Арсенал - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Шеффілд Юнайтед 28.10.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 28.10.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та Арсенал у попередньому футбольному матчі 11.04.2021 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хекингботтом, Пол розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Севілья" - 24.10.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)

Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Пол Хекінґботтом



Предыдущий матч команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 21.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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