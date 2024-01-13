Евертон - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Астон Вілла" 14.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 14.01.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Евертон у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 04.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



команди "Астон Вілла" був зіграний проти Мідлсбро - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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