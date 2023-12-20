  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Альмерія Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Альмерія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 грудня 2023, 20:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 1
Оновити
63'
Альмерія
Алмерия
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Pozo 15' Raphinha 21' Андреас Крістенсен 33' Raphinha 41' Лео Баптiстан
46' Felix, Joao Вийшов: Torres, Ferran 46' Андреас Крістенсен Вийшов: Kounde, Jules
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
36%
Нічия
27%
Альмерія
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and UD Almeria is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 8 times, there have been 0 draws while UD Almeria have won 0 times. The goal difference is 26-2 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 16 meetings, FC Barcelona have won 13 times, there have been 2 draws while UD Almeria have won 1 times. The goal difference is 47-8 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 2-0 (FC Barcelona at home) and 1-0 (UD Almeria at home).
  • In LaLiga, UD Almeria have lost their last 7 away matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 45% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that UD Almeria scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • UD Almeria haven't won in their last 7 games.
  • UD Almeria have lost 4 away matches in a row.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to UD Almeria in their last 8 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria haven't scored in 2 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 7-0-2.
  • UD Almeria's away record this season: 0-1-7.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 8 goals. Sergio Arribas has scored 5 times for UD Almeria.
  • A year ago, UD Almeria were number 13 in the table with 18 points. Now they are number 20 with 5 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 44% of their matches, UD Almeria in 22% of their matches.
  • FC Barcelona wins 44% of halftimes, UD Almeria wins 22%.
  • The winner of their last meeting was UD Almeria.
  • On their last meeting UD Almeria won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When UD Almeria leads 0-1 away, they win in 30% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When UD Almeria is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than UD Almeria.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, UD Almeria won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.4 goals in a match against UD Almeria and UD Almeria scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and UD Almeria is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and UD Almeria is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Barcelona scores 1.97 goals when playing at home and UD Almeria scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Raphinha has assisted the most goals for FC Barcelona with 4. Lucas Robertone is UD Almeria's biggest assister (4).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
5
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 19:30 Альмерія 1 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
08.04.2015 - 21:00 Барселона 4 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
08.11.2014 - 17:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 1 Завершено Барселона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Порту В
Показати більше
Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 17:15 Альмерія 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Хетафе 2 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 17:15 Альмерія 1 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
Показати більше
Новини команд
Рональд Араухо: Карлес Пуйоль - це приклад для мене. Я хочу бути схожим на нього 20.12.2023 в 17:34 Рональд Араухо: Карлес Пуйоль - це приклад для мене. Я хочу бути схожим на нього Уругвайський захисник висловив повагу до легендарного футболіста Барселони
Барселона та Манчестер Юнайтед цікавляться хавбеком Евертона 20.12.2023 в 16:36 Барселона та Манчестер Юнайтед цікавляться хавбеком Евертона Барселона хоче підписати півзахисника Амаду Онана
Барселона – Альмерія. Анонс та прогноз матчу Прімери на 20.12.2023 20.12.2023 в 01:04 Барселона – Альмерія. Анонс та прогноз матчу Прімери на 20.12.2023 Чемпіон проти найгіршої команди сезону
Барселона – Альмерія. Де і коли дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Прімери 19.12.2023 в 22:59 Барселона – Альмерія. Де і коли дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Прімери "Барселона" - "Альмерія": Де і коли дивитись онлайн трансляцію матчу ⋉ 20.12.2023 ⋊ Прімера на UA-Футбол
Головні події
Felix, Joao
Вийшов: Torres, Ferran
46'
Андреас Крістенсен
Вийшов: Kounde, Jules
46'
41'
Лео Баптiстан ГООЛ!
ГООЛ! Raphinha
33'
Андреас Крістенсен
21'
Raphinha
15'
5'
Pozo
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
36%
Нічия
27%
Альмерія
36%
Склади команд
13
Pena, Inaki
3
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
4
Araujo, Ronald
2
Cancelo, Joao
32
Marin, Fermin Lopez
22
Ілкай Гюндоган
20
Серхi Роберто
14
Felix, Joao
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
25
Maximiano, Luis
17
Pozo
21
Chumi
22
Montes, Cesar
3
Gonzalez, Edgar
15
Akieme, Sergio
19
Arribas, Sergio
6
Lopy, Dion
4
Baba, Iddrisu
7
Ramazani, Largie
12
Лео Баптiстан
Стартовий склад
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
    46
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    33 15
  • 32
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
    46 21
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 12
    Лео Баптiстан
    Форвард
    41
  • 19
    Arribas, Sergio
    Півзахисник
  • 6
    Lopy, Dion
    Півзахисник
  • 4
    Baba, Iddrisu
  • 7
    Ramazani, Largie
    Форвард
  • 17
    Pozo
    Півзахисник
    5
  • 21
    Chumi
    Захисник
  • 22
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 3
    Gonzalez, Edgar
    Захисник
  • 15
    Akieme, Sergio
    Захисник
  • 25
    Maximiano, Luis
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Гаиска Гаритано
Статистика матчу
2
ЖК
1
5
Штрафні
6
6
Фоли
4
61%
Володіння м'ячем
39%
6
Удари в отвір
2
6
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
6
Кутові
1
Сейви
5
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Альмерія
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
59'
Кутовий заробив Гюндоган прострілом із лівого флангу штрафного в захисника.
