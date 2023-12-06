Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Після учорашньої перемоги Арсеналу над Лутон Таун Ліверпуль втратив лідируючу позицію АПЛ, але перемога у сьогоднішньому матчі дозволить її повернути та знову відірватися від канонірів на два очки. Шеффілд Юнайтед навпаки, займає останню сходинку турнірної таблиці і напевно вже змирився з вильотом у Чемпіоншип, адже відставання від безпечної зони складає десять очок, а до кінця чемпіонату залишається усього дев'ять ігор