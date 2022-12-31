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Крістал Пелес - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 травня 2023, 17:00 - Селхерст Парк
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
1 - 0
Оновити
66'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
39' Eze, Eberechi
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
30%
Нічия
35%
Борнмут
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 2 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 10-8 in favour of Crystal Palace.
  • During the last 13 meetings, Crystal Palace have won 5 times, there have been 5 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 20-15 in favour of Crystal Palace.
  • AFC Bournemouth's last away win against Crystal Palace was in 2016.
  • Did you know that Crystal Palace scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 30% of their goals between the minutes 16-30?
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches away from home.
  • When playing at home, Crystal Palace have not lost to AFC Bournemouth in their last 4 encounters.
  • Crystal Palace haven't scored in 7 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 8 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Eberechi Eze is Crystal Palace's top scorer with 8 goals. Philip Billing has scored 7 times for AFC Bournemouth.
  • Michael Olise has assisted the most goals for Crystal Palace with 9. Dominic Solanke is AFC Bournemouth's biggest assister (8).
  • Cheick Oumar Doucoure has more yellow cards (9) than any other player at Crystal Palace. Adam Smith has collected 10 for AFC Bournemouth.
  • Crystal Palace wins 1st half in 18% of their matches, AFC Bournemouth in 26% of their matches.
  • Crystal Palace wins 18% of halftimes, AFC Bournemouth wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Crystal Palace.
  • On their last meeting Crystal Palace won by 2 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 46% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Crystal Palace.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Crystal Palace have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 4, AFC Bournemouth won 1, 0 draws.
  • Crystal Palace have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace scores 2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.6 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 1.6.
  • Crystal Palace scores 1.17 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
5
Перемог
11
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021
20.06.2020 - 21:45 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2019/2020
03.12.2019 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2018
12.05.2019 - 18:30 Крістал Пелес 5 - 3 Завершено Борнмут
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 14:30 Крістал Пелес 4 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 21:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Саутгемптон 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Борнмут 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Борнмут В
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Головні події
ГООЛ! Eze, Eberechi
39'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
30%
Нічия
35%
Борнмут
35%
Склади команд
21
Сем Джонстон
3
Mitchell, Tyrick
14
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
2
Ward, Joel
19
Hughes, Will
28
Doucoure, Cheick Oumar
20
Eze, Eberechi
11
Zaha, Wilfried
9
Джордан Айю
7
Olise, Michael
13
Нето
5
Kelly, Lloyd
27
Ілля Забарний
6
Mepham, Chris
18
Vina, Matias
14
Rothwell, Joe
8
Lerma, Jefferson
28
Ouattara, Dango
29
Billing, Philip
11
Christie, Ryan
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 11
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
  • 20
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
    39
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 14
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 21
    Сем Джонстон
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 28
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 11
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 14
    Rothwell, Joe
    Півзахисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 18
    Vina, Matias
    Захисник
  • 13
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ходжсон, Рой
  • Гари О'Нил
Статистика матчу
8
Штрафні
4
3
Фоли
7
48%
Володіння м'ячем
52%
3
Блоковано ударів
3
7
Кутові
1
1
Офсайди
1
3
Удари повз
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
60'
Заміна
Навіть потрійна заміна від "вишеньок". Сміт, Мур та Брукс вийшли замість Віньї, Крісті та Біллінга.
58'
Гоооол!!!
Езе забиває другий гол у ворота Борнмуту! Хавбек по лінії штрафного через Забарного та інших гравців гостей змістився ближче до центру та здорово пробив у правий верхній кут! Красиво!
57'
Невдовзі Борнмут проведе заміни. На полі висадиться валійський десант, Брукс та Мур.
55'
Олісе з-під Забарного прострілював від лицьової до центру воротарського - Келлі українця підстрахував та вибив за межі штрафного.
53'
Слаломний прохід Олісе зі зміщенням з правого флангу до центру штрафного та його удар - вище воріт. Було непогано.
51'
Заміна
Так і є. Замість Заха з'являється на полі Едуар.
50'
Заха у забіганні із Забарним порушив правила та смикнув м'яз на нозі. Схоже, йому готується заміна.
47'
Небезпечний момент
Восьмий кутовий для Пелас. Після подачі м'яч відскочив до Г'юза, який потужно зльоту стріляє під праву стійку від лівого кута штрафного - Нето у красивому стрибку тягне! Що за момент!
46'
Свисток
Другий тайм стартував. У нас поки без замін.
Пелас впевнено та по ділу виграє перший тайм у Борнмута. Можливо, команді не вистачає якості попереду, але вона бере своє кількістю. Гості, на жаль, в атаці не запам'ятался взагалі нічим. Ілля Забарний поки нічим не виділяється. Але вже добре, що немає кричущих помилок.
