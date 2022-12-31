Крістал Пелес - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Крістал Пелес - "Борнмут" 13.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 13.05.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Крістал Пелес (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Крістал Пелес, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 31.12.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Гари О'Нил розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)

Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Рой Ходжсон



Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти "Тоттенхем" - 06.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Челсі" - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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