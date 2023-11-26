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Жирона - Атлетік онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 листопада 2023, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
1 - 0
Оновити
68'
Атлетік
Бильбао
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Хід матчу
51' Guruzeta, Gorka 55' Віктор Циганков 59' Blind, Daley
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
53%
Нічия
25%
Атлетік
22%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Girona FC have won 3 times, there have been 0 draws while Athletic Bilbao have won 3 times. The goal difference is 8-8 in favour of Girona FC.
  • Last season Girona FC won both games against Athletic Bilbao (2-1 at home and 3-2 away).
  • Girona FC have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 29% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC have a winning streak of 6 matches.
  • Athletic Bilbao have a winning streak of 3 matches.
  • Athletic Bilbao haven't lost in their last 4 games.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 3 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 7 goals. Gorka Guruzeta has scored 6 times for Athletic Bilbao.
  • A year ago, Girona FC were number 14 in the table with 13 points. Now they are number 1 with 34 points.
  • Girona FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Athletic Bilbao have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 26% of their matches, Athletic Bilbao in 42% of their matches.
  • Girona FC wins 26% of halftimes, Athletic Bilbao wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Athletic Bilbao.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 3, Athletic Bilbao won 2, 0 draws.
  • Girona FC scores 1.6 goals in a match against Athletic Bilbao and Athletic Bilbao scores 1.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Athletic Bilbao is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Athletic Bilbao is 1.2.
  • Girona FC scores 2.05 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.32 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
3
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.11.2022 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2018
29.03.2019 - 21:45 Жирона 1 - 2 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2018
10.12.2018 - 22:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 15:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.11.2023 - 22:00 Атлетік 4 - 3 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 19:30 Вільярреал 2 - 3 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 19:30 Атлетік 2 - 2 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
06.10.2023 - 22:00 Атлетік 3 - 0 Завершено Альмерія В
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Головні події
Blind, Daley
59'
ГООЛ! Віктор Циганков
55'
51'
Guruzeta, Gorka
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
53%
Нічия
25%
Атлетік
22%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
25
Garcia, Eric
4
Arnau, Martinez
16
Savio
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
7
Крістіан Стуані
1
Simon, Unai
18
Оскар де Маркос
3
Vivian, Dani
4
Paredes, Aitor
15
Lekue, Inigo
6
Vesga, Mikel
16
Ruiz De Galarreta, Inigo
9
Iньякi Вiльямс
8
Sancet, Oihan
11
Williams, Nico
12
Guruzeta, Gorka
Стартовий склад
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 16
    Savio
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    55
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
    59
  • 25
    Garcia, Eric
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 12
    Guruzeta, Gorka
    Форвард
    51
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 8
    Sancet, Oihan
    Півзахисник
  • 11
    Williams, Nico
    Форвард
  • 6
    Vesga, Mikel
    Півзахисник
  • 16
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 3
    Vivian, Dani
  • 4
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 15
    Lekue, Inigo
    Півзахисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Эрнесто Вальверде
Статистика матчу
2
Удари в отвір
5
11
Штрафні
5
5
Сейви
1
4
Фоли
9
62%
Володіння м'ячем
38%
4
Удари повз
2
1
Кутові
4
1
Офсайди
2
Блоковано ударів
4
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Атлетік
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
63'
Іньякі з правого флангу різав передачу до зони перед штрафним, але спрямував м'яч до ніг Блінда.
60'
Жовта картка
Сансета завалив на газон у центральному колі Блінд.
59'
Невдала затяжна стінка від Мартіна та Циганкова під час контратаки через правий фланг.
57'
Іньякі не дістав у межах поля переведення на правий фланг атаки.
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Савіо з лівого кута штрафного прострілив на дальню, де Циганков уже чекав на м'яч із ударом в один дотик!
54'
Небезпечний момент
Весга на ближній перевів подачу з правого флангу з ближньої на дальню стійку, але Гассаніга перехопив.
