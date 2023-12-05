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Шеффілд Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 грудня 2023, 21:30 - Брэмолл Лейн
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
0 - 0
Оновити
28'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
34%
Нічия
31%
Ліверпуль
34%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Sheffield United playing at home, Sheffield United have won 1 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 2 times. The goal difference is 5-3 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 10 meetings, Sheffield United have won 2 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 6 times. The goal difference is 15-6 in favour of Liverpool FC.
  • Sheffield United's last home win against Liverpool FC was in 2003.
  • Did you know that Sheffield United scores 36% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Sheffield United haven't won any of their last 5 games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Sheffield United haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 2-4-1.
  • A year ago, Liverpool FC were number 9 in the table with 20 points. Now they are number 3 with 28 points.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 35 consecutive matches.
  • Sheffield United wins 1st half in 25% of their matches, Liverpool FC in 42% of their matches.
  • Sheffield United wins 25% of halftimes, Liverpool FC wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Sheffield United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Sheffield United is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Sheffield United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sheffield United won 0, Liverpool FC won 5, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Sheffield United.
  • Sheffield United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Sheffield United scores 0.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Sheffield United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sheffield United and Liverpool FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sheffield United and Liverpool FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Sheffield United scores 1.5 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шеффілд Юнайтед
0
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
28.02.2021 - 21:15 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
02.01.2020 - 21:45 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
28.09.2019 - 14:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Бернлі 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем В
Ліга Європи УЄФА 2025
30.11.2023 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено LASK Linz В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Тулуза 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Новини команд
Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль. Анонс та прогноз матчу 15-го туру АПЛ на 06.12.2023 05.12.2023 в 19:33 Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль. Анонс та прогноз матчу 15-го туру АПЛ на 06.12.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Шеффілд Юнайтед" та "Ліверпулем" у рамках чемпіонату Англії
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
34%
Нічия
31%
Ліверпуль
34%
Склади команд
18
Foderingham, Wes
35
Brooks, Andre
19
Robinson, Jack
5
Trusty, Auston
15
Ahmedhodzic, Anel
20
Bogle, Jayden
8
Hamer, Gustavo
21
Souza, Vinicius
28
McAtee, James
10
Archer, Cameron
32
Osula, William
62
Kelleher, Caoimhin
66
Alexander-Arnold, Trent
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
8
Szoboszlai, Dominik
3
Ватару Ендо
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 10
    Archer, Cameron
    Форвард
  • 32
    Osula, William
    Форвард
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
  • 21
    Souza, Vinicius
  • 28
    McAtee, James
    Півзахисник
  • 35
    Brooks, Andre
    Півзахисник
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 15
    Ahmedhodzic, Anel
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 18
    Foderingham, Wes
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Крис Уайлдер
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
Штрафні
3
3
Фоли
28%
Володіння м'ячем
72%
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
Кутові
2
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
27'
Інфо
Станом на зараз Ліверпуль домінує над суперником у володіння м'ячем. У гостей цей показник станвоить 78%, а у Юнайтеда відповідно 22%
24'
Кутовий
Знову корнер у "мерсісайдців" і після навісу Конате зміг пробити головою, але Фодерінгем виконав чудовий сейв та забрав м'яч у руки
22'
Кутовий
Знову виконують кутовий гості і цього разу з правого флангу, але під час навісу Ван Дейк порушив правила
21'
Кутовий
Ще один кутовий у Ліверпуля і після навісу з лівого флангу Ван Дейк зумів виграти верхову боротьбу та пробити по воротах, але після рикошету від суперника м'яч вийшов на іще один кутовий
18'
Небезпечний момент
Тепер відповідь від Юнайтеда і Арчер увірвався з лівого флангу у штрафний суперника, але туди встиг повернутися Ван Дейк та відмінно відіграти у захисті вибивши м'яч з ніг Арчера
18'
Ще одна спроба атаки від Ліверпуля, але Гакпо втрачає м'яч у карному майданчику суперника у боротьбі із захисником
15'
Ліверпуль продовжує переважати на полі і окрім однієї атаки господарів, "мерсісайдці" не дали їм більше нічого створити
12'
Небезпечний момент
Небезпечна атака господарів після зрізки Гомеса у центрі поля і Арчер перехопив м'яч і побіг в атаку, віддав передачу на Макеті, Александр-Арнольд спробував перехопити м'яч, але той все одно дійшов до опорника Шеффілда і він виконав удар, але Келлехер, який встиг вийти з воріт зумів відбити цей удар
12'
Кутовий
Після ще одної спроби кутового з лівого флангу гості знову виграли боротьбу та вибили м'яч, але цього разу у поле
11'
Кутовий
Перший кутовий в матчі виконали гості, але суперники виграли боротьбу та вибили м'яч на іще один кутовий
10'
Перший удар по воротах в матчі виконали "мерсісайдці". Діас виконав навіс з лівого флангу, Ван Дейк пропустив м'яч на Салаха і Моххамед виконав удар злету, але значно вище воріт
8'
Тепер гості отримали право на стандарт на половині поля суперника, але навіс у карний майданчик виявився невдалим і м'яч перейшов до Шеффілд Юнайтеда
6'
Невеличка пауза у грі. Маккалістер отримав ушкодження і потребує допомоги лікарів
3'
Юнайтед заробив право на штрафний удар на половині поля суперника і після навісу на дальню, праву, стійку двоє гравців, які набігали, не встигли за м'ячем, аби переправити його у ворота
1'
Свисток
Саймон Гупер дає свисток про початок матчу. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Саймон Гупер
Головний тренер Ліверпуля: Юрген Клопп
На лаві запасних: Адріан, Бредлі, Гравенберх, Джонс, Елліотт, Кванса, Марселу, Нуньєс, Цімікас
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Келлехер - Гомес, Ван Дейк (с), Конате, Александр-Арнольд - Макаллістер, Ендо, Собослай - Діас, Гакпо, Салах
Головний тренер Шеффілд Юнайтед: Кріс Вайлдер
На лаві запасних: Бен Сліман, Девіс, Лоу, Лярусі, Норвуд, Серікі, Томас, Траоре, Флек
Інфо
Стартовий склад Шеффілд Юнайтед (5-3-2): Фодерінгем - Брукс, Робінсон, Трасті, Ахмедходжич (с), Богл - Хамер, Соуза, Макеті - Арчер, Осула
Перед початком матчу команди розташовуються на абсолютно протилежних краях турнірної таблиці. Шеффілд займає останню сходинку. Юнайтед має в своєму активі лише одну перемогу та дві нічиї. Ліверпуль, у свою чергу, займає другу сходинку і після чотирнадцяти матчів має одну поразку та чотири нічиї
Матч пройде у Шеффілді на стадіоні "Бремолл Лейн" та розпочнеться о 21:30 за київським часом
У цей святковий день вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги між Шеффілд Юнайтедом та Ліверпулем
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Анонс матчу Шеффілд Юнайтед - "Ліверпуль" 06.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Брэмолл Лейн.

Дата проведення матчу: 06.12.2023
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 28.02.2021 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Крис Уайлдер и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - "Ліверпуль" можна подивитися 06.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффілд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

Прошедший поединок команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти "Бернлі" - 02.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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