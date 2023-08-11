Бернлі - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Бернлі" - "Манчестер Сіті" 11.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Бернлі" (Бернли) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 11.08.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Бернлі" (Бернли) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 18.03.2023 закінчилось с таким счетом: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)

Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882

Країна: Англия

Тренер: Венсан Компани



Прошедший поединок команди "Бернлі" був зіграний проти Кардіфф Сіті - 08.05.2023, у рамках турнира Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 06.08.2023, у рамках чемпионата Суперкубок Англії 2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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