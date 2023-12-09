Бетіс - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Бенито Вильямарин.
Дата проведення матчу: 09.12.2023
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь между Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бетіс та Реал у попередньому футбольному матчі 05.03.2023 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Бетіс - Реал можна подивитися 09.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший поединок команди Бетіс був зіграний проти Альмерія - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Гранада - 02.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.