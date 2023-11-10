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Арсенал - Бернлі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 листопада 2023, 17:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Бернлі
Бернли
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
32%
Бернлі
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Burnley FC when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Burnley FC is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 8 times, there have been 1 draws while Burnley FC have won 1 times. The goal difference is 23-6 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 20 meetings, Arsenal FC have won 14 times, there have been 4 draws while Burnley FC have won 2 times. The goal difference is 34-11 in favour of Arsenal FC.
  • Burnley FC have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Burnley FC have lost 5 matches in a row.
  • Burnley FC have lost 3 away matches in a row.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 4-2-0.
  • Eddie Nketiah is Arsenal FC's top scorer with 5 goals. Lyle Foster has scored 3 times for Burnley FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 3. Lyle Foster is Burnley FC's biggest assister (2).
  • Kai Havertz has more yellow cards (4) than any other player at Arsenal FC. Josh Cullen has collected 5 for Burnley FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Burnley FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 41% of their matches, Burnley FC in 32% of their matches.
  • Arsenal FC wins 41% of halftimes, Burnley FC wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Burnley FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, Burnley FC won 1, 3 draws.
  • Arsenal FC scores 0.4 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 0.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Burnley FC is 0.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Burnley FC is 0.6.
  • Both teams lost their last match.
  • Arsenal FC scores 2.39 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • Burnley FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Arsenal FC have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
10
Перемог
14
Ігор
1
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
06.03.2021 - 14:30 Бернлі 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.12.2020 - 21:15 Арсенал 0 - 1 Завершено Бернлі
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
32%
Бернлі
32%
Склади команд
22
Raya, David
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
18
Tomiyasu, Takehiro
41
Rice, Declan
20
Жоржиньйо
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
19
Trossard, Leandro
7
Saka, Bukayo
1
Trafford, James
22
Vitinho
2
O'Shea, Dara
5
Beyer, Louis
3
Taylor, Charlie
7
Gudmundsson, Johann
16
Berge, Sander
8
Джош Браунхілл
30
Koleosho, Luca
9
Джей Родрігес
25
Amdouni, Zeki
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Джей Родрігес
    Форвард
  • 25
    Amdouni, Zeki
    Форвард
  • 7
    Gudmundsson, Johann
    Форвард
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 8
    Джош Браунхілл
    Півзахисник
  • 30
    Koleosho, Luca
    Форвард
  • 22
    Vitinho
    Захисник
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 5
    Beyer, Louis
    Захисник
  • 3
    Taylor, Charlie
    Захисник
  • 1
    Trafford, James
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Компани, Венсан
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Бернлі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Бернлі": Траффорд, О'Ші, Тейлор, Байєр, Гудмундссон, Браунхілл, Родрігес, Берге, Вітіньо, Амдуні, Колеошо
Інфо
"Арсенал": Райя, Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко, Жоржиньо, Райс, Хавертц, Мартінеллі, Сака, Троссард
Інфо
Добрий день, пані та панове! Через годину розпочнеться матч 12-го туру АПЛ між "Арсеналом" і "Бернлі". "Каноніри" - 4-ті, 24 очки, а "бордові" йдуть на 19-му рядку, 4 пункти.
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Анонс матчу Арсенал - "Бернлі" 11.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою "Бернлі" (Бернли):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Бернлі" можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Севілья" - 08.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Прошедший матч команди "Бернлі" був зіграний проти Крістал Пелес - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Бернлі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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