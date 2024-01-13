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Манчестер Сіті - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 16 березня 2024, 19:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
-
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
39%
Нічия
32%
Ньюкасл
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Newcastle United when Manchester City is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Newcastle United is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 19 times, there have been 4 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 60-15 in favour of Manchester City.
  • During the last 52 meetings, Manchester City have won 32 times, there have been 10 draws while Newcastle United have won 10 times. The goal difference is 103-48 in favour of Manchester City.
  • Newcastle United's last away win against Manchester City was in 2014.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 21 games.
  • Manchester City have won 3 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 39 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Newcastle United in their last 9 encounters.
  • Manchester City have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Newcastle United in 38% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Newcastle United wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester City has better performance than Newcastle United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Newcastle United won 1, 1 draws.
  • Manchester City scores 1.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Newcastle United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Newcastle United is 1.6.
  • Manchester City scores 2.69 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.81 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
21
Перемог
26
Ігор
2
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 22:00 Лутон Таун 2 - 6 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:45 Блекберн Роверс 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут Н
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Новини команд
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
39%
Нічия
32%
Ньюкасл
29%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
2
Кайл Уокер
8
Матео Ковачіч
16
Родрi
11
Doku, Jeremy
20
Silva, Bernardo
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
1
Мартін Дубравка
5
Schar, Fabian
6
Lascelles, Jamaal
4
Botman, Sven
23
Murphy, Jacob
39
Guimaraes, Bruno
36
Longstaff, Sean
33
Деніел Берн
10
Gordon, Anthony
28
Willock, Joseph
14
Александер Ісак
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 4
    Botman, Sven
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Эдди Хау
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Ньюкасл до цього вибив Сандерленд (3:0), Фулгем (2:0) та Блекберн у серії пенальті.
Інфо
Манчестер Сіті до цього вибив Гаддерсфілд (5:0), Тоттенгем (1:0) та Лутон (6:2).
Запасні: Каріус, Дамметт, Рітчі, Таргетт, Крафт, Голл, Альмірон, Андерсон, Майлі.
Ньюкасл: Дубравка — Мерфі, Шер, Ласселс, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Віллок — Ісак, Гордон.
Запасні: Карсон, Стоунз, Аке, Гріліш, Альварес, Гомес, Нунеш, Бобб, Льюїс.
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, Фоден, Доку — Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку чвертьфінального поєдинку Кубку Англії. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Ньюкасл.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" 16.03.2024, Кубок Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 13.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" можна подивитися 16.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 10.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Челсі" - 11.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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