Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" 24.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 24.09.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 26.04.2023 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти - 21.09.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 23-25 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Прошедший матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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