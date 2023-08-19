Манчестер Сіті - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 19.08.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Севілья" - 16.08.2023, у рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 23-25 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Предыдущий поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Астон Вілла" - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
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