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Арсенал - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 жовтня 2023, 17:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
30'
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
41%
Нічия
26%
Шеффілд Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Sheffield United is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 4 times, there have been 2 draws while Sheffield United have won 0 times. The goal difference is 16-3 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 14 meetings, Arsenal FC have won 8 times, there have been 4 draws while Sheffield United have won 2 times. The goal difference is 26-7 in favour of Arsenal FC.
  • Sheffield United have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • In Premier League, Sheffield United have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Arsenal FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Sheffield United have lost 5 matches in a row.
  • Sheffield United haven't won in their last 11 games.
  • Sheffield United have lost 4 away matches in a row.
  • Sheffield United haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Sheffield United in their last 6 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Sheffield United haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 3-2-0.
  • Sheffield United's away record this season: 0-0-4.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 4 goals. Gustavo Hamer has scored 2 times for Sheffield United.
  • Kai Havertz has more yellow cards (3) than any other player at Arsenal FC. Anel Ahmedhodzic has collected 3 for Sheffield United.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 41% of their matches, Sheffield United in 26% of their matches.
  • Arsenal FC wins 41% of halftimes, Sheffield United wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Sheffield United leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Sheffield United is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Sheffield United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Sheffield United won 1, 1 draws.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Sheffield United and Sheffield United scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Sheffield United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Sheffield United is 0.8.
  • Arsenal FC scores 2.31 goals when playing at home and Sheffield United scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Arsenal FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
11.04.2021 - 21:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Арсенал 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Кубок Англії 2021
28.06.2020 - 15:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
18.01.2020 - 17:45 Арсенал 1 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 18:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 8 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
41%
Нічия
26%
Шеффілд Юнайтед
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 10
    Smith-Rowe, Emile
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 7
    Brewster, Rhian
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
  • 14
    Thomas, Luke
    Захисник
  • 16
    Олівер Норвуд
    Півзахисник
  • 18
    Foderingham, Wes
    Воротар
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 21
    de Souza Costa, Vinicius
  • 25
    Ben Slimane, Anis
    Півзахисник
  • 28
    McAtee, James
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Хекингботтом, Пол
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Шеффілд Юнайтед
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
20'
Хамер змістився з флангу і пробив - Саліба головою заблокував цей удар.
19'
Стандарт гостей завершився контратакою суперника. Мартінеллі в її завершенні віддав на Сака, а тому не вдалося акцентовано пробити.
15'
Норвуд у підкаті перервав простріл Зінченка з лівого флангу.
14'
Рая, як йому властиво, знову далеко вийшов з воріт. Хамер з центру поля хотів закинути за комірець, але спроба в нього взагалі не вдалася.
12'
Кутовий
Мартінеллі подав з кутового на дальню стійку - там нікогоз партнерів не було.
9'
Шеффілд намагається будувати і свої атаки, однак вони зупиняються перед останньою третиною поля - не пускають їх "каноніри" до своїх воріт.
6'
Робінсон заблокував удар Райса з меж штрафного.
4'
Тепер вже винесли гості зі штрафного подачу Мартінеллі. Богл вдало зіграв в обороні.
2'
Захисники впоралися з прострілом Сака.
Свисток
Матч розпочався!
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем - Богл, Трасті, Робінсон, Томас - Норвуд, Бен Сліман, Соуза - Макеті, Хамер - Брюстер.
Арсенал: Рая - Вайт, Саліба, Ківьор, Зінченко - Сміт-Роу, Райс, Гаверц - Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 10 туру АПЛ, у якому Арсенал зіграє проти Шеффілд Юнайтед.
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Анонс матчу Арсенал - Шеффілд Юнайтед 28.10.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 28.10.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та Арсенал у попередньому футбольному матчі 11.04.2021 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хекингботтом, Пол розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Шеффілд Юнайтед можна подивитися 28.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Шеффілд Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Севілья" - 24.10.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Пол Хекінґботтом

Предыдущий матч команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 21.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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