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Бернлі - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 березня 2024, 15:00 - Турф Муур . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Бернлі
Бернли
0 - 0
Оновити
3'
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
32%
Нічия
36%
Борнмут
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Burnley FC and AFC Bournemouth is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Burnley FC playing at home, Burnley FC have won 4 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 14-7 in favour of Burnley FC.
  • During the last 14 meetings, Burnley FC have won 8 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 4 times. The goal difference is 27-16 in favour of Burnley FC.
  • Burnley FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Burnley FC scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Burnley FC have lost 3 matches in a row.
  • Burnley FC haven't won in their last 9 games.
  • Burnley FC have played 5 home matches in a row without winning.
  • AFC Bournemouth haven't won in their last 6 games.
  • Burnley FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Burnley FC haven't scored in 6 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Burnley FC's home record this season: 1-2-10.
  • Burnley FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Burnley FC wins 1st half in 25% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Burnley FC wins 25% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When Burnley FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Burnley FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Burnley FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Burnley FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Burnley FC won 3, AFC Bournemouth won 2, 0 draws.
  • Burnley FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC scores 1.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.2 goals against Burnley FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Burnley FC and AFC Bournemouth is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Burnley FC and AFC Bournemouth is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Burnley FC scores 1.22 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.54 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Бернлі
7
Перемог
11
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Бернлі
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 4 Завершено Бернлі
Кубок Англії 2020/2021
09.02.2021 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
22.02.2020 - 18:30 Бернлі 3 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Бернлі 0 - 5 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Бернлі П
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Останні матчі - Борнмут
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
32%
Нічия
36%
Борнмут
32%
Склади команд
1
Trafford, James
3
Taylor, Charlie
33
Esteve, Maxime
2
O'Shea, Dara
22
Vitinho
47
Odobert, Wilson
24
Cullen, Joshua
16
Berge, Sander
20
Assignon, Lorenz
34
Bruun Larsen, Jacob
23
Fofana, David Datro
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 34
    Bruun Larsen, Jacob
  • 23
    Fofana, David Datro
    Форвард
  • 47
    Odobert, Wilson
    Форвард
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 20
    Assignon, Lorenz
    Захисник
  • 3
    Taylor, Charlie
    Захисник
  • 33
    Esteve, Maxime
    Півзахисник
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 22
    Vitinho
    Захисник
  • 1
    Trafford, James
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Компани, Венсан
  • Андони Ираола
LIVE
Трансляція матчу "Бернлі" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
1'
Жовта картка
О'Ши вже завадив Соланке швидко кинути аут на лівому фланзі оборони.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Борнмут — 2:1.
Інфо
Борнмут іде тринадцятим із 7 перемогами, 7 нічиїми та 11 поразками — 28 очок.
Інфо
Бернлі йде передостаннім із 3 перемогами, 4 нічиїми та 19 поразками — 13 очок.
Запасні: Траверс, Мефам, Кінгслі-Веллінгс, Февр, Скотт, Біллінг, Уаттара, Сіністерра, Унал.
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Соланке.
Запасні: Мурич, Екдаль, Делькруа, Корк, Гудмундссон, Родрігес, Мануель, Амдуні, Трезор.
Бернлі: Траффорд — Вітіньйо, О’Ши, Естев, Тейлор — Ассіньйон, Берге, Каллен, Одобер — Фофана, Бруун Ларсен.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тьорф Мур (Бернлі, Англія) зіграють Бернлі та Борнмут.
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Анонс матчу "Бернлі" - "Борнмут" 03.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Бернлі" (Бернли) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Бернлі" (Бернли) та командою "Борнмут" (Борнмут):

між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Бернлі" - "Борнмут" можна подивитися 03.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Бернлі" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

команди "Бернлі" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 27.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Бернлі" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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