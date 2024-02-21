Марсель - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Марсель - Шахтар 22.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Марсель (Марсель) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 22.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Марсель (Марсель) та командою Шахтар (Донецк):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Марсель у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Дженнаро Гаттузо



команди Марсель був зіграний проти Брест - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брест.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



команди Шахтар був зіграний проти Марсель - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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