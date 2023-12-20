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Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 20 грудня 2023, 22:00 . Трансляція: Setanta Sports
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Вест Хем Юнайтед
Лондон
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Вест Хем Юнайтед
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and West Ham United is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 21 times, there have been 7 draws while West Ham United have won 1 times. The goal difference is 59-15 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 58 meetings, Liverpool FC have won 35 times, there have been 13 draws while West Ham United have won 10 times. The goal difference is 109-54 in favour of Liverpool FC.
  • West Ham United's last away win against Liverpool FC was in 2015.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 6 games.
  • Liverpool FC have won 11 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 20 home matches.
  • West Ham United haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to West Ham United in their last 9 encounters.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 39 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 40% of their matches, West Ham United in 37% of their matches.
  • Liverpool FC wins 40% of halftimes, West Ham United wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, West Ham United won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC scores 1.8 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and West Ham United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and West Ham United is 1.6.
  • Liverpool FC scores 2.63 goals when playing at home and West Ham United scores 1.53 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
16
Перемог
24
Ігор
5
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
05.03.2022 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Фулгем 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 22:15 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Вест Хем Юнайтед
32%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Нагадаємо, що у півфінал Кубку футбольної ліги раніше вже перейшли Мідлсбро, Фулгем та Челсі
Ліверпуль розпочав свій шлях у Кубку футбольної ліги з раунду 1/16 фіналу в якому здолав Лестер (3:1), а у 1/8 фіналу виявився сильнішим за Борнмут (2:1). Вест Гем так само розпочав з 1/16 фіналу і переграв Лінкольн (1:0), а у попередньому етапі здолав Арсенал (3:1)
Матч пройде у Ліверпулі на "Енфілді" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції чвертьфінального матчу Кубку футбольної ліги Англії між Ліверпулем та Вест Гемом
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" 20.12.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 20.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 20.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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