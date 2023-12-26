Ліверпуль - Бернлі онлайн трансляція матчу

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 26.12.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани
команди "Бернлі" був зіграний проти Фулгем - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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