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Ньюкасл - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 листопада 2023, 17:00 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
1 - 1
Оновити
перерыв
Челсі
Лондон
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Хід матчу
13' Александер Ісак 22' Кіран Тріпп'єр 23' Рахім Стерлінґ 41' Ugochukwu, Lesley 45' Joelinton
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
23%
Нічия
29%
Челсі
49%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Chelsea FC is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 14 times, there have been 7 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 36-32 in favour of Newcastle United.
  • During the last 64 meetings, Newcastle United have won 16 times, there have been 16 draws while Chelsea FC have won 32 times. The goal difference is 93-55 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-0 (Newcastle United at home) and 1-1 (Chelsea FC at home).
  • In Premier League, Newcastle United have 4 successive home wins.
  • Did you know that Newcastle United scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Chelsea FC scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Chelsea FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Newcastle United haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Callum Wilson is Newcastle United's top scorer with 7 goals. Nicolas Jackson has scored 6 times for Chelsea FC.
  • Kieran Trippier has assisted the most goals for Newcastle United with 6. Conor Gallagher is Chelsea FC's biggest assister (4).
  • Anthony Gordon has more yellow cards (6) than any other player at Newcastle United. Nicolas Jackson has collected 7 for Chelsea FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 6 in the table with 21 points. Now they are number 10 with 16 points.
  • Newcastle United wins 1st half in 35% of their matches, Chelsea FC in 20% of their matches.
  • Newcastle United wins 35% of halftimes, Chelsea FC wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Newcastle United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 1, Chelsea FC won 2, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Newcastle United scores 0.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Chelsea FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Chelsea FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Newcastle United scores 2 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
6
Перемог
22
Ігор
13
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершено Челсі
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Боруссія 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Челсі 2 - 0 Завершено Блекберн Роверс В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
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Головні події
Joelinton
45'
41'
Ugochukwu, Lesley
23'
Рахім Стерлінґ ГООЛ!
Кіран Тріпп'єр
22'
ГООЛ! Александер Ісак
13'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
23%
Нічия
29%
Челсі
49%
Склади команд
22
Pope, Nick
21
Livramento, Valentino
5
Schar, Fabian
6
Lascelles, Jamaal
2
Кіран Тріпп'єр
7
Joelinton
39
Guimaraes, Bruno
67
Miley, Lewis
10
Gordon, Anthony
14
Александер Ісак
24
Almiron, Miguel
1
Sanchez, Robert
24
James, Reece
6
Тьяго Сілва
5
Badiashile, Benoit
3
Cucurella, Marc
16
Ugochukwu, Lesley
8
Fernandez, Enzo
20
Palmer, Cole
23
Gallagher, Conor
7
Рахім Стерлінґ
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
    13
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
    45
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 67
    Miley, Lewis
    Півзахисник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
    22
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    23
  • 16
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
    41
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
7
Штрафні
5
5
Фоли
7
1
Удари в отвір
4
3
Удари повз
2
2
ЖК
1
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Кутові
2
3
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45+3'
Свисток
Перерва. "Ньюкасл" має конструктивніший вигляд на очах домашніх уболівальників, але завдяки точному удару Стерлінга зі штрафного "Челсі" поки що тримає нічию на табло.
45+1'
Ще дві хвилини грати в першому таймі. Чимало фолів у нашому поєдинку. Жоелінтону жовта, обійняв за шию Джеймса.
43'
Небезпечний момент
Тріпп'єр б'є - влучає в поперечину зі стандарту!
42'
Жовта для Угочукву, наступив на ногу Гордону і збив його перед самим штрафним "Челсі".
36'
Поуп неточно вибив від воріт, Галлахер підхопив м'яч, але нічого небезпечного зробити не зміг.
32'
Бадьяшиль кивнув головою на корнері - Нік не спить.
31'
Небезпечний момент
Енцо стріляє здалеку, добре підтримав атаку аргентинець, але Поуп парирував удар хавбека!
26'
Небезпечний момент
Жоелінтон!!! Ніхто не заважав, не замкнув він навіс на дальній штанзі!
24'
Удар Стерлінга здалеку - Поуп забирає, цього разу без проблем.
23'
Гоооол!!!
Зі штрафного "Челсі" зрівнює рахунок! Рахім чітко стріляє під поперечину! 1:1!
21'
Жовта картка
Жовта для Тріпп'єра, збив Стерлінга та зірвав небезпечну атаку "Челсі".
17'
Більше часу в атаці проводить "Ньюкасл". До удару по воротах справа поки не доходить, але вийти зі свого штрафного "Челсі" не може.
13'
Гоооол!!!
Ісак відкриває рахунок! Швед отримав чудовий розрізний пас від Лівраменто, розвернувся і прошив Санчеса. Пас Тіно - просто чудовий. Вихованець "Челсі", між іншим.
8'
Перейшло володіння до "Челсі". Поки що без небезпечних моментів. Галлахер пробив, але більше для статистики.
4'
"Челсі" в пресингу, "Ньюкасл" контролює м'яч.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Михайло Мудрик - на лавці запасних.
Інфо
"Челсі": Санчес, Джеймс, Сілва, Бадьяшіль, Кукурелья, Угочукву, Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлінг, Джексон
Інфо
"Ньюкасл": Поуп, Тріпп'єр, Лассельс, Шер, Лівраменто, Гімараеш, Майлі, Жоелінтон, Альмірон, Гордон, Ісак
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! "Ньюкасл" приймає вдома на "Сент-Джеймс Парк" лондонський "Челсі", 7-ма команда чемпіонату проти 10-ї в рамках 13-го туру АПЛ.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Челсі" 25.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 25.11.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Челсі" можна подивитися 25.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Борнмут" - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 12.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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