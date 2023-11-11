Бернлі - Арсенал онлайн трансляція матчу

між командою "Бернлі" (Бернли) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Турф Муур.
Дата проведення матчу: 17.02.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь "Бернлі" (Бернли) та командою Арсенал (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось : 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Компани, Венсан и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани
команди "Бернлі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 11.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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