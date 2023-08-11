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Манчестер Сіті - Бернлі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 січня 2024, 21:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
2 - 0
Оновити
перерыв
Бернлі
Бернли
Дивитись трансляцію
Хід матчу
16' Alvarez, Julian 21' Ekdal, Hjalmar 22' Alvarez, Julian
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
46%
Нічия
29%
Бернлі
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Burnley FC when Manchester City is playing at home is 5-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Burnley FC is 5-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 10 times, there have been 2 draws while Burnley FC have won 0 times. The goal difference is 47-8 in favour of Manchester City.
  • During the last 23 meetings, Manchester City have won 19 times, there have been 3 draws while Burnley FC have won 1 times. The goal difference is 75-15 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Burnley FC scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester City have a winning streak of 7 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 10 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 33 home matches.
  • Burnley FC haven't won in their last 4 games.
  • Burnley FC haven't won any of their last 12 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Burnley FC in their last 12 encounters.
  • Burnley FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 6-3-0.
  • Manchester City have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 55% of their matches, Burnley FC in 30% of their matches.
  • Manchester City wins 55% of halftimes, Burnley FC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Burnley FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Burnley FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 0 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Burnley FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Burnley FC is 1.8.
  • Manchester City scores 2.91 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.14 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
13
Перемог
16
Ігор
1
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:45 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Бернлі
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Гаддерсфілд Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.01.2024 - 21:45 Бернлі 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Бернлі В
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Alvarez, Julian
22'
21'
Ekdal, Hjalmar
ГООЛ! Alvarez, Julian
16'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
46%
Нічия
29%
Бернлі
26%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
6
Натан Аке
5
Джон Стоунз
82
Lewis, Rico
27
Nunes, Matheus
16
Родрi
11
Doku, Jeremy
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
19
Alvarez, Julian
1
Trafford, James
22
Vitinho
2
O'Shea, Dara
18
Ekdal, Hjalmar
28
Al-Dakhil, Ameen
7
Gudmundsson, Johann
16
Berge, Sander
8
Джош Браунхілл
47
Odobert, Wilson
17
Foster, Lyle
25
Amdouni, Zeki
Стартовий склад
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    22 16
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 17
    Foster, Lyle
    Форвард
  • 25
    Amdouni, Zeki
    Форвард
  • 7
    Gudmundsson, Johann
    Форвард
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 8
    Джош Браунхілл
    Півзахисник
  • 47
    Odobert, Wilson
    Форвард
  • 22
    Vitinho
    Захисник
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 18
    Ekdal, Hjalmar
    Захисник
    21
  • 28
    Al-Dakhil, Ameen
    Півзахисник
  • 1
    Trafford, James
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
9
Штрафні
4
2
Фоли
7
3
Блоковано ударів
2
Кутові
3
ЖК
1
75%
Володіння м'ячем
25%
3
Удари в отвір
2
Офсайди
2
Сейви
1
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Поки виглядає так, ніби Компані привіз свою команду для того, щоб Сіті на ній потренувався. І справа не в кількості моментів (їх у «містян» було небагато), а в тій легкості з якою господарі здобувають необхідний результат.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
43'
Фостер розхитав суперника та виконав обвідний удар у дальній нижній кут. Трохи не докрутив, а могли бути красиво.
38'
Доку заробив досить небезпечний штрафний, а де Брюйне його виконав. Захисникам Бернлі вдалося піймати всіх суперників в офсайдну пастку.
30'
Сіті здобув комфортну перевагу та перейшов в економний режим. Перекочують мʼяч підопічні Гвардіоли, майже не віддаючи його супернику.
22'
Гоооол!!!
Як же легко Манчестер Сіті подвоює перевагу! Де Брюйне зробив вигляд, що буде подавати, а сам пасом низом вивів Альвареса сам на сам. Аргентинець завершив цю домашню заготовку результативним ударом.
21'
Жовта картка
Екдаль усіма можливими способами намагався зупинити де Брюйне та напрацював на попередження.
16'
Гоооол!!!
Але це не заважає «містянам» відкрити рахунок з першого ж моменту! Нуньєш виконав навіс з-під ОʼШі, а Альварес замкнув його, незважаючи на опіку з боку кількох суперників.
15'
Дуже спокійний початок поєдинку. Сіті дуже неквапливо вибудовує свої позиційні атаки, тому не завжди вдається знаходити простір.
7'
Небезпечно пробивав зі штрафного де Брюйне, гравець зі стінки головою переправив мʼяч трохи вище воріт.
3'
Траффорд лише з другої спроби, але все ж забирає мʼяч до рук після високої подачі Фодена з флангу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Семьюел Барротт.
Запасні: Ортега (в), Бобб, Вокер, Голанд, Гомес, Гріліш, Діаш, Ковачич, Сілва.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон — Гвардіол, Аке, Стоунс, Льюїс — Нуньєш, Родрі — Доку, де Брюйне (к), Фоден — Альварес. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Мурич (в), Массенго, Бруун Ларсен, Зарурі, Каллен, Корк, Ремзі, Робертс, Фофана.
Інфо
Стартовий склад Бернлі: Траффорд — Аль-Дахіль, Екдаль, ОʼШі, Вітіньо — Одобер, Браунхілл (к), Берге, Гудмундссон — Амдуні, Фостер. Головний тренер — Венсан Компані.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Бернлі.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі" 31.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 31.01.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.08.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі" можна подивитися 31.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

команди "Бернлі" був зіграний проти Лутон Таун - 12.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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