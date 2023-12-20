Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліверпуль розпочав свій шлях у Кубку футбольної ліги з раунду 1/16 фіналу в якому здолав Лестер (3:1), а у 1/8 фіналу виявився сильнішим за Борнмут (2:1). Вест Гем так само розпочав з 1/16 фіналу і переграв Лінкольн (1:0), а у попередньому етапі здолав Арсенал (3:1)