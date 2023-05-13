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Крістал Пелес - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 грудня 2023, 21:30 - Селхерст Парк
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 1
Оновити
28'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
39%
Нічия
32%
Борнмут
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 3 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 12-8 in favour of Crystal Palace.
  • During the last 14 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 5 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 22-15 in favour of Crystal Palace.
  • AFC Bournemouth's last away win against Crystal Palace was in 2016.
  • Last season Crystal Palace won both games against AFC Bournemouth (2-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Crystal Palace scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • Crystal Palace have played 4 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, Crystal Palace have not lost to AFC Bournemouth in their last 5 encounters.
  • Crystal Palace haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Odsonne Edouard is Crystal Palace's top scorer with 5 goals. Dominic Solanke has scored 6 times for AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 16% of their matches, AFC Bournemouth in 21% of their matches.
  • Crystal Palace wins 16% of halftimes, AFC Bournemouth wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Crystal Palace.
  • On their last meeting Crystal Palace won by 2 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Crystal Palace.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Crystal Palace have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 4, AFC Bournemouth won 1, 0 draws.
  • Crystal Palace have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace scores 1.4 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 1.
  • Crystal Palace scores 1.12 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
6
Перемог
12
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021
20.06.2020 - 21:45 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2019/2020
03.12.2019 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Тоттенхем П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
39%
Нічия
32%
Борнмут
29%
Склади команд
1
Сем Джонстон
3
Mitchell, Tyrick
6
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
2
Ward, Joel
15
Schlupp, Jeffrey
26
Richards, Chris
8
Lerma, Jefferson
9
Джордан Айю
22
Edouard, Odsonne
7
Olise, Michael
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
17
Sinisterra, Luis
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 1
    Сем Джонстон
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 17
    Sinisterra, Luis
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ходжсон, Рой
  • Андони Ираола
Статистика матчу
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
1
Удари в отвір
1
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
1
Сейви
1
44%
Володіння м'ячем
56%
Трансляція
27'
Небезпечний момент
Забарний просто врятував ворота від добивання Едуара від лівого кута воротарського під час відскоку від Нето, який парирував дальній удар Аю в лівий нижній кут!
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача кутового з правого флангу завершилась скиданням головою від Сіністерри з ближньою на дальню, де Сенесі забив у падінні!
23'
Простріл Керкеза з лівого флангу штрафного ударом через себе перед воротарським намагався завершити Соланке, але не влучив по м'ячу.
22'
Шлуппа збили на підступах до штрафного.
20'
Пелес поступово повернувся до атаки.
18'
До центру поля скотилась гра без особливих акцентів.
16'
Абияк пробив з дальньої відстані на лівому фланзі атаки Лерма.
15'
Борнмуту вдалось цими хвилинами перекинути гру на чужу половину.
13'
Простріл Семеніо з правого флангу пролетів у всі гравців за спиною.
13'
Соланке не втримав у межах поля на правому фланзі атаки передачу на хід.
11'
Із центру штрафного Едуар покотив ліворуч на Аю, але той пробив точно в захисника перед собою.
9'
Небезпечний момент
Для Семеніо викотили м'яч під удар із пів кола перед штрафним із правого флангу, він бив у ближній низом, але Джонстон витягнув на кутовий.
7'
Сміт виконав подачу з правого флангу точно до рук Джонстону.
5'
Небезпечний момент
Аю завершив зміщення з лівого флангу ударом під поперечину з меж штрафного, але Нето витягнув на кутовий.
4'
Тримається м'яч в атаці господарів на початку матчу.
3'
Небезпечний момент
Олісе виконав подачу штрафного з лівого флангу на ближній кут воротарського, де Аю бив головою, але поцілив точно у воротаря.
2'
Фол проти Олісе на правому фланзі оборони від Сміта.
1'
Перший дальній пас від Борнмута до атаки був невдалим.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Борнмут іде шістнадцятим із 3 перемогами, 4 нічиїми та 7 поразками — 13 очок.
Інфо
Крістал Пелес іде тринадцятим із 4 перемогами, 4 нічиїми та 6 поразками — 16 очок.
Запасні: Траверс, Мефам, Брукс, Ротвелл, Таверньє, Кілкенні, Біллінг, Уаттара, Мур.
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті, Кук — Сіністерра, Клюйверт, Семеньйо — Соланке.
Запасні: Меттьюс, Томкінс, Клайн, Г'юз, Ахамада, Рідевальд, Олівейра, Матета, Ебіовей.
Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Лерма, Річардс, Шлупп — Олісе, Едуар, Аю.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Крейг Поусон (Ротерем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Селхерст Парк (Лондон, Англія) зіграють Крістал Пелес та Борнмут.
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Анонс матчу Крістал Пелес - "Борнмут" 06.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 06.12.2023
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Крістал Пелес, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 13.05.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - "Борнмут" можна подивитися 06.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Астон Вілла" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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