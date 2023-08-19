Манчестер Сіті - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

19.08.2023 в 19:47 Манчестер Сіті – Ньюкасл Юнайтед. Анонс і прогноз центрального матчу 2-го туру АПЛ на 19.08.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "містянами" і "сороками" в рамках чемпіонату Англії