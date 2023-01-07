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Борнмут - Бернлі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 жовтня 2023, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
Оновити
30'
Бернлі
Бернли
Хід матчу
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
38%
Нічия
30%
Бернлі
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 1 draws while Burnley FC have won 4 times. The goal difference is 12-7 in favour of Burnley FC.
  • During the last 13 meetings, AFC Bournemouth have won 3 times, there have been 2 draws while Burnley FC have won 8 times. The goal difference is 26-14 in favour of Burnley FC.
  • AFC Bournemouth's last home win against Burnley FC was in 2017.
  • AFC Bournemouth have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth's home record this season: 0-2-3.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 4 goals. Lyle Foster has scored 3 times for Burnley FC.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Burnley FC in 33% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Burnley FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Burnley FC.
  • On their last meeting Burnley FC won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Burnley FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Burnley FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Burnley FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Burnley FC won 4, 0 draws.
  • Burnley FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • AFC Bournemouth scores 1 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 2.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Burnley FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Burnley FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.38 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.36 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth have lost 3 matches in a row.
  • Neto has more yellow cards (3) than any other player at AFC Bournemouth. Josh Cullen has collected 4 for Burnley FC.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 14 in the table with 9 points. Now they are number 19 with 3 points.
Особисті зустрічі
Борнмут
3
Перемог
10
Ігор
7
Перемог
Бернлі
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 4 Завершено Бернлі
Кубок Англії 2020/2021
09.02.2021 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
22.02.2020 - 18:30 Бернлі 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
21.12.2019 - 16:45 Борнмут 0 - 1 Завершено Бернлі
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Борнмут 2 - 0 Завершено Сток Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.10.2023 - 21:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Бернлі П
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 21:45 Солфорд Сіті 0 - 4 Завершено Бернлі В
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Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
38%
Нічия
30%
Бернлі
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 14
    Scott, Alex
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 20
    Radu, Andrei
    Воротар
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 37
    Aarons, Max
    Захисник
  • 1
    Trafford, James
    Воротар
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 3
    Taylor, Charlie
    Захисник
  • 7
    Gudmundsson, Johann
    Форвард
  • 8
    Джош Браунхілл
    Півзахисник
  • 19
    Zaroury, Anass
    Форвард
  • 22
    Vitinho
    Захисник
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 25
    Amdouni, Zeki
    Форвард
  • 28
    Al-Dakhil, Ameen
    Півзахисник
  • 30
    Koleosho, Luca
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Компани, Венсан
Трансляція
25'
Гоооол!!!
22'
Небезпечний момент
Таверньє отримав мʼяч у вбивчій позиції та пробив з правої в дальній кут. У лічених сантиметрах над поперечкою пролетів ігровий знаряд.
17'
Незважаючи на пропущений мʼяч, особливої активізації в діях Борнмута не помітно. Можна сказати, що Бернлі контролює гру.
12'
Гоооол!!!
Все-таки спрацював стандарт! Бернлі відкрив рахунок. Ніхто не зіграв на підборі після виносу Забарного, чим і скористався Тейлор. Шедевральний мʼяч злету поклав захисник гостей.
10'
Бернлі встиг заробити і виконати кілька кутових, без особливої загрози воротам Борнмута.
5'
Були всі шанси в Борнмута завершити контратаку результативним ударом, але Таверньє трохи перемудрив, його передача не пройшла. Хоча задум був сильний.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Семюел Берротт.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Раду — Келлі (к), Мефам, Забарний, Ааронс — Скотт, Біллінг — Семеніо, Крісті, Таверньє — Соланке. Головний тренер — Андоні Іраола.
Інфо
Стартовий склад Бернлі: Траффорд — Тейлор, Оші, Аль-Дахіль, Вітінью — Браунхілл (к), Каллен, Гудмундссон — Зарурі, Амдуні, Колеошо. Головний тренер — Венсан Компані.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 10-го раунду АПЛ між Борнмутом і Бернлі.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Бернлі" 28.10.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 28.10.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Бернлі" (Бернли):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Бернлі", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 07.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Бернлі" можна подивитися 28.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 21.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Прошедший поединок команди "Бернлі" був зіграний проти Брентфорд - 21.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Бернлі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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