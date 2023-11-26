Жирона - Атлетік онлайн трансляція матчу

У першій половині футбол був інтенсивним і Жирона подекуди ледве відскакувала. Без Добвика в атаці погано, але дірки в захисті він усе одно б не допоміг закрити. Циганков та Савіо, поки що, удвох не вивозять гру на своїх плечах.