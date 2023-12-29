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Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 грудня 2023, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
3'
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
36%
Шеффілд Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Sheffield United when Manchester City is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 4 times, there have been 5 draws while Sheffield United have won 0 times. The goal difference is 12-0 in favour of Manchester City.
  • During the last 19 meetings, Manchester City have won 10 times, there have been 6 draws while Sheffield United have won 3 times. The goal difference is 23-8 in favour of Manchester City.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Sheffield United scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 31 home matches.
  • Sheffield United haven't won any of their last 9 away matches.
  • Sheffield United haven't won any of their last 6 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Sheffield United in their last 9 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Sheffield United haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 5-3-0.
  • Sheffield United's away record this season: 0-2-7.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 14 goals. Cameron Archer has scored 3 times for Sheffield United.
  • Julian Alvarez has assisted the most goals for Manchester City with 6. Gustavo Hamer is Sheffield United's biggest assister (2).
  • Manchester City have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Sheffield United in 18% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Sheffield United wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Sheffield United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Sheffield United is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Sheffield United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Sheffield United won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Sheffield United.
  • Sheffield United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 1.6 goals in a match against Sheffield United and Sheffield United scores 0.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Sheffield United is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Sheffield United is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.83 goals when playing at home and Sheffield United scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Sheffield United scores 40% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
6
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
22.04.2023 - 18:45 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
30.01.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
31.10.2020 - 14:15 Шеффілд Юнайтед 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Клубний чемпіонат світу 2023
22.12.2023 - 20:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Fluminense В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 19:45 Црвена Звезда 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 3 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
22.12.2023 - 22:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Челсі 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
36%
Шеффілд Юнайтед
29%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
2
Кайл Уокер
16
Родрi
8
Матео Ковачіч
10
Grealish, Jack
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
19
Alvarez, Julian
18
Foderingham, Wes
2
Baldock, George
19
Robinson, Jack
5
Trusty, Auston
20
Bogle, Jayden
21
de Souza Costa, Vinicius
16
Олівер Норвуд
14
Thomas, Luke
25
Ben Slimane, Anis
35
Brooks, Andre
32
Osula, William
Стартовий склад
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 32
    Osula, William
    Форвард
  • 25
    Ben Slimane, Anis
    Півзахисник
  • 35
    Brooks, Andre
    Півзахисник
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 21
    de Souza Costa, Vinicius
  • 16
    Олівер Норвуд
    Півзахисник
  • 14
    Thomas, Luke
    Захисник
  • 2
    Baldock, George
    Захисник
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 18
    Foderingham, Wes
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Крис Уайлдер
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Шеффілд" (стартовий склад): Фодерінгем - Балдок, Робінсон, Трасті - Богл, Соуза, Норвуд, Томас - Брукс, Бен Сліман - Осула
Інфо
"Манчестер Сіті" (стартовий склад): Едерсон - Гвардіол, Аке, Аканджі, Вокер - Родрі, Ковачич - Гріліш, Фоден, Сілва - Альварес
"Шеффілд Юнайтед" залишається найгіршою командою в лізі за кількістю набраних очок на виїзді – жодної перемоги і лише дві нічиї в дев’яти іграх.
Пеп Гвардіола напередодні цього матчу заявив, що низка основних виконавців не зможуть допомогти команді в останній грі 2023 року. Точно не будуть готові зіграти Джон Стоунз, Рубен Діаш, Ерлінґ Голанд, Кевін Де Брюйне та Жеремі Доку.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 20-го туру АПЛ між "Манчестер Сіті" та "Шеффілдом". Гра розпочнеться о 17:00.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед 30.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 30.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Крис Уайлдер розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед можна подивитися 30.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 27.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Лутон Таун - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.

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