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Шахтар - Марсель онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 15 лютого 2024, 19:45 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрик Ламбрехтс
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
2 - 2
Матч завершено
Марсель
Марсель
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Хід матчу
27' Balerdi, Leonardo
49' Konoplya, Yukhym 64' Aubameyang, Pierre-Emerick 68' Микола Матвієнко 72' Luis Henrique Вийшов: Ndiaye, Iliman 72' Тарас Степаненко Вийшов: Єгор Назарина 77' Konoplya, Yukhym Вийшов: Gocholeishvili, Giorgi 77' Sikan, Danylo 78' Олександр Зубков 90' Ndiaye, Iliman 90' Moumbagna, Faris Pemi Вийшов: Meite, Bamo 90' Aubameyang, Pierre-Emerick Вийшов: Хоакін Корреа 90' Bondarenko, Artem Вийшов: Traore, Lassina Franck 90' Eguinaldo 90' Eguinaldo 90' Bondar, Valerii
Цікаві факти
  • Olympique Marseille haven't won in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 46% of their matches, Olympique Marseille in 38% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 46% of halftimes, Olympique Marseille wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Olympique Marseille has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.55 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Марсель
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель
Останні матчі - Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Лехія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 12:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Аркадаг В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Шахтар 2 - 3 Завершено Вележ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 12:00 Шахтар 0 - 2 Завершено Градец-Кралове П
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Останні матчі - Марсель
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
04.02.2024 - 21:45 Ліон 1 - 0 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2023/2024
27.01.2024 - 22:00 Марсель 2 - 2 Завершено Монако Н
Кубок Франції 2023/2024
21.01.2024 - 22:05 Ренн 1 - 1 Завершено Марсель Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
12.01.2024 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Страсбур Н
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Головні події
90'
Ndiaye, Iliman ГООЛ!
90'
Moumbagna, Faris Pemi
Вийшов: Meite, Bamo
90'
Aubameyang, Pierre-Emerick
Вийшов: Хоакін Корреа
Bondarenko, Artem
Вийшов: Traore, Lassina Franck
90'
ГООЛ! Eguinaldo
90'
Eguinaldo
90'
Bondar, Valerii
90'
Олександр Зубков
78'
Konoplya, Yukhym
Вийшов: Gocholeishvili, Giorgi
77'
Sikan, Danylo
77'
72'
Luis Henrique
Вийшов: Ndiaye, Iliman
Тарас Степаненко
Вийшов: Єгор Назарина
72'
ГООЛ! Микола Матвієнко
68'
64'
Aubameyang, Pierre-Emerick ГООЛ!
Konoplya, Yukhym
49'
27'
Balerdi, Leonardo
Склади команд
31
Riznyk, Dmytro
16
Irakli Azarov
22
Микола Матвієнко
5
Bondar, Valerii
26
Konoplya, Yukhym
6
Тарас Степаненко
7
Eguinaldo
10
Sudakov, Georgiy
21
Bondarenko, Artem
11
Олександр Зубков
14
Sikan, Danylo
16
Пау Лопес
7
Clauss, Jonathan
4
Gigot, Samuel
5
Balerdi, Leonardo
44
Luis Henrique
11
Амін Аріт
19
Kondogbia, Geoffrey
8
Ounahi, Azzedine
3
Merlin, Quentin
14
Moumbagna, Faris Pemi
10
Aubameyang, Pierre-Emerick
Стартовий склад
  • 14
    Sikan, Danylo
    77
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
    90 90
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
    90
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
    78
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
    72
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
    68
  • 5
    Bondar, Valerii
    90
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
    77 49
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 14
    Moumbagna, Faris Pemi
    Форвард
    90
  • 10
    Aubameyang, Pierre-Emerick
    90 64
  • 44
    Luis Henrique
    Форвард
    72
  • 11
    Амін Аріт
    Півзахисник
  • 19
    Kondogbia, Geoffrey
    Півзахисник
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Півзахисник
  • 3
    Merlin, Quentin
    Форвард
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
    27
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Дженнаро Гаттузо
Статистика матчу
11
Штрафні
18
17
Фоли
11
4
Удари в отвір
5
3
Кутові
7
3
Сейви
2
4
Удари повз
6
2
Блоковано ударів
1
4
ЖК
1
57%
Володіння м'ячем
43%
1
Офсайди
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Трансляція матчу Шахтар - Марсель
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Дуже насиченим вийшов другий тайм. Настільки, що й словами не передати. Шахтар двічі пропустив. Але й забив двічі у відповідь! Тож нічия, нічого не вирішено й нічого фактично не змінилось. Проте проти цього Марселя можна й треба грати, однак у захисті все ж таки досі халепа.
