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Ньюкасл - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 січня 2024, 19:30 - Сент-Джеймс Парк
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
2 - 1
Оновити
перерыв
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
8' Едерсон Вийшов: Ortega, Stefan 21' Guimaraes, Bruno 26' Silva, Bernardo 35' Александер Ісак 37' Gordon, Anthony
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
24%
Нічия
24%
Манчестер Сіті
51%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester City when Newcastle United is playing at home is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester City is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 8 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 12 times. The goal difference is 40-31 in favour of Manchester City.
  • During the last 51 meetings, Newcastle United have won 10 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 31 times. The goal difference is 100-46 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 3-3 (Newcastle United at home) and 2-0 (Manchester City at home).
  • Newcastle United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Newcastle United scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 8 games.
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Newcastle United haven't scored in 0 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Newcastle United's home record this season: 8-0-2.
  • Alexander Isak is Newcastle United's top scorer with 9 goals. Erling Haaland has scored 14 times for Manchester City.
  • A year ago, Newcastle United were number 3 in the table with 41 points. Now they are number 9 with 29 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 35% of their matches, Manchester City in 55% of their matches.
  • Newcastle United wins 35% of halftimes, Manchester City wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 1 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Newcastle United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Newcastle United scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Manchester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Manchester City is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Newcastle United scores 2.11 goals when playing at home and Manchester City scores 2.06 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ньюкасл
2
Перемог
25
Ігор
20
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Ньюкасл
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 14:45 Сандерленд 0 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 14:30 Ньюкасл 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Лутон Таун 1 - 0 Завершено Ньюкасл П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Гаддерсфілд Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Клубний чемпіонат світу 2023
22.12.2023 - 20:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Fluminense В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Gordon, Anthony
37'
ГООЛ! Александер Ісак
35'
26'
Silva, Bernardo ГООЛ!
Guimaraes, Bruno
21'
8'
Едерсон
Вийшов: Ortega, Stefan
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
24%
Нічия
24%
Манчестер Сіті
51%
Склади команд
1
Мартін Дубравка
33
Деніел Берн
4
Botman, Sven
5
Schar, Fabian
2
Кіран Тріпп'єр
67
Miley, Lewis
39
Guimaraes, Bruno
36
Longstaff, Sean
10
Gordon, Anthony
14
Александер Ісак
24
Almiron, Miguel
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Діаш
6
Натан Аке
24
Gvardiol, Josko
8
Матео Ковачіч
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
47
Foden, Phil
11
Doku, Jeremy
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
    37
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
    35
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 67
    Miley, Lewis
    Півзахисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
    21
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 4
    Botman, Sven
  • 5
    Schar, Fabian
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    26
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
    8
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
3
Штрафні
7
5
Офсайди
1
29%
Володіння м'ячем
71%
1
Удари повз
4
1
Блоковано ударів
4
2
Кутові
4
2
Фоли
2
1
ЖК
3
Удари в отвір
3
2
Сейви
1
Трансляція
44'
Офсайд
5 офсайд у Ньюкасла, у Сіті лише один
43'
А Ісак сьогодні хорош. Та й взагалі, в останніх матчах – постійно забиває
41'
Небезпечний момент
Що діється! Ісак утік віч-на-віч, але тут Ортега гарний, стояв до останнього і спокійно виграв єдиноборство!
40'
Кутовий
Сіті подав кутовий, але після навісу ніхто до м'яча не дістався
38'
Ну справи у нас, за дві хвилини Ньюкасл перевернув гру!
37'
Гоооол!!!
Ой ой ой! Що коїться! Гол! Ньюкасл! 2:1! Гордон змістився з флангу, хитнув Уокера і закрутив під дальню штангу! Ух!
35'
Гоооол!!!
Гооол! Ньюкасл! 1:1! Ідеальний закид на Ісака, який з-під Уокера як рукою закинув у ворота! Краса! Які сьогодні голи у нас!
34'
А ось Сіті розігнав контру – довели м'яч до Хуліана, який пробив із досить гострого кута. Дубравка не мав права таке пропускати
32'
Кутовий
Кутовий розіграв Ньюкасл із подальшим дальнім ударом, який був заблокований
31'
Зараз таке враження, що Сіті може закрити гру, забивши другий м'яч. Здається, перерва потрібна більше Ньюкаслу!
30'
Небезпечний момент
Бернарду Сілву знову пробиває – цього разу на силу, але Дубравка переводить! У хрестовину! Ух!
29'
У справі Сіті повів у рахунку. Тепер ще отримав і простір для контратак
27'
Що ж, тепер Ньюкаслу треба щось міняти
26'
Гоооол!!!
Гооол! Який гол! Після прострілу з флангу Уокера Бернарду Сілва п'ятою, стоячи спиною до воріт, переправив у сітку! Блискучий гол!
24'
Ось начебто і непогану атаку Сіті організував - класно все, з переведенням з флангу, але без завершального удару
23'
Ну а Ман Сіті продовжує тримати м'яч, щоправда, більше на своїй половині поля
21'
Жовта картка
Гімарайнш у центрі поля зрубав Ковачича - перша жовта у матчі
19'
Кутовий
Доку заробив кутовий... Розіграли, довели до Уокера, який метрів із 30-ти пробив набагато мимо
17'
Контру Манчестер Сіті організував - пара спроб ударів - перший заблокований, а потім Ковачич на підборі дав мимо
15'
Офсайд
І знову на фланзі у Ньюкасла пішов закид, і знову у явному осфайді
14'
Кутовий
Перший кутовий у матчі подав Сіті – спокійно відбилися господарі
12'
Заволодів Сіті м'ячем, але поки що без небезпеки для сорок
10'
З 10 хвилин команди, якщо хвилин 5 у футбол грали, то добре. Додано буде пристойно часу
8'
Триває гра у нас
7'
Заміна
Ні, все-таки заміна, Едерсон йде! Ортега замість нього – заміна воротаря у Сіті.
5'
Ні, Едерсон, накульгуючи, у грі, а гол не зарахований
4'
І при цьому Едерсон отримав ушкодження у зіткненні, лікарі на полі у нас, і суддя ВАР слухає
3'
Офсайд
Хах! Такий ось початок у нас! Ньюкасл після закидання втік – Ісак з флангу на Лонга закинув у центр, який і приправив у сітку! Але ж ні, офсайд там, офсайд!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол - Ковачич, Родрі - Сілва, Доку, Родрі - Альварес.
Ньюкасл: Дубравка - Тріппʼєр, Шер, Ботман, Берн - Логстофф, Гімараес, Майлі - Альмірон, Ісак, Гордон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Перед цим поєдинком "сороки" перебувають на 10 сходинці чемпіонату, а "містяни" ідуть на третій позиції. Між командами розрив у 11 очок.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 21 туру АПЛ, у якому Ньюкасл зіграє проти Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" 13.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 13.01.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 13.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

команди "Ньюкасл" був зіграний проти Сандерленд - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Гаддерсфілд Таун - 07.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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