Реал - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Вільярреал 17.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 17.12.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Уніон - 12.12.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)

Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Країна: Испания

Тренер: Марселино Гарсия Тораль



Предыдущий матч команди Вільярреал був зіграний проти Ренн - 14.12.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

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