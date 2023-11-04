Реал Сосьєдад - Барселона онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Reale Arena.
Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Прошедший матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Райо Вальєкано - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 28.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
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