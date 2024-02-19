Атлетік - Жирона онлайн трансляція матчу

між командою Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сан-Мамес.
Дата проведення матчу: 19.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Атлетік у попередньому футбольному матчі 27.11.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
команди Атлетік був зіграний проти Альмерія - 12.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
команди Жирона був зіграний проти Реал - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
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