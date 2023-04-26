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Райо Вальєкано - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 квітня 2023, 23:00 - Тереза Риверо . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Райо Вальєкано
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
26%
Нічия
30%
Барселона
43%
Цікаві факти
  • During the last 15 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 3 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 9 times. The goal difference is 39-15 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 30 meetings, Rayo Vallecano have won 5 times, there have been 5 draws while FC Barcelona have won 20 times. The goal difference is 84-25 in favour of FC Barcelona.
  • Last season Rayo Vallecano won both games against FC Barcelona (1-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have lost none of their last 4 away matches.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 5 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 12-1-2.
  • Isi Palazon is Rayo Vallecano's top scorer with 8 goals. Robert Lewandowski has scored 17 times for FC Barcelona.
  • Alejandro Catena has more yellow cards (10) than any other player at Rayo Vallecano. Gavi has collected 8 for FC Barcelona.
  • A year ago, Rayo Vallecano were number 13 in the table with 35 points. Now they are number 8 with 40 points.
  • Rayo Vallecano have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Barcelona have not managed to score in their last 3 matches.
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 20% of their matches, FC Barcelona in 56% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 20% of halftimes, FC Barcelona wins 56%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Rayo Vallecano.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • FC Barcelona has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 2, FC Barcelona won 2, 1 draws.
  • Rayo Vallecano scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and FC Barcelona is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and FC Barcelona is 0.8.
  • Rayo Vallecano scores 1.32 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Rayo Vallecano have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
2
Перемог
16
Ігор
13
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.10.2021 - 20:00 Райо Вальєкано 1 - 0 Завершено Барселона
Кубок Іспанії 2020/2021
27.01.2021 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.04.2023 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.04.2023 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 22:00 Ельче 0 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
26%
Нічия
30%
Барселона
43%
LIVE
Трансляція матчу Райо Вальєкано - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Рефері — Хесус Хіль Мансано.
Запасні: Лопес (в), Морро (в), де Томас, Ернандес, Мартін, Мумін, Посо, Савельїч, Сальві, Сісс, Суарес, Чавварія.
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано: Дімітрієвскі — Фран Гарсія, Катена, Лежен, Балью — Альваро Гарсія, Валентін, Лопес, Паласон — Камельйо, Трехо (к). Головний тренер — Андоні Іраола.
Запасні: Пенья (в), Тенас (в), Касадо, Ріад, Торре, Ямал, Альба, Ерік Гарсія, Кессьє, Фаті.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Бальде, Алонсо, Араухо, Кунде — Гаві, де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовський, Торрес. Головний тренер — Хаві.
Райо Вальєкано йде десятим, жодних турнірних задач у команди Андоні Іраоли немає.
Сьогодні Барселона може відірватися від Реала на цілих 14 очок і фактично забезпечити собі чемпіонство.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 31-го туру Ла Ліги Райо Вальєкано – Барселона.
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Останні матчі
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Анонс матчу Райо Вальєкано - "Барселона" 26.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 26.04.2023
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Райо Вальєкано - "Барселона" можна подивитися 26.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Райо Вальєкано - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Реал Сосьєдад - 22.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 23.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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