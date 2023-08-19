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Ньюкасл - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 27 вересня 2023, 22:00
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
31%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester City when Newcastle United is playing at home is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester City is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 7 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 12 times. The goal difference is 40-30 in favour of Manchester City.
  • During the last 50 meetings, Newcastle United have won 9 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 31 times. The goal difference is 100-45 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have a winning streak of 8 matches.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Manchester City have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 38% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Newcastle United wins 38% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In EFL Cup, Newcastle United has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 0, Manchester City won 4, 1 draws.
  • Newcastle United scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Manchester City is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Manchester City is 1.8.
  • Newcastle United scores 2.04 goals when playing at home and Manchester City scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Newcastle United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Ньюкасл
1
Перемог
24
Ігор
20
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 18:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 8 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 19:45 Мілан 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Црвена Звезда В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
31%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
38%
Трансляція
Манчестер Сіті: Ортега - Льюїс, Аканджі, Аке, Гвардіол - Гомес, Філліпс, Ковачич - Бобб, Альварес, Гріліш.
Ньюкасл: Поуп - Лівраменто, Ласселс, Дамметт, Таргетт - Майлі, Тоналі, Голл - Мерфі, Ісак, Жоелінтон.
Стали відомі склади команд:
Інфо
Команди уже зустрічалися у цьому сезоні. 19 серпня у поєдинку АПЛ “містяни” здобули мінімальну домашню перемогу з рахунком 1:0.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/16 фіналу Кубка ліги, у якому Ньюкасл зіграє проти Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" 27.09.2023, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 27.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 23.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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