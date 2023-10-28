Бернлі - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Бернлі" - "Борнмут" 03.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Бернлі" (Бернли) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 03.03.2024

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Бернлі" (Бернли) та командою "Борнмут" (Борнмут):

між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)

Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882

Країна: Англия

Тренер: Венсан Компани



команди "Бернлі" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



команди "Борнмут" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 27.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

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