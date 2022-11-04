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Барселона - Альмерія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 листопада 2022, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
36'
Альмерія
Алмерия
Хід матчу
6' Melo, Kaiky 9' Torres, Ferran
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
33%
Нічия
37%
Альмерія
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and UD Almeria is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 7 times, there have been 0 draws while UD Almeria have won 0 times. The goal difference is 24-2 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 14 meetings, FC Barcelona have won 12 times, there have been 2 draws while UD Almeria have won 0 times. The goal difference is 45-7 in favour of FC Barcelona.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 5 successive home wins.
  • In LaLiga, UD Almeria have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that UD Almeria scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • UD Almeria have lost 5 away matches in a row.
  • UD Almeria haven't won any of their last 7 away matches.
  • UD Almeria haven't won any of their last 8 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to UD Almeria in their last 7 encounters.
  • When playing at home, FC Barcelona have not conceded a goal so far this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria haven't scored in 3 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 5-1-0.
  • UD Almeria's away record this season: 0-1-5.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 13 goals. El Bilal Toure has scored 3 times for UD Almeria.
  • Sergio Busquets has more yellow cards (4) than any other player at FC Barcelona. Kaiky Melo has collected 4 for UD Almeria.
  • UD Almeria have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • UD Almeria have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 43% of their matches, UD Almeria in 28% of their matches.
  • FC Barcelona wins 43% of halftimes, UD Almeria wins 28%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When UD Almeria leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When UD Almeria is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than UD Almeria.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 5, UD Almeria won 0, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 3 goals in a match against UD Almeria and UD Almeria scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and UD Almeria is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and UD Almeria is 1.2.
  • FC Barcelona scores 2.07 goals when playing at home and UD Almeria scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • A year ago, FC Barcelona were number 9 in the table with 17 points. Now they are number 2 with 31 points.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
4
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
08.04.2015 - 21:00 Барселона 4 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
08.11.2014 - 17:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2013/2014
02.03.2014 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2013/2014
28.09.2013 - 19:00 Альмерія 0 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершено Баварія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал В
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Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 15:00 Альмерія 3 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 19:30 Вільярреал 2 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Альмерія 3 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 22:00 Бетіс 3 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 15:00 Альмерія 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
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Головні події
Torres, Ferran
9'
6'
Melo, Kaiky
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
33%
Нічия
37%
Альмерія
30%
Склади команд
22
ter Stegen, Marc-Andre
18
Alba, Jordi
17
Alonso, Marcos
3
Pique, Gerard
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
21
Pedri
11
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
11
Усман Дембеле
13
Martinez, Fernando
24
Mendes, Houboulang
2
Melo, Kaiky
19
Родріго Елі
21
Chumi
15
Akieme, Sergio
5
Robertone, Lucas
3
Melero, Gonzalo
23
Samu
12
Лео Баптiстан
7
Ramazani, Largie
Стартовий склад
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
    9
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    Pedri
    Форвард
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 3
    Pique, Gerard
    Захисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 12
    Лео Баптiстан
    Форвард
  • 7
    Ramazani, Largie
    Форвард
  • 5
    Robertone, Lucas
    Півзахисник
  • 3
    Melero, Gonzalo
    Півзахисник
  • 23
    Samu
  • 24
    Mendes, Houboulang
    Захисник
  • 2
    Melo, Kaiky
    Захисник
    6
  • 19
    Родріго Елі
    Захисник
  • 21
    Chumi
    Захисник
  • 15
    Akieme, Sergio
    Захисник
  • 13
    Martinez, Fernando
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Руби
Статистика матчу
1
ЖК
1
5
Кутові
2
Удари повз
1
Штрафні
4
4
Фоли
1
75%
Володіння м'ячем
25%
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
32'
30'
Небезпечний момент
Кайкі виніс м'яч із лінії воріт після удару Феррана Торреса з близької відстані!
29'
Небезпечний момент
Марк Андре тер Штеген рятує свою команду від пропущеного м'яча! Ларджі Рамазані скористався помилкою Френкі де Йонга та вийшов на побачення з голкіпером Барслеони, але програв вирішальну дуель.
26'
Родрі отримав передачу з глибини та шукав продовження атаки у центрі карного майданчика, але першим на м'ячі виявився гравець Альмерії.
22'
Каталонці розіграли непогану комбінацію, але Родріго Елі у самовідданому підкаті заблокував завершальний удар Френкі де Йонга.
19'
Фернандо Мартінес грудьми парирував дальній удар Хорді Альби, добивання Феррана Торреса виявилося неточним.
7'
Незабитий пенальті
Роберт Левандовський не реалізував одинадцятиметровий! Поляк довго розбігався, але це не допомогло йому влучити у площину.
13'
Жерар Піке головою пробив по воротах суперника після подачі Усмана Дембеле з кутового. М'яч пройшов над поперечиною.
6'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Альмерії! Кайкі зіграв рукою у власному штрафному.
4'
Ферран Торрес спробував пробити з-за меж карного, але його удар було заблоковано.
2'
Ферран Торрес увійшов до штрафного майданчика і намагався на замасі прибрати захисника, але Хубулан Мендеш відтер опонента від м'яча.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген – Альба, Алонсо, Піке (к), Бальде – Педрі, Бускетс, де Йонг – Торрес, Левандовський, Дембеле.
Інфо
Стартовий склад Альмерії: Мартінес – Родрігес, Чумі, Елі, Кайку, Мендеш – Коста, Мелеро, Робертоне – Рамазані, Баптістао.
Каталонці йдуть другими та відстають від Реала всього на одне очко. Альмерія – п'ятнадцята, до зони вильоту лише два пункти.
Останній матч у кар'єрі Жерара Піке. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 13-го раунду Ла Ліги між Барселоною та Альмерією.
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Анонс матчу "Барселона" - Альмерія 05.11.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Альмерія (Алмерия):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Альмерія у попередньому футбольному матчі 08.04.2015 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Руби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Альмерія можна подивитися 05.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Альмерія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Вікторія - 01.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Альмерія (Алмерия)
Країна: Испания
Тренер: Серхи Бархуан

Предыдущий матч команди Альмерія був зіграний проти Сельта - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Альмерія.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Альмерія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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