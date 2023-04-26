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Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 вересня 2023, 16:00 - Энфилд
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
32%
Нічия
37%
Вест Хем Юнайтед
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and West Ham United is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 20 times, there have been 7 draws while West Ham United have won 1 times. The goal difference is 56-14 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 57 meetings, Liverpool FC have won 34 times, there have been 13 draws while West Ham United have won 10 times. The goal difference is 106-53 in favour of Liverpool FC.
  • West Ham United's last away win against Liverpool FC was in 2015.
  • Last season Liverpool FC won both games against West Ham United (1-0 at home and 2-1 away).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that West Ham United scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Liverpool FC have a winning streak of 5 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 7 games.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • West Ham United haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to West Ham United in their last 8 encounters.
  • West Ham United haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • West Ham United's away record this season: 2-1-0.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 4. James Ward Prowse is West Ham United's biggest assister (3).
  • A year ago, West Ham United were number 14 in the table with 4 points. Now they are number 6 with 10 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • West Ham United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 39% of their matches, West Ham United in 36% of their matches.
  • Liverpool FC wins 39% of halftimes, West Ham United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than West Ham United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, West Ham United won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.8 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and West Ham United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and West Ham United is 1.2.
  • Liverpool FC scores 2.22 goals when playing at home and West Ham United scores 1.61 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ліверпуль
15
Перемог
23
Ігор
5
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
05.03.2022 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 23-25
21.09.2023 - 19:45 LASK Linz 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 14:30 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.09.2023 - 22:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
32%
Нічия
37%
Вест Хем Юнайтед
32%
Трансляція
Інфо
Перед цим матчем "мерсісайдці" посідають третє місце в АПЛ, в той час як "молотобійці" ідуть на шостій позиції.
Вест Гем: Ареола - Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон - Соучек, Альварес - Боуен, Ворд-Праус, Пакета - Антоніо.
Ліверпуль: Аліссон - Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Собослай, Макаллістер, Джонс - Салах, Нуньєс, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу шостого туру АПЛ, у якому Ліверпуль зіграє проти Вест Гема.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" 24.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 24.09.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 26.04.2023 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 24.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти - 21.09.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 23-25 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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