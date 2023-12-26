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Ліверпуль - Бернлі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 лютого 2024, 17:00 - Энфилд
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
37'
Бернлі
Бернли
Хід матчу
14' O'Shea, Dara 19' Quansah, Jarell 26' Джош Браунхілл
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
35%
Бернлі
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Burnley FC is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 5 times, there have been 2 draws while Burnley FC have won 1 times. The goal difference is 16-6 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 18 meetings, Liverpool FC have won 13 times, there have been 2 draws while Burnley FC have won 3 times. The goal difference is 35-11 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Burnley FC scores 18% of their goals between the minutes 0-15?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 11 games.
  • Liverpool FC have won 4 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 26 home matches.
  • Burnley FC haven't won in their last 6 games.
  • Burnley FC have lost 3 away matches in a row.
  • Burnley FC haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • Burnley FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 9-2-0.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Burnley FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 42% of their matches, Burnley FC in 28% of their matches.
  • Liverpool FC wins 42% of halftimes, Burnley FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Burnley FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Burnley FC won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 0.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Burnley FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Burnley FC is 0.8.
  • Liverpool FC scores 2.93 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Burnley FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • A year ago, Liverpool FC were number 8 in the table with 36 points. Now they are number 1 with 51 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
11
Перемог
15
Ігор
2
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
21.08.2021 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернлі 0 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2023/2024
28.01.2024 - 16:30 Ліверпуль 5 - 2 Завершено Норвіч Сіті В
Кубок англійської ліги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.01.2024 - 21:45 Бернлі 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Бернлі П
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Головні події
26'
Джош Браунхілл
Quansah, Jarell
19'
14'
O'Shea, Dara
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
35%
Бернлі
29%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
78
Quansah, Jarell
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
3
Ватару Ендо
10
Mac Allister, Alexis
7
Diaz, Luis
9
Nunez, Darwin
20
Jota, Diogo
1
Trafford, James
20
Assignon, Lorenz
2
O'Shea, Dara
33
Esteve, Maxime
44
Delcroix, Hannes
8
Джош Браунхілл
16
Berge, Sander
21
Ramsey, Aaron
47
Odobert, Wilson
23
Fofana, David Datro
25
Amdouni, Zeki
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 20
    Jota, Diogo
  • 17
    Jones, Curtis
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
    19
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 23
    Fofana, David Datro
    Форвард
  • 25
    Amdouni, Zeki
    Форвард
  • 8
    Джош Браунхілл
    Півзахисник
    26
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 21
    Ramsey, Aaron
    Півзахисник
  • 47
    Odobert, Wilson
    Форвард
  • 20
    Assignon, Lorenz
    Захисник
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
    14
  • 33
    Esteve, Maxime
    Півзахисник
  • 44
    Delcroix, Hannes
  • 1
    Trafford, James
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
1
ЖК
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
3
1
Кутові
1
Офсайди
1
1
Сейви
3
Фоли
2
66%
Володіння м'ячем
34%
Трансляція
36'
О'Ши блокував у підкаті удар Робертсона з лівого кута воротарського на завершення передачі Мак Аллістера.
35'
Ліверпуль продовжує тримати м'яч під контролем.
33'
Жовта картка
Фофана зачепився за м'яч у центральному колі й Ендо мусив його збивати.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Траффорд помилився під час гри на перехопленні подачі Трента кутового з правого флангу, а Жота головою забив у порожні ворота.
29'
Жота розрізав передачею до правого флангу штрафного з глибини, але Нуньєса випередив Траффорд.
28'
Робертсон прострілив у Ассіньйона з лівого флангу та заробив кутовий.
26'
Жовта картка
Фол проти Жоти біля лівого кута власного штрафного від Браунгілла.
25'
Естев вибив у аут простріл Нуньєса в центр штрафного з правого флангу.
24'
Ліверпуль намагається високим блоком затиснути суперників.
22'
Бернлі постійно намагається піймати суперників на контратаках, але завершення немає.
20'
Із подачею зі стандарту спокійно впорався захист Ліверпуля.
19'
Жовта картка
Одобер на лівому фланзі атаки обіграв Квансу, але той пішов у підкат.
16'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Бернлі")
16'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - ("Ліверпуль")
14'
Жовта картка
Жёлтая карточка - ("Бернлі")
14'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Ліверпуль")
13'
Штрафной удар - ("Бернлі")
13'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Бернлі")
13'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - ("Ліверпуль")
12'
Кутовий
Угловой удар Джош Браунхілл - ("Бернлі")
10'
Сейв - ("Ліверпуль")
10'
Небезпечний момент
Удар по воротам - ("Бернлі")
9'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Ліверпуль")
9'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - ("Бернлі")
8'
Офсайд
Вне игры - ("Бернлі")
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Бернлі" 10.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 26.12.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Бернлі" можна подивитися 10.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

команди "Бернлі" був зіграний проти Фулгем - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Бернлі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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