Реал - Севілья онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Севілья" 25.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 25.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Севілья" та Реал у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Кике Флорес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



команди "Севілья" був зіграний проти "Валенсія" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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