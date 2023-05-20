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Барселона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 травня 2023, 22:00 - Камп Ноу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Alberola Rojas, Antonio
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 1
Оновити
20'
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
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Хід матчу
5' Мікель Меріно 8' Zubeldia, Igor
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
41%
Нічия
23%
Реал Сосьєдад
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian when FC Barcelona is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 28 times, there have been 1 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 0 times. The goal difference is 76-17 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 59 meetings, FC Barcelona have won 39 times, there have been 12 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 8 times. The goal difference is 128-52 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Sociedad San Sebastian (4-2 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in their last 5 games.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't won any of their last 8 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Real Sociedad San Sebastian in their last 29 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 6 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 14-3-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 21 goals. Alexander Sorloth has scored 10 times for Real Sociedad San Sebastian.
  • Gavi has more yellow cards (10) than any other player at FC Barcelona. Martin Zubimendi has collected 12 for Real Sociedad San Sebastian.
  • FC Barcelona wins 1st half in 56% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 40% of their matches.
  • FC Barcelona wins 56% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 40%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian has better performance than FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 5, Real Sociedad San Sebastian won 0, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 3.2 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 1.4.
  • FC Barcelona scores 2.04 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • Raphinha has assisted the most goals for FC Barcelona with 7. Mikel Merino is Real Sociedad San Sebastian's biggest assister (9).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
20
Перемог
29
Ігор
4
Перемог
Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.04.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 23:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
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Головні події
8'
Zubeldia, Igor
5'
Мікель Меріно ГООЛ!
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
41%
Нічия
23%
Реал Сосьєдад
36%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
18
Alba, Jordi
15
Андреас Крістенсен
23
Kounde, Jules
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
19
Kessie, Franck
7
Усман Дембеле
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
1
Remiro, Alex
6
Арiц Елустондо
5
Zubeldia, Igor
24
Le Normand, Robin
15
Salguero, Diego Rico
15
Cho, Mohamed-Ali
22
Zubimendi, Martin
15
Мікель Меріно
4
Illarramendi
19
Sorloth, Alexander
7
Barrenetxea, Ander
Стартовий склад
  • 7
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 19
    Sorloth, Alexander
    Форвард
  • 7
    Barrenetxea, Ander
    Півзахисник
  • 15
    Cho, Mohamed-Ali
    Форвард
  • 22
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 15
    Мікель Меріно
    Півзахисник
    5
  • 4
    Illarramendi
    Півзахисник
  • 6
    Арiц Елустондо
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
    8
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 15
    Salguero, Diego Rico
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Альгвасиль, Иманоль
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
ЖК
1
44%
Володіння м'ячем
56%
Удари в отвір
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
16'
Небезпечний момент
15'
Небезпечний момент
11'
9'
Жовта картка
Субельдія пропустив Дембеле за спину та був змушений фолити. Наступний матч баск пропустить.
8'
Шо заробив кутовий для своєї команди, скористатися стандартом не вдалося.
5'
Гоооол!!!
Реал Сосьєдад відкриває рахунок уже на п'ятій хвилині! Серлот обікрав Кунде, протягнув м'яч до карного та віддав під удар Меріно, який пробив поміж ніг тер Штегену.
3'
Іде боротьба за ініціативу. Спочатку Барса трохи попрацювала з м'ячем, тепер Сосьєдад намагається організовувати позиційні атаки.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Антоніо Альберола Рохас.
Запасні: Астралага (в), Пенья (в), Торре, Алонсо, Гарсія, Роберто, Торрес, Фаті.
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген — Альба, Крістенсен, Кунде, Бальде — де Йонг, Бускетс (к), Кессьє — Дембеле, Левандовський, Рафінья. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Субіарре (в), Туррьєнтес, Гевара, Горосабель, Кубо, Марін, Муньйос, Наварро, Оярсабаль, Пачеко, Сола, Фернандес.
Інфо
Стартовий склад Сосьєдада (4-3-3): Реміро — Ріко, Ле Норманн, Субельдія, Елустондо — Ільярраменді, Меріно, Субіменді — Шо, Серлот, Барренечеа. Головний тренер — Іманоль Альгуасіль.
Зустріч першого кола між цими командами завершилася перемогою Барселони з рахунком 1-4.
Барселона вже чемпіон, а от місце Сосьєдада в топ-4 під питанням. Вільярреал наступає баскам на п'яти.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 35-го туру Ла Ліги Барселона – Реал Сосьєдад.
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Анонс матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад 20.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 25.01.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Еспаньол - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Жирона - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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