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Атлетік - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 лютого 2024, 22:00 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Атлетік
Бильбао
1 - 1
Оновити
55'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
2' Berenguer, Alex 20' Carlos, Juan 25' Lekue, Inigo 30' Lekue, Inigo Вийшов: Оскар де Маркос
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
27%
Нічия
27%
Жирона
45%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Athletic Bilbao have won 3 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 9-9 in favour of Athletic Bilbao.
  • Last season Girona FC won both games against Athletic Bilbao (2-1 at home and 3-2 away).
  • In LaLiga, Athletic Bilbao have 6 successive home wins.
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Athletic Bilbao haven't lost in their last 5 games.
  • Athletic Bilbao have won 8 home matches in a row.
  • Athletic Bilbao haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 1 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao's home record this season: 9-2-1.
  • Girona FC's away record this season: 8-3-1.
  • Gorka Guruzeta is Athletic Bilbao's top scorer with 9 goals. Artem Dovbyk has scored 14 times for Girona FC.
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 30 points. Now they are number 2 with 56 points.
  • Athletic Bilbao have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 44% of their matches, Girona FC in 37% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 44% of halftimes, Girona FC wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Athletic Bilbao has better performance than Girona FC.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • Athletic Bilbao scores 1.4 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.4 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and Girona FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and Girona FC is 1.
  • Athletic Bilbao scores 1.88 goals when playing at home and Girona FC scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Athletic Bilbao were number 9 in the table with 33 points. Now they are number 5 with 46 points.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
3
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.11.2022 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2018
29.03.2019 - 21:45 Жирона 1 - 2 Завершено Атлетік
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Кубок Іспанії 2023/2024
07.02.2024 - 22:30 Атлетіко 0 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.02.2024 - 22:00 Атлетік 4 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 17:15 Кадіс 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 22:49 Атлетік 4 - 2 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 15:00 Сельта 0 - 1 Завершено Жирона В
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 20:30 Мальорка 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 22:00 Жирона 5 - 1 Завершено Севілья В
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Головні події
Lekue, Inigo
Вийшов: Оскар де Маркос
30'
Lekue, Inigo
25'
20'
Carlos, Juan
ГООЛ! Berenguer, Alex
2'
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
27%
Нічия
27%
Жирона
45%
Склади команд
1
Simon, Unai
17
Berchiche, Yuri
5
Alvarez, Yeray
3
Vivian, Dani
15
Lekue, Inigo
24
Diaz, Benat Prados
16
Ruiz De Galarreta, Inigo
7
Berenguer, Alex
30
Gomez Echevarria, Unai
9
Iньякi Вiльямс
12
Guruzeta, Gorka
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
25
Garcia, Eric
15
Juanpe
3
Gutierrez, Miguel
21
Herrera, Yangel
14
Garcia, Aleix
8
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 12
    Guruzeta, Gorka
    Форвард
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
    2
  • 30
    Gomez Echevarria, Unai
    Півзахисник
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 24
    Diaz, Benat Prados
    Півзахисник
  • 16
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 17
    Berchiche, Yuri
    Захисник
  • 5
    Alvarez, Yeray
  • 3
    Vivian, Dani
  • 15
    Lekue, Inigo
    Півзахисник
    30 25
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 16
    Savio
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 25
    Garcia, Eric
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Мишел
Статистика матчу
8
Штрафні
9
8
Фоли
8
4
Удари в отвір
1
2
Блоковано ударів
1
Удари повз
2
2
Кутові
1
1
Сейви
3
28%
Володіння м'ячем
72%
1
ЖК
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Атлетік - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
52'
Завалився на газон на правому фланзі штрафного Вільямс, але арбітр мовчить.
50'
Жирона злою вийшла на другий тайм, тож має якісно інший вигляд.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гутьєррес виконав передачу з лівого флангу, Мартін перевів до воротарського в два дотики, а Циганков пробив у порожні!
