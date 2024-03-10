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Челсі - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 березня 2024, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 1
Оновити
59'
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
6' Jackson, Nicolas 36' Gordon, Anthony Вийшов: Murphy, Jacob 39' Рахім Стерлінґ 43' Александер Ісак
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
57%
Нічия
22%
Ньюкасл
22%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Newcastle United when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Newcastle United is 1-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 22 times, there have been 8 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 61-19 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 66 meetings, Chelsea FC have won 32 times, there have been 17 draws while Newcastle United have won 17 times. The goal difference is 95-60 in favour of Chelsea FC.
  • Newcastle United's last away win against Chelsea FC was in 2012.
  • Last season's matches: 1-1 (Chelsea FC at home) and 1-0 (Newcastle United at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Newcastle United scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Newcastle United in their last 12 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 10 goals. Alexander Isak has scored 11 times for Newcastle United.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 7. Kieran Trippier is Newcastle United's biggest assister (10).
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (9) than any other player at Chelsea FC. Bruno Guimaraes has collected 9 for Newcastle United.
  • A year ago, Newcastle United were number 4 in the table with 50 points. Now they are number 8 with 40 points.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 25% of their matches, Newcastle United in 38% of their matches.
  • Chelsea FC wins 25% of halftimes, Newcastle United wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Chelsea FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Newcastle United won 2, 2 draws.
  • Chelsea FC scores 0.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Newcastle United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Newcastle United is 1.4.
  • Chelsea FC scores 1.71 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
14
Перемог
24
Ігор
7
Перемог
Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі Н
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:30 Челсі 3 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:45 Блекберн Роверс 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Ньюкасл В
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Головні події
43'
Александер Ісак ГООЛ!
Рахім Стерлінґ
39'
36'
Gordon, Anthony
Вийшов: Murphy, Jacob
ГООЛ! Jackson, Nicolas
6'
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
57%
Нічия
22%
Ньюкасл
22%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
3
Cucurella, Marc
14
Трево Чалоба
2
Disasi, Axel
27
Gusto, Malo
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
7
Рахім Стерлінґ
23
Gallagher, Conor
20
Palmer, Cole
15
Jackson, Nicolas
1
Мартін Дубравка
21
Livramento, Valentino
5
Schar, Fabian
4
Botman, Sven
33
Деніел Берн
36
Longstaff, Sean
39
Guimaraes, Bruno
28
Willock, Joseph
24
Almiron, Miguel
14
Александер Ісак
10
Gordon, Anthony
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
    6
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    39
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
    43
  • 10
    Gordon, Anthony
    36
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 4
    Botman, Sven
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Эдди Хау
Статистика матчу
4
Удари в отвір
2
4
Штрафні
5
1
Офсайди
2
1
Сейви
3
2
Удари повз
4
4
Фоли
2
42%
Володіння м'ячем
58%
Кутові
2
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
54'
Стерлінг на швидкості покрутив Берна, але захисник Ньюкасла так і не дав опоненту завдати удару в площину.
52'
Палмер помітив підключення Галлагера та зробив простріл, зовсім трохи не вистачило капітану Челсі, щоб замкнути його.
48'
Альмірон на швидкості ввійшов до карного і потужно пробив з лівої під поперечину. Петрович перевів мʼяч на кутовий.
Досить інертний футбол, особливо від Ньюкасла, однак команди примудрилися обмінятися голами. Не дивно, що їхній характер скоріше випадковий.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+5'
Стерлінг отримав достатньо часу та простору в карному, щоб підготувати удар, але пробив у підсумку просто в Дубравку.
45+1'
Інфо
Додано 4 хвилини.
45'
Офсайд
Джексон міг одразу ж повернути перевагу своїй команді, але в нього зафіксували офсайд.
43'
Гоооол!!!
Ньюкасл зрівнює! Як же розібрався Ісак… Отримав мʼяч ближче до лівого флангу, максимально впевнено хитнув Дісасі та пробив точно під дальню стійку.
39'
Жовта картка
Стерлінг заплів ноги Лівраменто.
38'
От і перші гострі передачі до карного Челсі. Мерфі одразу ж заявив про себе, щоправда його простріл ніхто не замкнув. На подачу Альмірона з протилежного флангу відгукнувся Віллок, але не влучив у площину.
36'
Заміна
Мерфі замінив травмованого партнера.
35'
Гордон травмувався. Він і раніше сумнівався в готовності продовжити гру, а після боротьби з Кукурельєю попросив заміну.
34'
Після голу Челсі регулярно загрожував воротам суперника в контратаках. Зараз гра перемістилася ближче до воріт господарів.
22'
Знову гравець «синіх» пробиває з-за меж штрафного. Енцо хотів поцілити в праву девʼятку, не вийшло.
20'
Джексон випробував свої сили ударом здалеку. Без особливих проблем для Дубравки.
14'
Шер наважився на удар із дальньої дистанції. Мʼяч полетів на трибуни після спроби швейцарця.
13'
Ще один удар від Палмера з меж карного майданчика. Цього разу без рикошетів, тому Дубравка впорався.
6'
Гоооол!!!
А от уже і рахунок відкрито! Палмер підібрав мʼяч на лінії штрафного та слабенько пробив. Мінімальний рикошет від Джексона й воротар не при справах.
4'
Потихеньку входять у гру команди, пристосовуються одна до одної.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Санчес (в), Ачімпонг, Гілкріст, Девід, Касадеї, Мадуеке, Мудрик, Сілва, Чуквуемека.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Петрович — Кукурелья, Чалоба, Дісасі, Гюсто — Кайседо, Енцо — Стерлінг, Галлагер (к), Палмер — Джексон. Головний тренер — Маурісіо Почеттіно.
Запасні: Каріус (в), Андерсон, Вайт, Крафт, Ласселс, Майлі, Мерфі, Рітчі, Таргетт.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Дубравка — Берн (к), Ботман, Шер, Лівраменто — Віллок, Гімараеш, Лонгстофф — Гордон, Ісак, Альмірон. Головний тренер — Едді Гау.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 28-го туру АПЛ Челсі – Ньюкасл.
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Анонс матчу "Челсі" - "Ньюкасл" 11.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 11.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 19.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Ньюкасл" можна подивитися 11.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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