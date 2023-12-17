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Реал - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 17 грудня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Вільярреал
Вильярреаль
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Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
32%
Вільярреал
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Villarreal CF when Real Madrid is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Villarreal CF is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 6 draws while Villarreal CF have won 2 times. The goal difference is 54-25 in favour of Real Madrid.
  • During the last 47 meetings, Real Madrid have won 25 times, there have been 16 draws while Villarreal CF have won 6 times. The goal difference is 93-50 in favour of Real Madrid.
  • Last season Villarreal CF won both games against Real Madrid (2-1 at home and 3-2 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Villarreal CF scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid haven't lost in their last 15 games.
  • Real Madrid have won 4 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 1 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 6-1-0.
  • Villarreal CF's away record this season: 2-3-2.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 12 goals. Gerard Moreno has scored 8 times for Villarreal CF.
  • Toni Kroos has assisted the most goals for Real Madrid with 5. Alex Baena is Villarreal CF's biggest assister (5).
  • A year ago, Villarreal CF were number 6 in the table with 27 points. Now they are number 13 with 16 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 39% of their matches, Villarreal CF in 21% of their matches.
  • Real Madrid wins 39% of halftimes, Villarreal CF wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Villarreal CF.
  • On their last meeting Villarreal CF won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Villarreal CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • Villarreal CF has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Villarreal CF have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 1, Villarreal CF won 2, 2 draws.
  • Villarreal CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Real Madrid scores 1.2 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Villarreal CF is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Villarreal CF is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Real Madrid scores 2.24 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.59 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
8
Перемог
22
Ігор
4
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Вільярреал
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.02.2022 - 17:15 Вільярреал 0 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Уніон 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 19:35 Реал 2 - 0 Завершено Гранада В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал 4 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.11.2023 - 19:30 Кадіс 0 - 3 Завершено Реал В
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Останні матчі - Вільярреал
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Ренн 2 - 3 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Вільярреал 0 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
06.12.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 0 Завершено Маккабі Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Вільярреал 3 - 2 Завершено Панатінаїкос В
Показати більше
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
32%
Вільярреал
26%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Вільярреал
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Анонс матчу Реал - Вільярреал 17.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 17.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Уніон - 12.12.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий матч команди Вільярреал був зіграний проти Ренн - 14.12.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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