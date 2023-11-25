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Челсі - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 19 грудня 2023, 22:00 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
-
Оновити
1'
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
49%
Нічия
24%
Ньюкасл
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Newcastle United when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Newcastle United is 1-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 22 times, there have been 7 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 60-18 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 65 meetings, Chelsea FC have won 32 times, there have been 16 draws while Newcastle United have won 17 times. The goal difference is 94-59 in favour of Chelsea FC.
  • Newcastle United's last away win against Chelsea FC was in 2012.
  • Newcastle United haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Newcastle United in their last 11 encounters.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 20% of their matches, Newcastle United in 33% of their matches.
  • Chelsea FC wins 20% of halftimes, Newcastle United wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 3 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 13% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In EFL Cup, Newcastle United has better performance than Chelsea FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Newcastle United won 2, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 3 EFL Cup games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 3 EFL Cup games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 0.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Newcastle United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Newcastle United is 1.2.
  • Both teams lost their last match.
  • Chelsea FC scores 1.39 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United have lost 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Челсі
13
Перемог
23
Ігор
7
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Челсі 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Фулгем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Мілан П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 18:30 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
49%
Нічия
24%
Ньюкасл
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 4
    Botman, Sven
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 9
    Wilson, Callum
    Форвард
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 17
    Еміль Крафт
    Захисник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Захисник
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 67
    Miley, Lewis
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Эдди Хау
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Гіллеспі, Каріус, Берн, Голл, Дамметт, Мерфі, Рітчі, Тріпп'єр.
Ньюкасл: Дубравка - Крафт, Ласселс, Ботман, Лівраменто - Лонгстофф, Гімараес, Майлі - Альмірон, Вілсон, Гордон.
Запасні господарів: Берттінеллі, Бергстрем, Гілкірст, Густо, Матсен, Мудрик, Матос, Нкунку, Броя.
Челсі: Петрович - Дісасі, Сілва, Бадьяшиль, Колвілл - Кайседо, Енцо, Галлагер - Палмер, Джексон, Стерлінг.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Челсі у цьому турнірні уже пройшов Вімблдон (2:1), Брайтон (1:0) і Блекберн (2:0). Ньюкасл переміг Манчестер Сіті (1:0) і Манчестер Юнайтед (3:0).
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу чвертьфіналу Кубка англійської футбольної ліги, у якому Челсі зустрінеться з Ньюкаслом.
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Анонс матчу "Челсі" - "Ньюкасл" 19.12.2023, Кубок англійської ліги

Поединок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 19.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось со счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Ньюкасл" можна подивитися 19.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 16.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Фулгем - 16.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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