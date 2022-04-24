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Барселона - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 серпня 2022, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
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53'
Райо Вальєкано
Мадрид
Хід матчу
14' Усман Дембеле 45' Оскар Трехо 45' Catena, Alejandro
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
45%
Нічия
31%
Райо Вальєкано
24%
Цікаві факти
  • During the last 14 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 11 times, there have been 1 draws while Rayo Vallecano have won 2 times. The goal difference is 45-10 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 29 meetings, FC Barcelona have won 20 times, there have been 4 draws while Rayo Vallecano have won 5 times. The goal difference is 84-25 in favour of FC Barcelona.
  • Last season Rayo Vallecano won both games against FC Barcelona (1-0 at home and 1-0 away).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 7 games.
  • Rayo Vallecano haven't lost in their last 4 games.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 37% of their matches, Rayo Vallecano in 24% of their matches.
  • FC Barcelona wins 37% of halftimes, Rayo Vallecano wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Rayo Vallecano.
  • On their last meeting Rayo Vallecano won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Rayo Vallecano leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Rayo Vallecano.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Rayo Vallecano won 2, 0 draws.
  • FC Barcelona scores 1.6 goals in a match against Rayo Vallecano and Rayo Vallecano scores 1.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Rayo Vallecano is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Rayo Vallecano is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 1.79 goals when playing at home and Rayo Vallecano scores 0.93 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Барселона
13
Перемог
15
Ігор
2
Перемог
Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.10.2021 - 20:00 Райо Вальєкано 1 - 0 Завершено Барселона
Кубок Іспанії 2020/2021
27.01.2021 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2018
09.03.2019 - 19:00 Барселона 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Мальорка В
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Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 4 Завершено Леванте П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Мальорка 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.05.2022 - 21:00 Райо Вальєкано 1 - 5 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.05.2022 - 15:00 Хетафе 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
01.05.2022 - 19:30 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал Сосьєдад Н
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Головні події
45'
Оскар Трехо
45'
Catena, Alejandro
Усман Дембеле
14'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
45%
Нічия
31%
Райо Вальєкано
24%
Склади команд
1
ter Stegen, Marc-Andre
18
Alba, Jordi
24
Garcia, Eric
15
Андреас Крістенсен
19
Araujo, Ronald
16
Pedri
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
7
Усман Дембеле
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
1
Столе Дiмiтрiевскi
20
Balliu, Ivan
19
Lejeune, Florian
5
Catena, Alejandro
3
Garcia, Francisco
21
Ciss, Pathe
17
Lopez, Unai
7
Palazon, Isi
8
Оскар Трехо
18
Garcia, Alvaro
34
Camello, Sergio
Стартовий склад
  • 7
    Усман Дембеле
    Форвард
    14
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 16
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 19
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 1
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 34
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 8
    Оскар Трехо
    Форвард
    45
  • 18
    Garcia, Alvaro
  • 21
    Ciss, Pathe
    Півзахисник
  • 17
    Lopez, Unai
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 19
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 5
    Catena, Alejandro
    45
  • 3
    Garcia, Francisco
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Андони Ираола
Статистика матчу
68%
Володіння м'ячем
32%
7
Штрафні
8
7
Фоли
7
2
Блоковано ударів
1
ЖК
2
4
Удари повз
1
Офсайди
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
4
Кутові
Трансляція
Команда Андоні Іраоли за рахунок грамотної гри в обороні чинить гідний спротив більш кваліфікованому супернику. Барселоні доведеться серйозно попрацювати, щоб здобути сьогодні перемогу.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+3'
Серія кутових у виконанні господарів поля не призвела до небезпеки біля воріт суперника.
45+1'
Небезпечний момент
Неймовірну можливість забити мав Альваро Гарсія! Вінгер Райо Вальєкано технічно прибрав на замасі Рональда Араухо, але програв дуель Марку-Андре тер Штегену.
45'
Інфо
Додано 5 хвилин.
45'
Жовта картка
Оскар Трехо порушив правила проти Педрі, таким чином зірвавши перспективну атаку суперника.
37'
Удар Роберта Левандовскі виявився надто слабким, аби потурбувати Столе Дімітрієвскі.
36'
Небезпечний момент
Другий поспіль небезпечний момент створюють каталонці! Педрі цілився у дальній нижній кут, але м'яч пройшов у декількох сантиметрах від стійки.
35'
Небезпечний момент
Яке невдале завершення атаки від Усмана Дембеле! Позиція була по-справжньому вбивчою, однак француз пробив прямо по центру воріт.
31'
Алехандро Катена відгукнувся на передачу партенра зі штрафного, але не зумів виконати якісне скидання в район одинадцятиметрової позначки.
25'
Столе Дімітрієвскі зайняв правильну позицію у воротах і парирував удар Рафіньї.
24'
Непогану подачу з флангу виконав Рональд Араухо, але Роберт Левандовскі не дотягнувся до ігрового знаряддя.
20'
Рафінья не приховує свого розчарування. З чудової позиції футболіст Барселони запустив м'яч на трибуну.
17'
Активний Рафінья продовжує загрожувати воротам Райо Вальєкано. Удару бразильця у ближній кут забракло влучності.
14'
Жовта картка
Усман Дембеле здійснив другий грубий фол за останні декілька хвилин і був попереджений.
12'
Офсайд
Роберт Левандовскі відправляє м'яч у сітку, утім гол зараховано не буде. Поляк знаходився в офсайді.
10'
Господарі володіють ігровою перевагою, але поки мають проблеми зі створенням гольових моментів.
5'
Офсайд
Альваро Гарсія потрапив у положення поза грою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген – Альба, Гарсія, Крістенсен, Араухо – Педрі, Бускетс (к), Гаві – Дембеле, Левандовскі, Рафінья.
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано: Дімітрієвскі – Фран Гарсія, Катена, Лежен, Балью – Лопес, Сісс, Трехо – Альваро Гарсія, Камельйо, Паласон.
Чемпіонат Іспанії повертається! UA-Football представляє Вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду Ла Ліги між Барселоною та Райо Вальєкано.
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Анонс матчу "Барселона" - Райо Вальєкано 13.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Райо Вальєкано, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 24.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Райо Вальєкано можна подивитися 13.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Райо Вальєкано, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Вільярреал - 22.05.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Леванте - 20.05.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Леванте.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Райо Вальєкано онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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