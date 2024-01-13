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Евертон - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 січня 2024, 16:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Астон Вілла
Бирмингем
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
27%
Нічия
36%
Астон Вілла
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Aston Villa when Everton FC is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 9 times, there have been 10 draws while Aston Villa have won 9 times. The goal difference is 42-36 in favour of Everton FC.
  • During the last 57 meetings, Everton FC have won 14 times, there have been 19 draws while Aston Villa have won 24 times. The goal difference is 85-70 in favour of Aston Villa.
  • Everton FC's last home win against Aston Villa was in 2015.
  • Last season Aston Villa won both games against Everton FC (2-1 at home and 2-0 away).
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Aston Villa scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • Everton FC haven't won in their last 5 games.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 6 goals. Ollie Watkins has scored 9 times for Aston Villa.
  • A year ago, Aston Villa were number 11 in the table with 28 points. Now they are number 2 with 42 points.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 22% of their matches, Aston Villa in 45% of their matches.
  • Everton FC wins 22% of halftimes, Aston Villa wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Everton FC.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Aston Villa have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Aston Villa won 4, 0 draws.
  • Aston Villa have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Everton FC scores 0.6 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Aston Villa is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Aston Villa is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Everton FC scores 1.04 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.59 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
19
Ігор
8
Перемог
Астон Вілла
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Кубок Англії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Евертон П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Евертон 1 - 2 Завершено Фулгем П
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Останні матчі - Астон Вілла
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Мідлсбро 0 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
22.12.2023 - 22:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Брентфорд 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
27%
Нічия
36%
Астон Вілла
36%
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Девід Кут
Головний тренер Астон Вілли: Унай Емері
На лаві запасних: Дендонкер, Дзаньоло, Дуран, Іроегбунам, Кеш, Маршалл, Райт, Тілеманс
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли (4-2-3-1): Мартінес - Морено, Лангле, Дієгу Карлос, Конса - Камара, Дуглас Луїз - Діабі, Макгінн, Бейлі - Воткінс
Головний тренер Евертону: Шон Дайч
На лаві запасних: Бето, Віржінія, Годфрі, Гомеш, Доббін, Кін, Макніл, Паттерсон, Шерміті
Інфо
Стартовий склад Евертона (4-2-3-1): Пікфорд - Миколенко, Брентвейт, Тарковскі, Коулмен - Гарнер, Онана - Гаррісон, Дукуре, Данжума - Калверт-Льюїн
На даний момент Евертон займає сімнадцяту сходинку турнірної таблиці, останнє місце перед зоною вильоту. Астон Вілла в поточному сезоні демонструє неймовірні результати і перед початком матчу розташовується на третьому місці, пропустивши вперед лише Ліверпуль та Манчестер Сіті
Матч пройде у Ліверпулі на арені "Гудісон Парк" та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон прийме у гостях Астон Віллу
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Останні матчі
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Анонс матчу Евертон - "Астон Вілла" 14.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 14.01.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Евертон у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 04.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

команди "Астон Вілла" був зіграний проти Мідлсбро - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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