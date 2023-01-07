Борнмут - Бернлі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Борнмут" - "Бернлі" 28.10.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 28.10.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Бернлі" (Бернли):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Бернлі", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 07.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 21.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)

Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882

Країна: Англия

Тренер: Венсан Компани



Прошедший поединок команди "Бернлі" був зіграний проти Брентфорд - 21.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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