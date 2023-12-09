  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бетіс - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Бетіс - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 09 грудня 2023, 17:15 - Бенито Вильямарин . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
0 - 0
Оновити
перерыв
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
35%
Нічия
32%
Реал
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and Real Madrid when Real Betis Seville is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and Real Madrid is 0-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Real Betis Seville playing at home, Real Betis Seville have won 6 times, there have been 9 draws while Real Madrid have won 12 times. The goal difference is 45-29 in favour of Real Madrid.
  • During the last 55 meetings, Real Betis Seville have won 11 times, there have been 17 draws while Real Madrid have won 27 times. The goal difference is 92-52 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 0-0 (Real Betis Seville at home) and 2-1 (Real Madrid at home).
  • In LaLiga, Real Betis Seville have 4 successive home wins.
  • Did you know that Real Betis Seville scores 22% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Real Madrid scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Betis Seville have won 6 home matches in a row.
  • Real Betis Seville haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 13 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 5 away matches.
  • Real Betis Seville haven't scored in 1 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville's home record this season: 5-2-0.
  • Real Madrid's away record this season: 6-1-1.
  • Willian Jose is Real Betis Seville's top scorer with 6 goals. Jude Bellingham has scored 11 times for Real Madrid.
  • Guido Rodriguez has more yellow cards (5) than any other player at Real Betis Seville. Antonio Rudiger has collected 7 for Real Madrid.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 25% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 25% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Betis Seville won 0, Real Madrid won 2, 3 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Betis Seville scores 0.2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 0.6 goals against Real Betis Seville (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Betis Seville and Real Madrid is 0.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Betis Seville and Real Madrid is 0.4.
  • Real Betis Seville scores 1.27 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
4
Перемог
22
Ігор
12
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
28.08.2021 - 23:00 Бетіс 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 17:15 Альмерія 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Спарта 1 - 0 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.11.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Бетіс Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Бетіс 4 - 1 Завершено Аріс В
Показати більше
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 19:35 Реал 2 - 0 Завершено Гранада В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал 4 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.11.2023 - 19:30 Кадіс 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Брага В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
35%
Нічия
32%
Реал
32%
Склади команд
13
Руї Сілва
20
Vinicius, Abner
28
Riad, Chadi
6
Pezzella, German
24
Ruibal, Aitor
21
Roca, Marc
27
Clavell, Sergi Altimira
7
Ezzalzouli, Abdessamad
22
Iско
10
Perez, Ayoze
12
Jose, Willian
13
Андрій Лунін
17
Лукас Васкес
22
Антоніо Рюдігер
4
Давід Алаба
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
10
Лука Модрiч
8
Тонi Кроос
5
Bellingham, Jude
21
Diaz, Brahim
11
Rodrygo
Стартовий склад
  • 12
    Jose, Willian
    Форвард
  • 7
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Півзахисник
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 10
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 21
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 27
    Clavell, Sergi Altimira
    Півзахисник
  • 20
    Vinicius, Abner
    Захисник
  • 28
    Riad, Chadi
    Захисник
  • 6
    Pezzella, German
    Захисник
  • 24
    Ruibal, Aitor
    Форвард
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мануэль Пеллегрини
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
4
Штрафні
4
4
Фоли
3
2
Удари в отвір
2
2
Сейви
2
2
Удари повз
3
2
Блоковано ударів
2
37%
Володіння м'ячем
63%
Офсайди
1
2
Кутові
3
LIVE
Трансляція матчу Бетіс - Реал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
У першому таймі голів не було, бо тактика Бетіса до тому не відповідала. Вийшло втримати ворота сухими, після чого Луніну довелось також пострибати за м'ячами, і гості вже не відчувають себе впевненими після такої відповіді.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Небезпечний момент
Удар із штрафного від Алаби з правого флангу пройшов повз ближню стійку.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
45'
Беллінгема збили неподалік штрафного під час просування правим флангом атаки.
41'
Небезпечний момент
Головою пробив Рюдігер під поперечину на завершення подачі кутового з правого флангу, але Сілва парирував над воротами.
38'
Кроос виконав подачу з правого флангу точно до рук Сілви в штрафному.
35'
Нарешті Бетіс залишив спроби виключно захищати власні ворота.
33'
Небезпечний момент
Жозе завдав удар із пів кола перед штрафним у правий нижній кут, але трохи не влучив.
31'
Небезпечний момент
Луніну вдалось витягнути з-під поперечину удар із гострого кута від Переса з правого флангу штрафного.
27'
Перес дотягнувся до м'яча біля технічної зони, але при цьому ще й зачепив ноги Крооса.
25'
На кутовий перевели м'яч захисники під час прострілу Васкеса з правого флангу штрафного.
23'
Сілва в стрибку перехопив м'яч із-під ніг Родріго на правому фланзі власного штрафного.
21'
Перехоплене закидання Модрича до лівого флангу штрафного.
19'
Менді та Беллінгем двома послідовними ударами від входу до лівого флангу штрафного поцілили в Песселью.
17'
Офсайд
Офсайд у Родріго під час передачі Беллінгема на лівому фланзі штрафного, після чого бразилець дав поміж ніг Пессельї та покотив на Діаса під удар.
16'
Діас завершив просування правим флангом атаки дальнім ударом у захисника.
14'
Модрич збив Іско на правому фланзі оборони.
12'
Кроос закидав до правого флангу штрафного на Васкеса, але той не мав шансів дістати м'яч.
10'
Не було свистка від арбітра після падіння Родріго через підніжку Руїбаля на лівому фланзі штрафного.
9'
Абде готувався до удару на завершення контратаки з лівого флангу штрафного, але Васкес йому завадив.
8'
Сілва в центрі штрафного перехопив м'яку подачу з правого флангу від Васкеса.
6'
Родріго виконав подачу з лівого флангу штрафного так, щоб влучити в голову Модрича в центрі, але відскок пішов повз дальню стійку.
4'
Перелетів через ноги Пессельї на лівому фланзі атаки Родріго.
2'
Рока пробив здалеку точно до рук Луніна із центральної зони.
1'
Мадрид активно грає з м'ячем на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Бетіс іде сьомим із 6 перемогами, 7 нічиїми та 2 поразками — 25 очок.
Інфо
Реал іде першим із 12 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 38 очок.
Запасні: Вієйтес, Міранда, Іглесіас, Енріке, Крус, Родрі, Гвардадо, Сократіс, Діао.
Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселья, Чаді, Абнер — Алтіміра, Рока — Айозе, Іско, Абде — Вілліан Жозе.
Запасні: Аррісабалага, Фран Гонсалес, Начо, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Пас, Гонсало.
Реал: Лунін — Л. Васкес, Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Браїм, Родріго.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сесар Сото Градо (Ріохо, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Беніто Вільямарін (Севілья, Іспанія) зіграють севільський Бетіс та мадридський Реал.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Радомяк Радомяк 1 Гурнік Гурнік 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Еллас Верона Еллас Верона 1 Лаціо Лаціо 1 Завершено 15:50 - Сьогодні Гориця Гориця 0 Істра Істра 0 Завершено 15:05 - Сьогодні Кривбас Кривбас 2 Зоря Зоря 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Алавес Алавес 0 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Бетіс - Реал 09.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 09.12.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бетіс та Реал у попередньому футбольному матчі 05.03.2023 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - Реал можна подивитися 09.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команди Бетіс був зіграний проти Альмерія - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Гранада - 02.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.