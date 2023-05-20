Барселона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад 20.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 20.05.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 25.01.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Еспаньол - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Жирона - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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