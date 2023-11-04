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Реал Сосьєдад - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 листопада 2023, 22:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
0 - 0
Оновити
27'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
29%
Нічия
38%
Барселона
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 8 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 11 times. The goal difference is 51-34 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 60 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 9 times, there have been 12 draws while FC Barcelona have won 39 times. The goal difference is 129-54 in favour of FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian's last home win against FC Barcelona was in 2016.
  • Last season's matches: 1-4 (Real Sociedad San Sebastian at home) and 1-2 (FC Barcelona at home).
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian have 4 successive home wins.
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 35% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Barcelona scores 43% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Sociedad San Sebastian have won 3 home matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • FC Barcelona have lost none of their last 7 away matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 0 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • Real Sociedad San Sebastian's home record this season: 4-2-0.
  • FC Barcelona's away record this season: 2-3-0.
  • Mikel Oyarzabal is Real Sociedad San Sebastian's top scorer with 6 goals. Robert Lewandowski has scored 5 times for FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 45% of their matches, FC Barcelona in 48% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 45% of halftimes, FC Barcelona wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 1 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 65% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 89% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian has better performance than FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 1.2.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.6 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in their last 4 games.
  • Igor Zubeldia has more yellow cards (5) than any other player at Real Sociedad San Sebastian. Gavi has collected 4 for FC Barcelona.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
5
Перемог
30
Ігор
20
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Реал Сосьєдад Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 19:45 Зальцбург 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 22:00 Гранада 2 - 2 Завершено Барселона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Порту 0 - 1 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
29%
Нічия
38%
Барселона
33%
Склади команд
1
Remiro, Alex
3
Munoz, Aihen
24
Le Normand, Robin
5
Zubeldia, Igor
18
Traore, Hamari
8
Мікель Меріно
4
Zubimendi, Martin
23
Mendez, Brais
7
Barrenetxea, Ander
10
Oyarzabal, Mikel
14
Take
1
Ter Stegen, Marc-Andre
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
5
Martinez, Inigo
2
Cancelo, Joao
6
Gavi
22
Ілкай Гюндоган
3
Balde, Alejandro
32
Marin, Fermin Lopez
9
Роберт Левандовскі
14
Felix, Joao
Стартовий склад
  • 7
    Barrenetxea, Ander
    Півзахисник
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 23
    Mendez, Brais
  • 3
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 18
    Traore, Hamari
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 32
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 6
    Gavi
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Xavi
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
Удари повз
1
Кутові
Сейви
2
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - "Барселона"
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Трансляція
25'
Барренечеа викручував передачу з лівого флангу штрафного на дальню стійку, куди трохи не встиг Оярсабаль.
23'
У стінку грав Барренечеа з партнером біля лівого кута штрафного, після чого впав під час контакту з Араухо. Фолу не побачили.
21'
Барренечеа грав до лівого флангу штрафного, але Браїс не встиг до м'яча.
19'
Гаві на правому фланзі штрафного зачепився за передачу Ферміна в боротьбі, але простріл на кутовий перевів Ле Норман.
17'
Тримається м'яч у Барси в центрі поля.
15'
Небезпечний момент
Барренечеа пролетів повз простріл Оярсабаля з лівого флангу перед воротарським, після чого Кубо на дальній пробив у тер Штегена, а добити не дали Меріно.
14'
Субіменді ризикував із передачею назад на воротаря з лівого флангу захисту, але все вдалось.
12'
Мендес чисто підкотився під Гаві в центрі поля.
10'
Аєн вибив за межі штрафного подачу з правого флангу від Канселу.
8'
Тер Штеген на дальній забрав подачу від Барренечеа з лівого флангу.
6'
Араухо в жорсткому підкаті на правому фланзі захисту виніс за межі поля Аєна.
4'
Не встиг за передачею на хід до лівого флангу Барренечеа.
4'
Ще трохи й Барса дограється.
3'
Небезпечний момент
Меріно на ближній замикав подачу з кутового на правому фланзі, але головою поцілив повз дальню стійку.
2'
Небезпечний момент
Кунде зіграв із правого флангу назад до штрафного точно в ноги Оярсабалю, який котив повз тер Штегена в дальній, але той витягнув на кутовий.
1'
Небезпечний момент
Барренечеа завдав потужного удару з лівого кута штрафного під ближню стійку, але тер Штеген витягнув!
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Барселона йде четвертою з 7 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 24 очки.
Інфо
Реал Сосьєдад іде шостим із 5 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 19 очок.
Запасні: Пенья, Астралага, Торрес, Педрі, Рафінья, Крістенсен, Алонсо, Ромеу, Ямал, Касадо.
Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Мартінес, Бальде — Фермін, Гюндоган, Гаві — Канселу, Левандовські, Феліш.
Запасні: Марреро, Одріосола, Елустондо, Фернандес, Захарян, Шо, Оласагасті, Садік, Туррьєнтес, Де Сарате, Марін, Арамбуру.
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Аєн — Мендес, Субіменді, Меріно, Барренечеа — Кубо, Оярсабаль.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хав'єр Альберола Рохас (Кастілья-Ла-Манча, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія) зіграють Реал Сосьєдад та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" 04.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" можна подивитися 04.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Райо Вальєкано - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 28.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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