Ньюкасл - Челсі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Дата проведення матчу: 25.11.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Борнмут" - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 12.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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