45+4'
Нічого цікавого за доданий час не сталося. Йдемо на перерву.
45+1'
Інфо
Три хвилини додано до першого тайму. Багатувато.
42'
Борнмут вибіг у рідку атаку й тут же нарвався на контру. Заха отримав довгу діагональ в районі лівого кута штрафного, прибрав на протиході Мефама, але трішки не влучив у дальню дев'ятку.
39'
Гоооол!!!
Пелас виходить вперед! Який же молодець Заха! Зібрав на лівому краю штрафного навкруги себе чотирьох опонентів, включаючи Забарного, одним фінтом прибрав усіх та зробив пас в центр, де Езе ніхто не прикривав. 1:0!
38'
Ух, ледь не наварив Забарний на гольову помилку на лінії власного штрафного майданчика, проте викрутився. Варто відзначити, що й передачу українцеві робили, коли він вже знаходився під пресингом.
37'
Аю заробив для "орлів" енний стандарт за сьогодні. Знову подача до штрафного Борнмута, знову гості впевнено відбиваються.
36'
Забарний взяв на себе ініціативу та протягнув м'яч трішки вперед. Але вирішив не ризикувати та не оголювати тили й зробив передачу на ближнього.
33'
Без наслідків для господарів за попередній епізод. Гра продовжується і "орли" так само продовжують тиснути.
30'
Небезпечний момент
Ще три поспіль кутових на користь господарів. Останній з них збиралися розіграти, проте Аю зарядив в обличчя Лермі. Епізод розглядають на ВАР на предмет можливого вилучення.
29'
Кутовий
Третій кутовий для господарів. Пішла подача на лінію воротарського, Нето переводить на ще один корнер тепер від протилежного прапорця.
27'
Небезпечний момент
Момент у Кристал Пелас! Знову загрозу створили флангові гравці господарів. Простріл з правого краю, всі пролетіли повз м'яч, Заха на дальній стійці трішки не встиг, щоб переправити у порожній кут воріт!
25'
Аю виграв верхову боротьбу в Забарного, але головою подачу з правого флангу переправив повз рамку.
23'
Олісе з правого краю подає на дальню стійку, м'яч на виході забирає голкіпер. Емоції на трибунах викликав епізод за участю Ворда та його "фінт Зідана". Проте це було до штрафного майданчика і загрози для Борнмута не становило.
20'
Гра застрягла в центрі поля без моментів. Є підозра, що таким може вийти весь матч, зважаючи, що особливих завдань обидві команди вже не мають.
17'
Забарний виграв забігання в Аю та вибив м'яч до ауту.
15'
Ось це вже цікавіше. Пелас розігнав контратаку, яку завершував Олісе ударом із зони правого напівсереднього: поруч із дальньою стійкою.
14'
Кутовий
Ще один кутовий на користь "орлів", але знову дуже погане виконання. Команда Забарного відбивається.
11'
Офсайд
Два поспіль стандарти на ворота Борнмута: кутовий та штрафний. Другий із них завершився спробою удару головою, але Езе трішки забіг до офсайду.
9'
Оу, Біллінг заплів ноги Заха і це цілком могло бути пенальті вже на протилежні ворота. Але й тут феміда промовчала.
8'
Кутовий
Після подачі кутового Соланке вимагав від арбітрів призначити пенальті за гру рукою когось із гравців "орлів" у власному штрафному, але судді проігнорували епізод.
7'
Розрізна передача на Соланке до штрафного господарів, але захисники випередили нападника та вибили м'яч на кутовий.
4'
Неспішний початок зустрічі. Обидві команди по разу дісталися до чужих штрафних майданчиків, але загостренням це назвати не можна.
1'
Свисток
Матч стартував. Борнмут першим розпочав з центру поля.
Перед початком гри обидві команди знаходяться поруч у таблиці. Кристал Пелас йде дванадцятим та вважається міцним середняком АПЛ. Борнмут наразі чотирнадцятий. Нещодавно команда боролася за виживання в лізі, а на даний момент має перевагу над зоною вильоту у вісім балів.
Інфо
Борнмут (старт): Нето - Вінья, Мефам, Забарний, Келлі - Лерма, Ротвелл - Крісті, Біллінг, Уаттара - Соланке.
Інфо
Кристал Пелас (старт): Джонстон - Мітчелл, Гуехі, Андерсен, Ворд - Г'юз, Дукуре, Езе - Заха, Аю, Олісе.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію дебютного матчу Іллі Забарного у стартовому складі Борнмуту. Це станеться у поєдинку АПЛ проти Кристал Пелас.
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Анонс матчу Крістал Пелес - "Борнмут" 13.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Крістал Пелес (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Крістал Пелес, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 31.12.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Гари О'Нил розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - "Борнмут" можна подивитися 13.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти "Тоттенхем" - 06.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Челсі" - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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