Евертон - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Вест Хем Юнайтед" 02.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 02.03.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 26.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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