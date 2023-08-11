Манчестер Сіті - Бернлі онлайн трансляція матчу

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 31.01.2024
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.08.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани
команди "Бернлі" був зіграний проти Лутон Таун - 12.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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