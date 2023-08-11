  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бернлі - Манчестер Сіті Дивитися онлайн
У тренді

Бернлі - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 серпня 2023, 22:00 - Турф Муур . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Бернлі
Бернли
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
25%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Burnley FC and Manchester City is 0-5. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Burnley FC playing at home, Burnley FC have won 1 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 8 times. The goal difference is 25-7 in favour of Manchester City.
  • During the last 22 meetings, Burnley FC have won 1 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 18 times. The goal difference is 72-15 in favour of Manchester City.
  • Burnley FC's last home win against Manchester City was in 2015.
  • Burnley FC haven't won any of their last 11 games against Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Burnley FC wins 1st half in 33% of their matches, Manchester City in 49% of their matches.
  • Burnley FC wins 33% of halftimes, Manchester City wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 6 goals.
  • When Burnley FC leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Burnley FC is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Burnley FC won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Burnley FC scores 0 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.4 goals against Burnley FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Burnley FC and Manchester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Burnley FC and Manchester City is 2.
  • Burnley FC scores 2.16 goals when playing at home and Manchester City scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бернлі
1
Перемог
15
Ігор
12
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:45 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.02.2021 - 20:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Бернлі
Чемпіоншип 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Бернлі 3 - 0 Завершено Кардіфф Сіті В
Чемпіоншип 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брістоль Сіті 1 - 2 Завершено Бернлі В
Чемпіоншип 2022/2023
25.04.2023 - 22:00 Блекберн Роверс 0 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіоншип 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 2 Завершено Квінз Парк Рейнджерс П
Чемпіоншип 2022/2023
18.04.2023 - 21:45 Ротерхэм Юнайтед 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.06.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Інтер В
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
25%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
44%
LIVE
Трансляція матчу "Бернлі" - "Манчестер Сіті"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Цей поєдинок стане матчем-відкриттям поточного сезону АПЛ.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Аканджі, Аке, Льюїс - Де Брюйне, Родрі - Сілва, Альварес, Фоден - Голанд.
Бернлі: Траффорд - Робертс, ОʼШі, Аль-Дахіль, Баєр - Колеошо, Берге, Каллен, Вітінью - Амдуні, Фостер.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу першого туру АПЛ, у якому Бернлі зіграє проти Манчестер Сіті.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Удінезе Удінезе 3 Катандзаро Катандзаро 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Краковія Краковія 2 Заглембе Заглембе 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Зандхаузен Зандхаузен 3 Ганновер Ганновер 3 Завершено 18:45 - Сьогодні Фрозіноне Фрозіноне 1 Пиза Пиза 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Лівий Берег Лівий Берег 5 ФК Чернігів ФК Чернігів 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Бернлі" - "Манчестер Сіті" 11.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Бернлі" (Бернли) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 11.08.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Бернлі" (Бернли) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 18.03.2023 закінчилось с таким счетом: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Бернлі" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 11.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Бернлі" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Прошедший поединок команди "Бернлі" був зіграний проти Кардіфф Сіті - 08.05.2023, у рамках турнира Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 06.08.2023, у рамках чемпионата Суперкубок Англії 2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Бернлі" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.