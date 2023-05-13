Крістал Пелес - Борнмут онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 06.12.2023
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Крістал Пелес, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 13.05.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон
Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Астон Вілла" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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