Свисток
Усе! Матч завершено! 2:2! Оце так розвиток подій!
90+5'
Жовта картка
Збив Бондар Аріта під час просування суперника лівим флангом контратаки.
90+4'
Жовта картка
Егіналду попередили за святкування без футболки.
90+3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу з правого флангу від Зубкова головою в центрі штрафного в ближній завершив Егіналду!
90+2'
Заміна
Бондаренка поміняв Траоре.
90+2'
Заміна
Корреа гратиме замість Обамеянга.
90+1'
Заміна
Мумбанья замінили на Мейте.
90'
Гоооол!!!
Гол. Зубкова та Гочолеішвілі обійшов на лівому фланзі Обамеянг, зайшов до штрафного, після чого скинув у центр, а Ндіає розстріляв ворота.
88'
Різник забрав до рук простріл Клосса з правого флангу на ближню стійку.
86'
Небезпечний момент
Різник потягнув удар у ближній із лівого флангу штрафного від Мерлена.
86'
Мембанья запускали закиданням до правого флангу атаки з власної половини, але Різник перехопив м'яч на дальньому виході.
84'
Вище воріт пробив Обамеянг із дуже далекої відстані на лівому фланзі.
80'
Унахі фолив проти Егіналду на лівому фланзі оборони, але натомість рефері дав штрафний у бік воріт Шахтаря.
78'
Жовта картка
Якийсь недбалий фол Зубкова на правому фланзі атаки проти Унахі.
77'
Заміна
Сікана поміняли на новачка Кевіна.
77'
Заміна
Гочолеішвілі вийшов замість Коноплі.
76'
Удар із штрафного запустив Назарина над воротами.
75'
Балерді та Аріт на двох збили Бондаренка.
74'
Обамеянг грав із глибини до пів кола перед штрафним на Мумбанья, а той вирішив намалювати фол Різника.
72'
Заміна
Степаненка поміняли на Назарину.
72'
Заміна
Енірке замінили на Ндіає.
71'
На рівному місті смикнув м'яч Степаненко.
70'
Небезпечний момент
Повз дальню стійку підрізав м'яч Енірке перед воротарським простріл із лівого флангу від Мумбанья.
68'
Гоооол!!!
ГОЛ! Клосс махнув ногою повз м'яч під час подачі штрафного з лівого флангу від Шахтаря до центру чужих володінь, після чого Матвієнко розстріляв дальній кут.
67'
Клосс ударив по ногах Егіналду на правому фланзі оборони.
64'
Гоооол!!!
Гол. Клосс виконав подачу з правого флангу контратаки на дальню стійку під порожні для Обамеянга.
63'
Фол Зубкова проти Енріке у воротарському під час подачі кутового з правого флангу.
61'
Бондаренко прострілював із правого флангу штрафного на завершення короткої передачі Зубкова, але захисник блокував на кутовий.
59'
Небезпечний момент
Сікан виконав удар низом із правого флангу штрафного в дальній кут, але Лопес парирував.
59'
Небезпечний момент
Енріке головою завершував подачу Мерлена з правого флангу в зоні перед воротарським, але поцілив повз дальню стійку.
57'
Простріл Зубкова з правого флангу Сікан п'ятою завершив у дальній, але до цього відштовхнув Жиго.
56'
І ніхто не пішов на простріл Судакова з правого флангу до центру штрафного від лицьової.
54'
Небезпечний момент
Зубков приклався від входу до лівого флангу штрафного повз ближню стійку.
52'
Небезпечний момент
Різник забрав до рук по центру воріт удар Жиго головою на завершення подачі кутового з правого флангу.
52'
Небезпечний момент
Матвієнко небезпечно підрізав подачу Обамеянга з лівого флангу повз дальню стійку.
51'
Небезпечний момент
Унахі з лівого флангу змістився до зони перед штрафним, після чого закрутив повз дальню стійку.
49'
Жовта картка
Конопля дав по ногах біля центральної лінії Мумбанья.
