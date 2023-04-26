Райо Вальєкано - Барселона онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Тереза Риверо.
Дата проведення матчу: 26.04.2023
Час початку матчу: 23:00
Історія протистоянь между клубами Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Андони Ираола
Предыдущий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Реал Сосьєдад - 22.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 23.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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