілья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 лютого 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
19'
Севілья
Севилья
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Хід матчу
10' Лукас Васкес
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
38%
Севілья
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Sevilla FC is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 26 times, there have been 2 draws while Sevilla FC have won 3 times. The goal difference is 90-34 in favour of Real Madrid.
  • During the last 65 meetings, Real Madrid have won 42 times, there have been 7 draws while Sevilla FC have won 16 times. The goal difference is 153-87 in favour of Real Madrid.
  • Sevilla FC's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season Real Madrid won both games against Sevilla FC (3-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Sevilla FC scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid haven't lost in their last 7 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 22 home matches.
  • Sevilla FC haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Sevilla FC in their last 16 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Sevilla FC haven't scored in 5 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 10-2-0.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 16 goals. Youssef En-Nesyri has scored 7 times for Sevilla FC.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 41% of their matches, Sevilla FC in 23% of their matches.
  • Real Madrid wins 41% of halftimes, Sevilla FC wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 77% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Sevilla FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Sevilla FC won 0, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.2 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 1.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Sevilla FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Sevilla FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Real Madrid scores 2.47 goals when playing at home and Sevilla FC scores 1.27 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
20
Перемог
29
Ігор
6
Перемог
Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севілья 2 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.02.2024 - 22:00 Хетафе 0 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Валенсія 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 19:30 Севілья 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Кубок Іспанії 2023/2024
25.01.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Севілья П
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Головні події
ГООЛ! Лукас Васкес
10'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
38%
Севілья
26%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
17
Лукас Васкес
21
Diaz, Brahim
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
13
Nyland, Orjan
16
Хесус Навас
22
Bade, Loic
4
Серхiо Рамос
2
Salas, Kike
21
Олiвер Торрес
24
Бубакарі Сумаре
18
Sow, Djibril
5
Ocampos, Lucas
15
En-Nesyri, Youssef
20
Romero Bernal, Isaac
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
    10
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 15
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 20
    Romero Bernal, Isaac
  • 21
    Олiвер Торрес
    Півзахисник
  • 24
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 18
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 5
    Ocampos, Lucas
    Півзахисник
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 22
    Bade, Loic
    Захисник
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 2
    Salas, Kike
    Захисник
  • 13
    Nyland, Orjan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Кике Флорес
Статистика матчу
58%
Володіння м'ячем
42%
Штрафні
1
1
Фоли
Удари повз
1
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Севілья"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
14'
Інфо
Гол скасовано! В самому початку результативної атаки Начо вдарив Ен Несірі ззаду по ногах.
13'
Жовта картка
10'
Небезпечний момент
І одразу ж покарані гості! Вінісіус не без допомоги рикошету вивів Васкеса сам на сам, а той холоднокровно перекинув воротаря.
8'
Небезпечний момент
Ен Несірі втратив залізобетонний момент! Ромеро ідеально віддав йому під удар, але замість того, щоб уразити відкритий кут, марокканець відправив мʼяч на трибуни.
5'
Севілья починає сміливо, не відсиджується в обороні. За відчуттями в них навіть більше входжень до чужого карного на даний момент.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ісідро Діас де Мера.
Запасні: Кепа (в), Піньєйро (в), Рамон, Фран Гарсія, Гюлер, Модрич, Альваро Родрігес, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Менді, Рюдігер, Начо (к), Васкес — Діас, Чуамені, Кроос, Вальверде — Вінісіус, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Дмітрович (в), Флорес (в), Ідумбо Музамбо, Веліз, Межбрі, Ньянзу, Педроса, Санчес, Сінтес, Сусо, Янузай.
Інфо
Стартовий склад Севільї: Нюланд — Салас, Рамос, Баде, Навас (к) — Окампос, Соу, Сумаре, Торрес — Ромеро, Ен Несірі. Головний тренер — Кіке Санчес Флорес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду Ла Ліги між Реалом і Севільєю.
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Анонс матчу Реал - "Севілья" 25.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 25.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Севілья" та Реал у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Кике Флорес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Севілья" можна подивитися 25.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

команди "Севілья" був зіграний проти "Валенсія" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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