47'
Немає чіткості в атаках команд на початку тайму.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Перший тайм Шахтар виграв за грою, але не за рахунком на табло. Дивакуватий бельгійський рефері тому провина. А ще дуже слизький газон під рясним дощем у Гамбурзі. Але виглядає команда Пушича солідно. Навіть більш солідно за суперників, які нібито в тонусі.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
А де реакція від рефері на відверте тримання Сікана на лівому фланзі захисту від Балерді на межі поля.
45+1'
Кондогбія влетів у Різника перед воротарським під час подачі з лівого флангу.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 3 хв.
44'
Сікан атакував Аріта в центрі поля, за що отримав відмашку ліктем в обличчя, але арбітр дав фол гравцю Шахтаря.
42'
Аріт проривався до правого флангу контратаки, після чого зіграв на Обамеянга до центру штрафного, але удар від того блокували.
40'
Балерді штовхнув у спину Сікана, коли той отримував передачу з лівого флангу перед штрафним.
37'
Конопля з правого флангу покотив під удар Егіналду до пів кола перед штрафним, але партнер пробив над воротами.
35'
У аут перевів м'яч Жиго з лівого флангу власного штрафного під час передачі Бондаренка на хід Сікану.
33'
Контратака Шахтаря через центр перейшла на правий фланг, але там ні Зубков, ні Конопля, до штрафного м'яч не завели.
31'
На кутовий перевів м'яч Матвієнко під час подачі Аріта з правого флангу.
30'
Зубков дістався до м'яча перед штрафним за спиною Сікана тільки після того, як партнер сфолив проти Жиго.
29'
Судаков пробив у стінку із штрафного.
28'
Жовта картка
Балерді попереджений.
27'
Небезпечний момент
ЩО?! Лопес у центрі штрафного випустив передачу Зубкова з правого флангу на ногу Сікану, який одразу покотив на порожні для Егіналду, але арбітр дав фол на Зубкові від Балерді.
24'
Короткий пас від Шахтаря в центрі поля триває й досі.
22'
Егіналду блокував на кутовий простріл від Клосса з правого флангу.
20'
Обамеянг випустив за лицьову переведення до лівого флангу атаки.
19'
Шахтар тримає м'яч біля центрального кола.
17'
Граємо знову.
15'
Таки задимили поле.
14'
Марсель на власній половині грає під пресингом, а його фанати тим часом запалюють на трибунах у прямому сенсі.
12'
Кондогбія з правого флангу виконав подачу з правого флангу, але в центрі штрафного Жиго головою пробив невдало.
11'
Конопля помилився з передачею до правого флангу штрафного на хід Сікану.
9'
Мумбанья низом зіграв із лівого флангу вздовж воротарського, але на дальній нікого не було.
8'
Із м'ячем грає Марсель на нашій половині поля.
6'
Балерді на ближньому куті воротарського перехопив простріл Зубкова з правого флангу штрафного.
4'
Переведення м'яча на правий фланг Клосс пропустив над ногою.
3'
Небезпечний момент
Кондогбія помилився з передачею на лівий фланг захисту в центрі штрафного, Зубков перехопив, але удар під поперечину потягнув на кутовий Лопес.
2'
Шахтар володіє м'ячем та пресингує високо за умов його втрати.
1'
Енріке сфолив проти Азарові на правому фланзі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Марсель був другим у групі Ліги Європи із Брайтоном, Аяксом та АЕКом.
Інфо
Шахтар був третім у групі Ліги чемпіонів із Барселоною, Порту та Антверпеном.
Запасні: Нгапандуетнбу, Бланко, Мейте, Корреа, Ндіає, Согло, Тюнкаді, Мбемба.
Марсель: Лопес — Клосс, Жиго, Балерді, Мерлен — Унахі, Кондогбіа, Аріт — Енріке, Мумбанья, Обамеянг.
Запасні: Рудько, Траоре, Криськів, Швед, Гочолеішвілі, Келсі, Педріньйо, Назарина, Кевін, Невертон, Ракіцький, Цуканов.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ерік Ламбрехтс (Бельгія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) зіграють донецький Шахтар та французький Марсель.
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Анонс матчу Шахтар - Марсель 15.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Шахтар (Донецк) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 15.02.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Марсель (Марсель):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Марсель у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Дженнаро Гаттузо розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Марсель можна подивитися 15.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

команди Шахтар був зіграний проти Марсель - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Дженнаро Гаттузо

команди Марсель був зіграний проти Шахтар - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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