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Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 квітня 2024, 21:30 - Энфилд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
29%
Шеффілд Юнайтед
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Sheffield United is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 4 times, there have been 0 draws while Sheffield United have won 1 times. The goal difference is 10-3 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 11 meetings, Liverpool FC have won 7 times, there have been 2 draws while Sheffield United have won 2 times. The goal difference is 17-6 in favour of Liverpool FC.
  • Sheffield United's last away win against Liverpool FC was in 1994.
  • Did you know that Liverpool FC scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Sheffield United scores 37% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 31 home matches.
  • Sheffield United haven't won in their last 5 games.
  • Sheffield United haven't won any of their last 6 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Sheffield United in their last 4 encounters.
  • Liverpool FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Sheffield United haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 11-3-0.
  • Sheffield United's away record this season: 1-3-10.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 9. Gustavo Hamer is Sheffield United's biggest assister (4).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 45% of their matches, Sheffield United in 17% of their matches.
  • Liverpool FC wins 45% of halftimes, Sheffield United wins 17%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Sheffield United leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Sheffield United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Sheffield United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 5, Sheffield United won 0, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Sheffield United.
  • Sheffield United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.8 goals in a match against Sheffield United and Sheffield United scores 0.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Sheffield United is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Sheffield United is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.97 goals when playing at home and Sheffield United scores 1 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Liverpool FC scores 37% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 15 goals. Oliver McBurnie has scored 5 times for Sheffield United.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
5
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
28.02.2021 - 21:15 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
02.01.2020 - 21:45 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Ліверпуль 6 - 1 Завершено Спарта В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Спарта 1 - 5 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 3 - 3 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 5 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
29%
Шеффілд Юнайтед
35%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Стюарт Аттвелл
Головний тренер Шеффілд Юнайтед: Кріс Вайлдер
На лаві запасних: Бен Сліман, Брукс, Кертіс, Лярусі, Макберні, Норвуд, Озборн, Осула, Фодерінгем
Інфо
Стартовий склад Шеффілд Юнайтед (3-5-2): Грбич - Трасті, Ахмедходжич, Холгейт - Робінсон, Хамер, Арбластер, Віні Соуза, Богл - Бреретон Діас, Макеті
Головний тренер Ліверпуля: Юрген Клопп
На лаві запасних: Адріан, Гакпо, Деннс, Джонс, Елліотт, Кванса, Кларк, Робертсон, Цімікас
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Келлехер - Гомес, Ван Дейк, Конате, Бредлі - Гравенберх, Макаллістер, Собослай - Діас, Нуньєс, Салах
Після учорашньої перемоги Арсеналу над Лутон Таун Ліверпуль втратив лідируючу позицію АПЛ, але перемога у сьогоднішньому матчі дозволить її повернути та знову відірватися від канонірів на два очки. Шеффілд Юнайтед навпаки, займає останню сходинку турнірної таблиці і напевно вже змирився з вильотом у Чемпіоншип, адже відставання від безпечної зони складає десять очок, а до кінця чемпіонату залишається усього дев'ять ігор
Матч пройде у Ліверпулі на "Енфілді" та розпочнеться о 21:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль прийме у гостях Шеффілд Юнайтед
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Шеффілд Юнайтед 04.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 04.04.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Шеффілд Юнайтед можна подивитися 04.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Шеффілд Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 31.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

Минулий матч команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Фулгем - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Шеффілд Юнайтед онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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