52'
Жовта картка
Гурузета попереджений за гру прямою ногою проти Арнау на лівому фланзі оборони.
50'
Циганков вирізав подачу з правого флангу, але захисник прочитав перед штрафним.
48'
Знову Атлетік грає з м'ячем у ногах на чужій половині.
46'
Арнау прострілив із правого флангу, але Циганков на ближній п'ятою не зачепив м'яч.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині футбол був інтенсивним і Жирона подекуди ледве відскакувала. Без Добвика в атаці погано, але дірки в захисті він усе одно б не допоміг закрити. Циганков та Савіо, поки що, удвох не вивозять гру на своїх плечах.
Інфо
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
41'
Де Маркос зближувався із штрафним із правого флангу, але був збитий.
38'
Небезпечний момент
Гутьєррес приклався з власної половини за комірець воротарю, але перебив ворота.
36'
Алейш блокував у підкаті перед воротарським удар із лівого флангу штрафного низом від Ніко.
33'
Савіо з лівого флангу виконав подачу на дальній кут воротарського, де Циганков у дотик скинув під удар Алейшу, але партнер зльоту пробив над воротами.
30'
Небезпечний момент
Гассаніга дістав із-під поперечини потужний постріл із лівого флангу штрафного від Паредеса.
28'
Офсайд
Закинули м'яч у офсайд на лівий фланг атаки для Савіо, після чого він у межах штрафного прострілив на голову Еррері, але все то було марно.
24'
Небезпечний момент
Сансет запустив дальній постріл із лівого флангу в протилежний кут воріт, але Гассаніга парирував.
23'
Небезпечний момент
Ніко прострілив із лівого флангу в центр штрафного на Іньякі, той розвернувся з передачею далі на Де Маркоса, але партнер пробив над воротами.
20'
Жирона перейшла до чергової спроби позиційної атаки.
18'
Небезпечний момент
Заблокував удар головою від Стуані з дальньої стійки під час подачі Еррери з правого кута штрафного захисник, після чого м'яч пролетів повз каркас воріт.
16'
Гутьєрреса збив Де Маркос біля технічної зони.
14'
Повільне просування Атлетіка в атаці, як і відповідь від Жирони.
12'
Очікування від матчу виправдались — боротьба без загострень.
10'
Арнау не пустив Ніко до м'яча на правому фланзі власного штрафного.
9'
Дочекались ми моменту, коли Жирона тримає м'яч.
7'
Мартін виконав занадто сильну подачу з правого флангу на дальню стійку.
5'
Небезпечний момент
Гурусета на лівому фланзі штрафного отримав різаний пас від Весги, після чого другим дотиком у падінні пробив точно у воротаря.
4'
Без м'яча Жирона й це вже трохи дивно.
2'
Гості тримають м'яч на власній половині на старті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Атлетік іде шостим із 7 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 24 очки.
Інфо
Жирона йде другою з 11 перемогами, 1 нічиєю та 1 поразкою — 34 очки.
Інфо
У Артема Довбика травма лівої стегна.
Запасні: Агірресабала, Паділья, Беренгер, Муніаїн, І. Гарсія, Вільялібре, А. Еррера, Р. Гарсія, Ноласкоаїн, Прадос, Арес, Гомес.
Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе — Весга, Галаррета — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета.
Запасні: Фуїдіас, Бернардо, Лопес, Кебе, Валері, Хуанпе, Торре, Коуту, Соліс, Порту.
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Я. Еррера, А. Гарсія, Мартін, Савіо — Стуані.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Маріо Мелеро Лопес (Андалусія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та баскський Атлетік.
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Анонс матчу Жирона - Атлетік 27.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 27.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Атлетік (Бильбао):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Жирона у попередньому футбольному матчі 26.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Эрнесто Вальверде розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Атлетік можна подивитися 27.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Атлетік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Райо Вальєкано - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команди Атлетік був зіграний проти Сельта - 10.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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