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Бернлі - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 лютого 2024, 17:00 - Турф Муур . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Бернлі
Бернли
0 - 2
Оновити
перерыв
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
4' Odegaard, Martin 8' Ramsey, Aaron 39' Assignon, Lorenz 41' Saka, Bukayo 45' Saka, Bukayo
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
29%
Нічия
32%
Арсенал
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Burnley FC and Arsenal FC when Burnley FC is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Burnley FC playing at home, Burnley FC have won 1 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 6 times. The goal difference is 11-5 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 21 meetings, Burnley FC have won 2 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 15 times. The goal difference is 37-12 in favour of Arsenal FC.
  • Burnley FC's last home win against Arsenal FC was in 2008.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Burnley FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Arsenal FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Burnley FC haven't won in their last 7 games.
  • Burnley FC have played 4 home matches in a row without winning.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Burnley FC haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Burnley FC's home record this season: 1-2-9.
  • Burnley FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Burnley FC wins 1st half in 26% of their matches, Arsenal FC in 45% of their matches.
  • Burnley FC wins 26% of halftimes, Arsenal FC wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Burnley FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Burnley FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Burnley FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Burnley FC won 1, Arsenal FC won 2, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Burnley FC scores 0.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1 goals against Burnley FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Burnley FC and Arsenal FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Burnley FC and Arsenal FC is 0.8.
  • Burnley FC scores 1.42 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Burnley FC scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
Особисті зустрічі
Бернлі
1
Перемог
15
Ігор
11
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
06.03.2021 - 14:30 Бернлі 1 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.01.2024 - 21:45 Бернлі 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Бернлі П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Головні події
45'
Saka, Bukayo
41'
Saka, Bukayo ГООЛ!
Assignon, Lorenz
39'
Ramsey, Aaron
8'
4'
Odegaard, Martin ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
29%
Нічия
32%
Арсенал
39%
Склади команд
1
Trafford, James
44
Delcroix, Hannes
33
Esteve, Maxime
2
O'Shea, Dara
20
Assignon, Lorenz
47
Odobert, Wilson
8
Джош Браунхілл
16
Berge, Sander
21
Ramsey, Aaron
25
Amdouni, Zeki
23
Fofana, David Datro
22
Raya, David
4
White, Ben
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
15
Kiwior, Jakub
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
19
Trossard, Leandro
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 25
    Amdouni, Zeki
    Форвард
  • 23
    Fofana, David Datro
    Форвард
  • 47
    Odobert, Wilson
    Форвард
  • 8
    Джош Браунхілл
    Півзахисник
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 21
    Ramsey, Aaron
    Півзахисник
    8
  • 44
    Delcroix, Hannes
  • 33
    Esteve, Maxime
    Півзахисник
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 20
    Assignon, Lorenz
    Захисник
    39
  • 1
    Trafford, James
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
    41
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    4
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Компани, Венсан
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
4
Штрафні
9
8
Фоли
3
2
ЖК
1
Удари в отвір
2
1
Кутові
4
38%
Володіння м'ячем
62%
1
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Бернлі" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершено!
45+2'
Жовта картка
Грубо зіграв Сака на чужій половині поля - жовта для автора другого голу.
45'
Інфо
Три хвилини додав арбітр.
Інфо
11+7 в Сака у цьому чемпіонаті АПЛ - найбільш результативний футболіст команди.
41'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Сака з пенальті пробив у правий кут. Голкіпер намагався реагувати по удару, але не дістався до м'яча.
40'
Жовта картка
Жовта для Ассіньйона.
39'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Бернлі! Ассіньйон збив Троссара у своєму штрафному!
37'
Гаверц закинув м'яч на лівий фланг атаки, але гості втратили контроль над круглим снарядом.
34'
Троссард чудову нагоду змарнував! Після прострілу з флангу він міг в дотик поцілити, принаймні, у площину воріт, однак не влучив по м'ячу.
33'
Кутовий
Подача Арсеналу з кутового завершилася фолом у атаці.
32'
Швидко гості розіграли стандарт, після чого Сака прострілив у штрафний майданчик. Гаверца випередив захисник.
29'
Неточно Троссард навісив у штрафний майданчик з флангу.
27'
Ремзі після прострілу партнера у дотик пробив прямо у Раю.
25'
Небезпечний момент
Ось і різкий момент Бернлі! Вілсон увійшов у штрафну і пробив у ближній лівий кут - голкіпер рукою парирував удар!
24'
Кутовий
Двічі поспіль подавав Сака з кутового і двічі верхову боротьбу вигравали гравці Бернлі.
21'
Цього разу захисники господарів накрили дальній удар Райса.
19'
Навіс до штрафного Бернлі перервав О'Ші - він скинув м'яч у руки голкіперу.
17'
Спробу Сака пробити з-за меж штрафного заблоковано.
14'
Гарно і ефективно Мартінеллі обіграв один в один опонента на фланзі, увійшов в небезпечну зону і прострілив. Не вистачило Габріеля Жезуса, котрий пропускає сьогоднішній матч.
11'
М'яч у ногах гравців Арсеналу. Бернлі треба щось особливе вигадувати, бо гра під контролем гостей.
8'
Жовта картка
Жовта для Аарона Ремзі.
7'
Кутовий
З подачею Бернлі з кутового гості без проблем впоралися.
4'
Гоооол!!!
Гоооол! Забиває Арсенал! Едегор відзначається! Мартінеллі з лівого флангу прострілив на лінію штрафного майданчика. Мартін прийняв м'яч і з двійнчика поклав у правий кут воріт.
3'
Едегор занадто багато взяв на себе і у підсумку втратив м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Українець Олександр Зінченко вдруге поспіль не потрапив до заявки "канонірів" через травму.
Арсенал: Рая - Вайт, Габріел, Саліба, Ківьор - Едегор, Райс, Гаверц - Сака, Троссард, Мартінеллі.
Бернлі: Траффорд - Ассіньйон, О'Ші, Естев, Делькруа - Ремзі, Берге, Браунхілл, Одобер - Фофана, Амдуні.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
На даний момент Бернлі іде на 19 місці чемпіонату Англії, а Арсенал посідає третю сходинку.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 25 туру АПЛ, у якому Бернлі зіграє проти Арсеналу.
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Анонс матчу "Бернлі" - Арсенал 17.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Бернлі" (Бернли) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 17.02.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Бернлі" (Бернли) та командою Арсенал (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Компани, Венсан и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

команди "Бернлі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 11.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Бернлі" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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