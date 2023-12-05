Шеффілд Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Небезпечна атака господарів після зрізки Гомеса у центрі поля і Арчер перехопив м'яч і побіг в атаку, віддав передачу на Макеті, Александр-Арнольд спробував перехопити м'яч, але той все одно дійшов до опорника Шеффілда і він виконав удар, але Келлехер, який встиг вийти з воріт зумів відбити цей удар