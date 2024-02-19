Атлетік - Жирона онлайн трансляція матчу

Ну, якось так воно йде. Жирона розпочала гру з помилки капітана, і тепер від неї намагається грати далі. Виходить не дуже. Савіо не працює, Циганков лише раз пробив непогано, а Довбик грає тільки на підіграванні партнерам. Атлетік контролює хід подій і вже мав кілька непоганих додаткових нагод.