Челсі - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Ньюкасл" 19.12.2023, Кубок англійської ліги

Поединок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 19.12.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось со счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Ньюкасл" можна подивитися 19.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 16.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Предыдущий поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Фулгем - 16.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок англійської ліги та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.