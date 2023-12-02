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Жирона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 грудня 2023, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Игнасио Иглесиас Виллануэва
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 1
Оновити
77'
Валенсія
Валенсия
Дивитись трансляцію
Хід матчу
13' Herrera, Yangel Вийшов: Torre Carral, Pablo 36' Blind, Daley 42' Couto, Yan
56' Duro, Hugo 61' Gasiorowski, Yarek 67' Perez, Fran Вийшов: Diakhaby, Mouctar
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
33%
Валенсія
31%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Girona FC have won 2 times, there have been 0 draws while Valencia CF have won 4 times. The goal difference is 7-5 in favour of Valencia CF.
  • Last season's matches: 1-0 (Girona FC at home) and 1-0 (Valencia CF at home).
  • Girona FC have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 29% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Valencia CF scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Girona FC have a winning streak of 6 matches.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 2 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 7 goals. Hugo Duro has scored 6 times for Valencia CF.
  • Girona FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Valencia CF have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 26% of their matches, Valencia CF in 29% of their matches.
  • Girona FC wins 26% of halftimes, Valencia CF wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Valencia CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, Valencia CF won 3, 0 draws.
  • Girona FC scores 0.8 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 1 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Valencia CF is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Valencia CF is 0.6.
  • Girona FC scores 2.05 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Girona FC scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 20:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
10.03.2019 - 18:45 Жирона 2 - 3 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2018
03.11.2018 - 19:30 Валенсія 0 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершено Альмерія В
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 17:15 Валенсія 0 - 0 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 17:15 Валенсія 1 - 0 Завершено Гранада В
Кубок Іспанії 2023/2024
02.11.2023 - 21:00 Логроньєс 0 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 19:30 Атлетік 2 - 2 Завершено Валенсія Н
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Новини команд
Головні події
67'
Perez, Fran
Вийшов: Diakhaby, Mouctar
61'
Gasiorowski, Yarek
56'
Duro, Hugo ГООЛ!
Couto, Yan
42'
Blind, Daley
36'
Herrera, Yangel
Вийшов: Torre Carral, Pablo
13'
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
33%
Валенсія
31%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
25
Garcia, Eric
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
21
Herrera, Yangel
16
Savio
9
Артем Довбик
8
Віктор Циганков
25
Mamardashvili, Giorgi
12
Correia, Thierry
3
Mosquera, Cristhian
5
Paulista, Gabriel
34
Gasiorowski, Yarek
20
Дімітрі Фулк'є
8
Guerra Moreno, Javier
18
Pepelu
23
Perez, Fran
16
Lopez Noguerol, Diego
9
Duro, Hugo
Стартовий склад
  • 16
    Savio
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
    13
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
    36
  • 5
    Lopez, David
  • 25
    Garcia, Eric
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Захисник
  • 9
    Duro, Hugo
    56
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 18
    Pepelu
  • 23
    Perez, Fran
    Півзахисник
    67
  • 12
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 5
    Paulista, Gabriel
  • 34
    Gasiorowski, Yarek
    Захисник
    61
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Рубен Бараха
Статистика матчу
70%
Володіння м'ячем
30%
3
Удари в отвір
2
3
Блоковано ударів
3
4
Штрафні
15
2
Кутові
2
7
Офсайди
1
1
Сейви
3
8
Фоли
3
1
Удари повз
1
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Валенсія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
71'
Кутовий
Ще один кутовий у Жирони, але навіс з лівого флангу на дальню стійку був занадто сильний і м'яч перелетів на протилежний фланг
69'
Савіо виконав непогане закидання з правого флангу на партнера, але Мамардашвілі випередив суперника та забрав м'яч у руки
68'
