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Манчестер Сіті - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 серпня 2023, 22:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
12'
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
31%
Нічия
35%
Ньюкасл
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Newcastle United when Manchester City is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Newcastle United is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 18 times, there have been 4 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 59-15 in favour of Manchester City.
  • During the last 49 meetings, Manchester City have won 30 times, there have been 10 draws while Newcastle United have won 9 times. The goal difference is 99-45 in favour of Manchester City.
  • Newcastle United's last away win against Manchester City was in 2014.
  • Last season's matches: 2-0 (Manchester City at home) and 3-3 (Newcastle United at home).
  • Manchester City have won 17 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 20 home matches.
  • Newcastle United have a winning streak of 4 matches.
  • Newcastle United haven't lost in their last 12 games.
  • Newcastle United have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Newcastle United in their last 8 encounters.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 2 goals. Alexander Isak has scored 2 times for Newcastle United.
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 48% of their matches, Newcastle United in 38% of their matches.
  • Manchester City wins 48% of halftimes, Newcastle United wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Newcastle United.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Newcastle United won 0, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3.6 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Newcastle United is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Newcastle United is 2.4.
  • Manchester City scores 2.97 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
19
Перемог
23
Ігор
1
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Суперкубок УЕФА 23-25
16.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.06.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Інтер В
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 19:30 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.05.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.05.2023 - 21:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 14:30 Лідс Юнайтед 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
31%
Нічия
35%
Ньюкасл
35%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
2
Кайл Уокер
8
Матео Ковачіч
16
Родрi
10
Grealish, Jack
19
Alvarez, Julian
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
22
Pope, Nick
2
Кіран Тріпп'єр
5
Schar, Fabian
4
Botman, Sven
33
Деніел Берн
8
Tonali, Sandro
39
Guimaraes, Bruno
7
Joelinton
24
Almiron, Miguel
14
Александер Ісак
10
Gordon, Anthony
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 4
    Botman, Sven
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Эдди Хау
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Штрафні
1
Фоли
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
9'
Заблоковано спробу пробити з лівого флангу штрафного від Гріліша.
7'
Голанд невдало розвернув у центрі штрафного передачу Гріліша з лівого флангу в напрямку Альвареса.
6'
Офсайд
Тоналі віддав передачу в офсайд на правий фланг атаки для Тріпп'єра.
4'
У позиційній атаці перебуває Сіті на чужій половині.
2'
Шера звели на ноги. Але ж болять у нього не вони.
1'
Схоже, гарних новин щодо Шера в нас для вас немає.
1'
Шер отримав травму за підсумком зіткнення на правому фланзі захисту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ньюкасл розгромив Астон Віллу (5:1),
Інфо
Манчестер Сіті до цього обіграв Бернлі (3:0) та виграв Суперкубок УЄФА в Севільї.
Запасні: Дубравка, Ласселс, Таргетт, Лівраменто, Річі, Барнс, Андерсон, Лонгстафф, Вілсон.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі, Гімараєс, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон.
Запасні: Ортега, Аке, Льюїс, Філліпс, Гомес, Перроне, Бобб, Палмер, Макейті.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Фоден, Альварес, Гріліш — Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роберт Джонс (Честер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Ньюкасл.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" 19.08.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 19.08.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" можна подивитися 19.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Севілья" - 16.08.2023, у рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 23-25 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Астон Вілла" - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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