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Бернлі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2023, 19:30 - Турф Муур . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Бернлі
Бернли
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
30%
Нічия
27%
Ліверпуль
43%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with Burnley FC playing at home, Burnley FC have won 2 times, there have been 0 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 17-5 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 17 meetings, Burnley FC have won 3 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 12 times. The goal difference is 33-11 in favour of Liverpool FC.
  • Burnley FC's last home win against Liverpool FC was in 2016.
  • Did you know that Burnley FC scores 22% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Liverpool FC scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Burnley FC haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Burnley FC haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Burnley FC's home record this season: 1-0-8.
  • Liverpool FC's away record this season: 4-4-1.
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 29 points. Now they are number 2 with 38 points.
  • Burnley FC wins 1st half in 32% of their matches, Liverpool FC in 41% of their matches.
  • Burnley FC wins 32% of halftimes, Liverpool FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Burnley FC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Burnley FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 31% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Burnley FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Burnley FC won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Burnley FC scores 0.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.4 goals against Burnley FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Burnley FC and Liverpool FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Burnley FC and Liverpool FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Burnley FC scores 1.64 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Lyle Foster has assisted the most goals for Burnley FC with 3. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (7).
  • Louis Beyer has more yellow cards (6) than any other player at Burnley FC. Alexis Mac Allister has collected 5 for Liverpool FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бернлі
2
Перемог
14
Ігор
10
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
21.08.2021 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернлі 0 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.01.2021 - 22:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Бернлі
Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 21:30 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Бернлі 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
30%
Нічия
27%
Ліверпуль
43%
LIVE
Трансляція матчу "Бернлі" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Ліверпуль іде другим із 11 перемогами, 6 нічиїх та 1 поразкою — 39 очок.
Інфо
Бернлі йде передостаннім із 3 перемогами, 2 нічиїми та 13 поразками — 11 очок.
Запасні: Келлегер, Конате, Чемберс, Бредлі, Собослаї, Джонс, Макконнелл, Діас, Жота.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Собослаї, Ендо, Гравенберх — Салах, Гакпо, Нуньєс.
Запасні: Мурич, Робертс, Делькруа, Гудмундссон, Редмонд, Ремзі, Каллен, Родрігес, Бруун Ларсен.
Бернлі: Траффорд — да Сілва, О’Ши, Баєр, Тейлор — Тресор, Берге, Браунгілл, Одоберт — Фостер, Амдуні.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тьорф Мур (Бернлі, Англія) зіграють Бернлі та Ліверпуль.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Бернлі" - "Ліверпуль" 26.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Бернлі" (Бернли) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 26.12.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Бернлі" (Бернли) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 13.02.2022 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Бернлі" - "Ліверпуль" можна подивитися 26.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Бернлі" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

команди "Бернлі" був зіграний проти Фулгем - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Бернлі" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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