Небезпечна контратака могла виникнути у Валенсії, але захисники каталонців допрацювали після зрізки та встигли перехопити м'яч
67'
Заміна
Перша заміна від Рубена Барахи у цьому матчі і замість Переса цей матч буде догравати Діакабі
65'
Трибуни досить часто освистують арбітра під час прийняття доволі спірних рішень. Помітно, що емоції гравців також вже на межі
62'
Гарсія виконує навіс зі штрафного, але гості зуміли відбитися і вибити м'яч подалі від воріт. У карному майданчику впав Гарсія Е., але арбітр не звернув на це уваги
61'
Жовта картка
Гасьоровський отримує попередження за грубий підкат проти Савіо неподалік кутового прапорця
59'
Каталонці після пропущеного голу більш активно та більшими силами побігли в атаку
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Валенсія відкриває рахунок у матчі! Гутьєрес віддавав передачу на Лопеса, але той не зупинив м'яч пропустивши його далі, де його підібрав Дуро та виконав пробіжку з центра поля до карного майданчику суперника та технічно переграв Гассанігу перекинувши його і м'яч опинився у сітці воріт! Попри тиск з боку Жирони Валенсія виходить вперед у сьогоднішньому матчі
55'
Кутовий
Перший кутовий у другому таймі. Господарі виконали навіс з лівого флангу і Мамардашвілі у стрибку кулаком переводить м'яч на протилежний фланг
55'
Небезпечний момент
Ще один чудовий сейв від Мамардашвілі після удару Гарсії А. з меж карного майданчику, капітан бив у нижній кут воріт і голкіпер зумів вчасно скластися та відбити м'яч
53'
Дуро опинився у карному майданчику Жирони і передача від його партнера після рикошету летіла за спину нападнику, він намагався виконати "удар скорпіона", але не влучив по м'ячу і Гассаніга забрав м'яч у руки
51'
Небезпечний момент
Оце так удар від Гарсії А.! Капітан Жирони отримує передачу від Мартіна за межами карного майданчику і б'є у дальній кут, але Мамардашвілі на місці та відбиває м'яч
49'
Інфо
У матчі вже зафіксовано вісім офсайдів, з яких сім саме у господарів
48'
Офсайд
Знову положення поза грою у гравців Жирони, знову Довбик отримав передачу за спинами захисників
46'
Свисток
Хав'єр Іглесіас Вільянуева дає свисток про початок другої половини зустрічі
45+2'
Савіо виконує закидання на Циганкова у карний майданчик, Гасьоровський тягне Віктора за футболку і українець падає, але свисток арбітра мовчить
Жоден з тренерів не виконав заміни у перерві
Гравці обох команд повертаються на поле
Жирона однозначно грає першим номером, але забити підопічні Мічела поки не зуміли. Гості також мали декілька можливостей відкрити рахунок, але їх було в рази менше ніж у каталонського клубу. Чекаємо початку другого тайму цього неймовірного матчу та сподіваємося, що команди порадують нас футболом, а також голами, бажано саме від українців
45+2'
Свисток
Хав'єр Іглесіас Вільянуева дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
45'
Офсайд
Знову положення поза грою і знову у Довбика. Артем отримав передачу від партнера у штрафному майданчику, і хоча й не зумів пробити голкіпера, але все одно лунає свисток Хав'єра Іглесіаса Вільянуева
44'
Кутовий
Кутовий у гостей і після навісу з правого флангу, була скидка на Фулькьє, але півзахисник гостей перебував у положенні поза грою
42'
Жовта картка
Коуту, який знаходиться на лаві запасних Жирони, отримав попередження від арбітра за зайві емоції у технічній зоні
40'
Офсайд
Довбик забив м'яч у ворота суперника зігравши на добиванні, але Лопес під час навісу зі штрафного перебував в офсайді і саме через цей факт гол було скасовано
39'
Інфо
Гравці обох команд грають доволі чисто. На даний момент у матчі зафіксовано всього три порушення правил. Два від Жирони, і перше щойно у Валенсії, коли Москера збив з ніг Савіо
37'
Жовта картка
Перше попередження у сьогоднішньому матчі. Блінд збив з ніг суперника, аби зірвати контратаку суперників, Хав'єр Іглесіас Вільянуева цього не пробачив йому
36'
Іще одна атака від каталонського клубу і знову закидання на Циганкова, але й цього разу "кажани" виграли верхову боротьбу та перевели м'яч далі
35'
Інфо
Господарі продовжують контролювати м'яч. На даний момент володіння на їх боці та складає 71%
32'
Довга затяжна атака Жирони, але в результаті Савіо не зумів обіграти Фулькьє і втратив м'яч на лінії штрафного майданчику
30'
Тепер спроба атаки від "кажанів" і Лопес отримав передачу у півколі штрафного майданчику і завдав удару по воротах, але під час удару послизнувся і удар вийшов доволі слабким і м'яч прилетів прямо у руки Гассанізі
29'
Знову закидання у штрафний, цього разу на Довбика, але м'яч прилетів прямісінько у руки Мамардашвілі
28'
Непогане закидання на Циганкова у карний майданчик, але Віктора випередив суперник та зумів вибити м'яч
