Вільярреал - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 19.01.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Вільярреал, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та Реал у попередньому футбольному матчі 07.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен
Прошедший матч команди Вільярреал був зіграний проти Сельта - 13.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 15.01.2023, у рамках турнира Суперкубок Іспанії 2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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