Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 30.12.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Крис Уайлдер розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 27.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер
команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Лутон Таун - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.
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