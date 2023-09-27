Ньюкасл - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Дата проведення матчу: 13.01.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
команди "Ньюкасл" був зіграний проти Сандерленд - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Гаддерсфілд Таун - 07.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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