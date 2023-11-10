Арсенал - Бернлі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Бернлі" 11.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 11.11.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою "Бернлі" (Бернли):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Севілья" - 08.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)

Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882

Країна: Англия

Тренер: Венсан Компани



Прошедший матч команди "Бернлі" був зіграний проти Крістал Пелес - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

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