25'
Циганков і Гарсія А. трішки непорозумілися і Віктор віддав передачу у порожню зону, але капітан Жирони туди не побіг
24'
Офсайд
Черговий офсайд у матчі, цього разу Савіо віддав передачу на партнера, який розташовувався за лінією останнього захисника
22'
Небезпечний момент
Дуже небезпечний момент у гостей, Перес отримав передачу на лінії карного майданчику та вбігав по лівому флангу і виконав спробу пробити по воротах з доволі гострого кута, але м'яч пролетів повз ворота
20'
Небезпечну передачу віддав Гарсія А., але трішки неточно і м'яч прилетів у руки Мамардашвілі, який не дав дійти м'ячу до Довбика
19'
Кутовий
Перший кутовий в матчі виконують гості. Після розіграшу на лівому фланзі вони виконали навіс на лінію воротарського, але там Гассаніга зіграв першим та у стрибку забрав м'яч у руки
17'
Інфо
У володінні м'ячем переважають господарі. Жирона грає з м'ячем 60% часу, а "кажани" відповідно 40%
16'
Дальнє закидання на Гутьєрреса майже на лінію карного майданчику Валенсії, але Мамардашвілі випередив суперника і забрав м'яч у руки
15'
Довбик падає у штрафному майданчику суперника, свисток арбітра мовчить
13'
Заміна
Все ж таки Мічел проводить вимушену заміну. Травмований Еррера покидає поле, а замість нього виходить Торре
13'
Офсайд
Знову положення поза грою у Довбика
12'
Еррера повернувся на поле. Будемо сподіватися, що заміна венесуельцю поки не знадобиться
10'
Невеличка пауза у грі. Еррера відчув дискомфорт і отримував допомогу від лікарів. Мічел готується виконати заміну, а ще не пройшло навіть десяти хвилин
9'
Ще одна атака господарів закінчилася тим, що Циганков не зумів переграти Гасьоровського на фланзі і випустив м'яч за межі поля
6'
Офсайд
Ще один офсайд у матчі, знову у Жирони, цього разу Савіо занадто активно побіг в атаку
6'
Кутовий
Перший кутовий в матчі виконують гравців Жирони і після навісу з лівого флангу суперники вибили м'яч
5'
Ще одна атака у господарів і після виконання прострільної передачі захисники "кажанів" перехопили м'яч та перевели йог на кутовий
3'
Циганков виконує навіс з правого флангу у карний майданчик на Довбика, але до Артема м'яч не дійшов і захисники Валенсії його перехопили
1'
Офсайд
Одразу, ж минуло менше ніж півхвилини, Довбик отримав передачу за спини захисникам і пробіг до воріт суперника, хоча він й не зумів пробити голкіпера, але пролунав свисток арбітра про фіксвцію про положення поза грою у Артема
1'
Свисток
Хав'єр Іглесіас Вільянуева дає свисток про початок матчу
Гості розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Нажаль, з початку поєдинку ми не побачимо протистояння українців Довбика та Циганкова проти Яремчука, але будемо сподіватися, що Рубен Бараха випустить Романа протягом матчу і ми зможемо насолодитися футболом українців в Іспанії
Інфо
Арбітр зустрічі: Хав'єр Іглесіас Вільянуева
Головний тренер Валенсії: Рубен Бараха
На лаві запасних: Камю, Амалла, Васкес, Гільямон, Госальбес, Діакабі, Доменек, Канос, Озкачар, Ріверо, Яремчук
Інфо
Стартовий склад Валенсії (4-4-2): Мамардашвілі - Гасьоровський, Габріел Пауліста, Москера, Коррея - Перес, Пепелу, Герра, Фулькьє - Дуро, Лопес
Головний тренер Жирони: Мічел
На лаві запасних: Соліс Ромеро, Бернардо, Валері, Кебе, Коуту, Мартінес, Порту, Стуані, Торре, Фуїдіас, Хуан Карлос, Хуанпе
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-3-3): Гассаніга - Гутьєррес, Блінд, Лопес, Гарсія Е. - Мартін, Гарсія А., Еррера - Савіо, Довбик, Циганков
Перед початком матчу Жирона, яка демонструє неймовірні результати у поточному сезоні, ділить першу сходинку з мадридським реалом. Каталонський клуб після чотирнадцяти матчів має в своєму активі всього дві нічиї та одну поразку. У Валенсії ситуація трішки гірша, адже вони займають дев'яту сходинку іспанської першості, а відставання від зони єврокубків складає шість очок
Матч пройде у Жироні на арені "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" та розпочнеться о 15:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Валенсією
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Анонс матчу Жирона - "Валенсія" 02.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 02.12.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 05.02.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Валенсія" можна подивитися 02.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Атлетік - 27.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Предыдущий поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Сельта - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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