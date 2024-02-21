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Марсель - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 22 лютого 2024, 22:00 - Стадион Велодром . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тобиас Штилер
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
152 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
25%
Нічия
28%
Шахтар
47%
Цікаві факти
  • Olympique Marseille haven't won in their last 6 games.
  • Olympique Marseille haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • The result of the first leg: FC Shakhtar Donetsk - Olympique Marseille 2-2.
  • Olympique Marseille have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 38% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 44% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 38% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Olympique Marseille has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Olympique Marseille won 0, FC Shakhtar Donetsk won 2, 1 draws.
  • Olympique Marseille scores 1 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and FC Shakhtar Donetsk is 1.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Olympique Marseille scores 1.83 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Марсель
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2023/2024
18.02.2024 - 21:45 Брест 1 - 0 Завершено Марсель П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
04.02.2024 - 21:45 Ліон 1 - 0 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2023/2024
27.01.2024 - 22:00 Марсель 2 - 2 Завершено Монако Н
Кубок Франції 2023/2024
21.01.2024 - 22:05 Ренн 1 - 1 Завершено Марсель Н
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Останні матчі - Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Лехія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 12:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Аркадаг В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Шахтар 2 - 3 Завершено Вележ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 12:00 Шахтар 0 - 2 Завершено Градец-Кралове П
Показати більше
Хто переможе?
152 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
25%
Нічия
28%
Шахтар
47%
Склади команд
16
Пау Лопес
3
Merlin, Quentin
4
Gigot, Samuel
18
Meite, Bamo
99
Mbemba, Chancel
8
Ounahi, Azzedine
19
Kondogbia, Geoffrey
7
Clauss, Jonathan
10
Aubameyang, Pierre-Emerick
14
Moumbagna, Faris Pemi
11
Амін Аріт
31
Riznyk, Dmytro
26
Konoplya, Yukhym
44
Ярослав Ракицький
22
Микола Матвієнко
16
Irakli Azarov
6
Тарас Степаненко
11
Олександр Зубков
21
Bondarenko, Artem
10
Sudakov, Georgiy
7
Eguinaldo
14
Sikan, Danylo
Стартовий склад
  • 10
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 14
    Moumbagna, Faris Pemi
    Форвард
  • 11
    Амін Аріт
    Півзахисник
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Півзахисник
  • 19
    Kondogbia, Geoffrey
    Півзахисник
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 3
    Merlin, Quentin
    Форвард
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 18
    Meite, Bamo
    Півзахисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
Запасні гравці
Тренери
  • Жан Луи Гассе
  • Марино Пушич
LIVE
Трансляція матчу Марсель - Шахтар
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Німеччини: Тобіас Штілер
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Кевін, Гочолейшвілі, Келсі, Криськів, Міроші, Назарина, Невертон, Педріньйо
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-4-1): Різник - Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля - Степаненко - Егіналду, Судаков, Бондаренко, Зубков - Сікан
Головний тренер Марселя: Жан-Луї Гассе
На лаві запасних: Луїс Енріке, Бланко, Верету, Корреа, Нгапандуентнбу, Ндіає, Сарр, Согло
Інфо
Стартовий склад Марселя (4-3-3): Лопес - Мерлен, Жіго, Мейте, Мбемба - Унахі, Когдогбія, Клосс - Обамеянг, Мумбанья, Харіт
Нагадаємо, що Марсель потрапив у плей-офф Ліги Європи зайнявши друге місце своєї групи у цьому ж турнірі, а Шахтар кваліфікувався з Ліги чемпіонів поступившись першими сходинками Барселоні та Порту. Попередній матч закінчився унічию 2:2, тож кожній команді потрібна перемога задля проходу у наступний етап
Матч пройде у Марселі на арені "Велодром" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Марсель прийме у гостях Шахтар
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Анонс матчу Марсель - Шахтар 22.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Марсель (Марсель) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 22.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Марсель (Марсель) та командою Шахтар (Донецк):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Марсель у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Шахтар можна подивитися 22.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Марсель - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Дженнаро Гаттузо

команди Марсель був зіграний проти Брест - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брест.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

команди Шахтар був зіграний проти Марсель - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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