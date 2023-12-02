Жирона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Валенсія" 02.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 02.12.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 05.02.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Валенсія" можна подивитися 02.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Атлетік - 27.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)

Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919

Країна: Испания

Тренер: Рубен Бараха



Предыдущий поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Сельта - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.