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Вільярреал - Реал онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 19 січня 2023, 22:00
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
33%
Нічия
29%
Реал
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Real Madrid when Villarreal CF is playing at home is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Real Madrid is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Villarreal CF playing at home, Villarreal CF have won 4 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 36-23 in favour of Real Madrid.
  • During the last 45 meetings, Villarreal CF have won 5 times, there have been 16 draws while Real Madrid have won 24 times. The goal difference is 88-45 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid's last away win against Villarreal CF was in 2017.
  • Villarreal CF have a winning streak of 7 matches.
  • When playing at home, Villarreal CF have not lost to Real Madrid in their last 6 encounters.
  • Villarreal CF have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 28 consecutive matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 42% of their matches, Real Madrid in 36% of their matches.
  • Villarreal CF wins 42% of halftimes, Real Madrid wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Villarreal CF.
  • On their last meeting Villarreal CF won by 1 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • Villarreal CF's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 1, Real Madrid won 1, 3 draws.
  • Villarreal CF scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 0.8 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and Real Madrid is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and Real Madrid is 0.4.
  • Villarreal CF scores 2.13 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Villarreal CF haven't lost in their last 8 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вільярреал
3
Перемог
20
Ігор
7
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.02.2022 - 17:15 Вільярреал 0 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.01.2023 - 22:00 Сельта 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал В
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 20:00 Картахена 1 - 5 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.11.2022 - 21:00 Еспаньол 0 - 1 Завершено Вільярреал В
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Останні матчі - Реал
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Касереньо 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.12.2022 - 22:30 Вальядолід 0 - 2 Завершено Реал В
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
33%
Нічия
29%
Реал
38%
Трансляція
Інфо
Реал здолав Касереньйо (1:0).
Інфо
Вільярреал до цього обіграв Санта-Амалію (9:0), Гіхуело (2:1) та Картахену (5:1)
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Себальйос, Діас, Мартін, Вінісіус Тобіас.
Реал: Куртуа — Начо, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Запасні: Рейна, Куенка, Мохіка, Трігерос, Морланес, Моралес, Манді, Кольядо, Гарсія, Ніньйо.
Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Альбіоль, Торрес, Морено — Капу, Парехо, Баена — Чуквуезе, Морено, Піно.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Кубку Іспанії. На полі стадіону Ла Сераміка (Вільярреал, Іспанія) зіграють Вільярреал та мадридський Реал.
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Анонс матчу Вільярреал - Реал 19.01.2023, Кубок Іспанії

Матч між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 19.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Вільярреал, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та Реал у попередньому футбольному матчі 07.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - Реал можна подивитися 19.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен

Прошедший матч команди Вільярреал був зіграний проти Сельта - 13.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 15.01.2023, у рамках турнира Суперкубок Іспанії 2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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