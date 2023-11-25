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Райо Вальєкано - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 листопада 2023, 15:00 - Тереза Риверо . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Рейтинг матчу:
Райо Вальєкано
Мадрид
1 - 0
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
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Хід матчу
31' Pedri 39' Lopez, Unai
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
32%
Нічия
32%
Барселона
36%
Цікаві факти
  • During the last 16 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 4 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 9 times. The goal difference is 40-17 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 31 meetings, Rayo Vallecano have won 6 times, there have been 5 draws while FC Barcelona have won 20 times. The goal difference is 85-27 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 2-1 (Rayo Vallecano at home) and 0-0 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 33% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Barcelona scores 46% of their goals between the minutes 76-90?
  • Rayo Vallecano have played 4 home matches in a row without winning.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 1 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 3-3-0.
  • Alvaro Garcia is Rayo Vallecano's top scorer with 4 goals. Robert Lewandowski has scored 7 times for FC Barcelona.
  • Alvaro Garcia has more yellow cards (5) than any other player at Rayo Vallecano. Gavi has collected 5 for FC Barcelona.
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 26% of their matches, FC Barcelona in 47% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 26% of halftimes, FC Barcelona wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Rayo Vallecano.
  • On their last meeting Rayo Vallecano won by 1 goals.
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Rayo Vallecano.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Rayo Vallecano have lost just 1 of their last 5 games against FC Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 3, FC Barcelona won 1, 1 draws.
  • Rayo Vallecano have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 0.6 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and FC Barcelona is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and FC Barcelona is 0.6.
  • Rayo Vallecano scores 1.33 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.76 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
3
Перемог
17
Ігор
13
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.10.2021 - 20:00 Райо Вальєкано 1 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 22:00 Севілья 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Lopez, Unai
39'
31'
Pedri
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
32%
Нічия
32%
Барселона
36%
Склади команд
1
Столе Дiмiтрiевскi
12
Espino, Alfonso
24
Lejeune, Florian
16
Mumin, Abdul
20
Balliu, Ivan
19
De Frutos Sebastian, Jorge
23
Valentín, Óscar
17
Lopez, Unai
7
Palazon, Isi
8
Оскар Трехо
34
Camello, Sergio
13
Pena, Inaki
2
Cancelo, Joao
15
Андреас Крістенсен
5
Martinez, Inigo
3
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
18
Оріоль Ромеу
8
Pedri
7
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
7
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 8
    Оскар Трехо
    Форвард
  • 34
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 19
    De Frutos Sebastian, Jorge
    Форвард
  • 23
    Valentín, Óscar
  • 17
    Lopez, Unai
    39
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 12
    Espino, Alfonso
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 16
    Mumin, Abdul
    Захисник
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
  • 7
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
    31
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Франсиско
  • Xavi
Статистика матчу
3
Удари в отвір
2
2
Удари повз
5
Штрафні
7
2
Сейви
2
7
Фоли
5
1
Кутові
2
ЖК
1
40%
Володіння м'ячем
60%
2
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Райо Вальєкано - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Небезпечний момент
Хоча ні, ще й у небезпечні контратаки вибігати примудряються! Якби не Бальде, Паласон міг замикати у порожні ворота.
45+1'
Господарі всім складом закрилися на власній половині поля. Очевидно, що їхнім завданням є збереження рахунку до перерви.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
39'
Гоооол!!!
Райо Вальєкано відкриває рахунок! Стандарт пішов навіть не другим, а третім темпом і Лопес з-за меж карного запустив мʼяч точно в ближній кут. Пенья трохи загубився, але від цього гол не стає менш красивим.
38'
Тривала пауза в грі через пошкодження в Паласона. Отримав по голові від Іньїго.
28'
Ямал на дриблінгу проліз до штрафного та навіть пробив, але це було не надто небезпечно. Ніде було розвернутися, а тим більше підготувати удар.
20'
Після активного початку від Райо Вальєкано Барселона повністю перехопила ігрову ініціативу. Зараз підопічні Хаві організують одну позиційну атаку за іншою.
14'
Педрі перевірив Дімітрієвського на пильність ударом з-за меж карного. Македонець на місці.
10'
Небезпечний момент
У Валентіна були всі шанси забити! Приблизно з 11 метрів завдавав удару капітан Райо, але не зміг переграти Пенью. У цьому епізоді воротар Барселони показав себе з найкращого боку, постелившись і діставши мʼяч із кута.
8'
Левандовський, незважаючи на щільну опіку, вискочив віч-на-віч і навіть обіграв воротаря, але все ж таки випустив мʼяч за лицьову.
5'
Пенья ледь не подарував супернику гол. Не зафіксував з першої спроби мʼяч після слабкого удару Паласона, а потім ще й не зміг випередити Трехо. Пощастило кіперу Барси, що його підстрахував партнер.
3'
Паласон вирішив пробити здалеку на удачу. Дуже далеко від цілі, мʼяч можливо навіть вилетів за межі невеликого стадіону Райо.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хуан Мартінес Мунуера Монтеро.
Запасні: Карденас (в), Бебе, де Томас, Мендес, Нтека, Паскуаль, Перес, Посо, Раціу, Сісс, Фалькао, Чаваррія.
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано: Дімітрієвський — Еспіно, Лежен, Мумін, Балью — де Фрутос, Валентін (к), Лопес, Паласон — Трехо, Камельйо. Головний тренер — Франсіско Родрігес.
Запасні: Якобішвілі (в), Астралага (в), Алонсо, Араухо, Гаррідо, Гюндоган, Ернандес, Фелікс, Кунде, Лопес, Рафінья.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Іньїго, Крістенсен, Канселу — Педрі, Ромеу, де Йонг (к) — Ферран, Левандовський, Ямал. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Барса посідає третє місце з 30 очками. До мадридського Реала 2 бали, до Жирони — 4. Райо розташувався в самісінькій середині турнірної таблиці, на десятій позиції.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 14-го раунду Ла Ліги між Райо Вальєкано та Барселоною.
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Анонс матчу Райо Вальєкано - "Барселона" 25.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 25.11.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Райо Вальєкано, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Райо Вальєкано та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 26.04.2023 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Франсиско и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Райо Вальєкано - "Барселона" можна подивитися 25.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Райо Вальєкано - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Франсиско

Предыдущий поединок команди Райо Вальєкано був зіграний проти Жирона - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти "Алавес" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Райо Вальєкано - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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