55'
Офсайд
Передача на хід Рамазані з глибини правого флангу за спини захисника пішла до офсайду.
52'
Небезпечний момент
Потужно пробив Левандовські з пів кола перед штрафним у лівий кут, але Машиміану й це перевів на кутовий.
49'
Небезпечний момент
Машиміану прочитав удар у дальній кут Феррана з центру штрафного на завершення зміщення з лівого флангу.
48'
Небезпечний момент
Левандовські п'ятою з правого флангу штрафного відкинув у центр під удар Феррану, але той слабко пробив у воротаря.
47'
Каталонці грають на м'ячі від початку другого тайму.
46'
Заміна
Кунде вийшов замість Крістенсена.
46'
Заміна
Ферран замінив Феліша.
46'
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Барселона все-таки догралась, але чи хтось цьому здивований? Контролювали хід матчу, забили, але не втримали переможний рахунок бодай до перерви, а суперники взагалі без перемог у чемпіонаті тепер ледь не цікавіше виглядають в атаці.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
45'
Небезпечний момент
Аррібас пустив удар низом із правого флангу штрафного точно до рук тер Штегену.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ ЗАРАХУВАЛИ! Без офсайду в Баптістао.
40'
Офсайд
Офсайд! Баптістао отримав коротку передачу за спини захисникам до центру штрафного від Аррібаса, після чого перекинув м'яч над тер Штегеном.
37'
Небезпечний момент
Едгар із лівого флангу власного штрафного примудрився подарувати м'яч Левандовьскі в центрі, той крутив у дальній кут, але Машиміану якось витягнув.
36'
Тримає високу лінію пресингу на чужій половині Барселона.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рафінья розстріляв ворота з меж воротарського після сейву Машиміану у відповідь на удар головою від Араухо на завершення подачі кутового з правого флангу до центру штрафного.
33'
Фермін закинув до правого флангу штрафного на Рафінью, Монтес необачно зупинив, але миттєво вибив на кутовий.
31'
Вище воріт запустив удар від межі штрафного на правому фланзі Роберто.
29'
Крістенсен унеможливив удар Аррібаса з правого флангу штрафного на завершення закидання з глибини.
27'
Гюндоган із лівого флангу виконав закидання до штрафного, але Машиміану перехопив.
24'
Альмерії вдалось збити й без того неквапливий темп гри.
22'
Відкритий футбол у нас почався. Очевидно, що не за задумом Барси.
20'
Жовта картка
Крістенсен став черговим гравцем із карткою за затримання суперника — Аррібас постраждав на прваому фланзі атаки.
17'
Барса перейшла до позиційної атаки на чужу половину.
15'
Жовта картка
Смикнув за корпус Баптістао в боротьбі в центрі поля Рафінья.
13'
Канселу заблокував спробу удару від Рамазані на завершення передачі з правого флангу.
11'
Удар від Канселу з правого флангу пішов над воротами.
10'
Рафінья на правому фланзі атаки відштовхнув суперника в боротьбі за м'яч.
8'
Небезпечний момент
Який стрибок на лінії від Машиміану у відповідь на удар самотнього Роберто з межі воротарського під час подачі кутового з лівого флангу!
6'
Феліш із штрафного закрутив удар над лівою дев'яткою.
5'
Жовта картка
Бальде відкривався під передачу на хід до лівого флангу штрафного, але його смикнув Посо.
3'
І щось занадто легко команда Хаві поступилась м'ячем суперникам.
1'
Барселона всією десяткою польових на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Альмерія йде останньою з 5 нічиїми та 12 поразками — 5 очок.
Інфо
Барселона йде четвертою з 10 перемогами, 5 нічиїми та 2 поразками — 35 очок.
Запасні: Маріно, Фернандо, Кайкі, Ембарба, Арнау, Лазаро, Сентельєс, Мендеш, Пенья, Рачад, Марсіано.
Альмерія: Машиміану — Посо, Чумі, Едгар, Монтес, Акьєме — Аррібас, Лопі, Баба, Рамазані — Баптістао.
Запасні: Астралага, Касадо, Торрес, Ромеу, Кунде, Ямал, Кочен, Кубрасі, Гую, Ернандес, Форт, Прім.
Барселона: Пенья — Канселу, Араухо, Крістенсен, Бальде — Гюндоган, Роберто, Фермін — Рафінья, Левандовські, Феліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Гільєрмо Куадра Фернандес (Балеарські о-ви, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та Альмерія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Бней Сахнин Бней Сахнин 1 Хапоель Хапоель 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Галатасарай Галатасарай 1 Фатіх Карагюмрюк Фатіх Карагюмрюк 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Антальяспор Антальяспор 0 Касімпаша Касімпаша 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Кайсеріспор Кайсеріспор 3 Фенербахче Фенербахче 4 Завершено 22:30 - Вчора Гранада Гранада 0 Севілья Севілья 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Барселона" - Альмерія 20.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 20.12.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Альмерія (Алмерия):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Альмерія, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Альмерія та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 26.02.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Гаиска Гаритано розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Альмерія можна подивитися 20.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Альмерія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Валенсія" - 16.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерия (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший матч команди Альмерія був зіграний проти Мальорка - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Альмерія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.