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Ну, якось так воно йде. Жирона розпочала гру з помилки капітана, і тепер від неї намагається грати далі. Виходить не дуже. Савіо не працює, Циганков лише раз пробив непогано, а Довбик грає тільки на підіграванні партнерам. Атлетік контролює хід подій і вже мав кілька непоганих додаткових нагод.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
43'
Небезпечний момент
Гассаніга в центрі воріт забрав удар головою від Іньякі в падінні на завершення подачі з лівого флангу від лицьової у виконанні Берчіче.
41'
Мігель у боротьбі проти Вільямса на дальній стійці не дав супернику замкнути подачу з лівого флангу.
39'
Контролює м'яч Атлетік у центрі поля.
37'
Офсайд
Беренгера розігнали передачею в офсайд на лівий фланг атаки.
34'
Небезпечний момент
Еррера перед штрафним через ноги Довбика отримав передачу Циганкова з правого флангу, але в дотик пробив повз ближню стійку.
33'
Простріл від Савіо з лівого краю атаки полетів до ніг Вівіану.
30'
Заміна
Одразу заміна Лекуе на Де Маркоса.
28'
Таки травмувався Лекуе в тому епізоді з підкатом.
26'
Жовта картка
Лекуе попереджений за стрибок у ноги Еррері біля чужого штрафного.
25'
Небезпечний момент
Ривок через правий фланг до штрафного вздовж лицьової Вільямс завершив ударом повз ближню стійку.
24'
Циганков не мав можливості дістати переведення на правий фланг атаки.
22'
Утримує м'яч Жирона поблизу власних володінь.
20'
Хуанпе піднявся до чужої половини заради фола проти Гурузети.
19'
Небезпечний момент
Циганков виконав закручений удар із правого флангу з-за меж штрафного повз протилежну дев'ятку.
17'
Навіс від Савіо з лівого флангу дістався захисникам перед воротарським.
15'
Жирона обережно тримає м'яч у центрі поля.
13'
У ноги захиснику спрямував передачу п'ятою на правому фланзі атаки Мартін, замість Алейша.
11'
Циганков у боротьбі проти двох на правому фланзі штрафного не зачепився за пас головою від Довбика.
9'
Небезпечний момент
Довбик розвернув атаку до правого флангу штрафного на Циганкова, а Віктор закрутив під поперечину, проте Сімон витягнув на кутовий.
8'
Небезпечний момент
Гурузета на правому фланзі штрафного від лицьової зіграв у центр на Вільямса, але той у дотик у дальній не влучив.
5'
Постріл від Вільямса з правого флангу штрафного кинулись у підкаті блокувати аж двоє.
4'
Жирона отримала проблеми під час пресингу, і тепер сама відповідає.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Алейш із лівого флангу зіграв до зони перед власним штрафним, де був тільки Беренгер, який одразу зайшов усередину та пробив у лівий кут!
1'
Тільки розпочали, а баски вже несуться до чужих воріт.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию — 1:1.
Інфо
Жирона йде другою з 17 перемогами, 5 нічиїми та 2 поразками — 56 очок.
Інфо
Атлетік іде п'ятим із 13 перемогами, 7 нічиїми та 4 поразками — 46 очок.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Стуані, Б. Гарсія, Валері, Торре, Соліс, Порту, Яакобішвілі, Артеро.
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Еррера, А. Гарсія — Циганков, Мартін, Савіо — Довбик.
Запасні: Агірресабала, Паредес, Весга, Сансет, Муньяїн, Н. Вільямс, Д. Гарсія, Де Маркос, І. Гарсія, Вільялібре, Р. Гарсія, Арес.
Атлетік: Сімон — Лекуе, Альварес, Вівіан, Берчіче — Прадос, Галаррета — І. Вільямс, У. Гарсія, Беренгер — Гурусета.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сан-Мамес (Більбао, Іспанія) зіграють баскський Атлетік та Жирона.
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Анонс матчу Атлетік - Жирона 19.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 19.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Атлетік у попередньому футбольному матчі 27.11.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - Жирона можна подивитися 19.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

команди Атлетік був зіграний проти Альмерія - 12.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Реал - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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