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Евертон - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 березня 2024, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 1
Оновити
89'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хід матчу
56' Beto 62' Курт Зума 66' Ward Prowse, James Вийшов: Phillips, Kalvin 74' Beto Вийшов: Calvert-Lewin, Dominic
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
31%
Нічия
37%
Вест Хем Юнайтед
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and West Ham United is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 17 times, there have been 6 draws while West Ham United have won 6 times. The goal difference is 54-23 in favour of Everton FC.
  • During the last 59 meetings, Everton FC have won 31 times, there have been 15 draws while West Ham United have won 13 times. The goal difference is 98-55 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 1-0 (Everton FC at home) and 2-0 (West Ham United at home).
  • West Ham United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that West Ham United scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won in their last 6 games.
  • West Ham United have lost 3 matches in a row.
  • West Ham United haven't won in their last 8 games.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 6 goals. Jarrod Bowen has scored 14 times for West Ham United.
  • West Ham United have not managed to score in their last 3 matches.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 21% of their matches, West Ham United in 37% of their matches.
  • Everton FC wins 21% of halftimes, West Ham United wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than West Ham United.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • West Ham United has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, West Ham United won 3, 0 draws.
  • Everton FC scores 0.6 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and West Ham United is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and West Ham United is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.08 goals when playing at home and West Ham United scores 1.53 goals when playing away (on average).
  • Did you know that West Ham United scores 20% of their goals between the minutes 61-75?
  • A year ago, West Ham United were number 17 in the table with 23 points. Now they are number 8 with 39 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
13
Перемог
23
Ігор
7
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Борнмут Н
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Головні події
Beto
Вийшов: Calvert-Lewin, Dominic
74'
66'
Ward Prowse, James
Вийшов: Phillips, Kalvin
62'
Курт Зума ГООЛ!
ГООЛ! Beto
56'
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
31%
Нічия
37%
Вест Хем Юнайтед
31%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
22
Godfrey, Ben
7
McNeil, Dwight
37
Garner, James
8
Onana, Amadou
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
14
Beto
23
Альфонс Ареола
5
Coufal, Vladimir
15
Константінос Мавропанос
4
Курт Зума
33
Эмерсон
28
Soucek, Tomas
19
Едсон Альварес
14
Kudus, Mohammed
7
Ward Prowse, James
10
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
Стартовий склад
  • 14
    Beto
    74 56
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 7
    Ward Prowse, James
    66
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 15
    Константінос Мавропанос
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
    62
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
4
Штрафні
7
7
Фоли
3
3
Удари повз
4
5
Удари в отвір
3
3
Кутові
5
2
Сейви
4
57%
Володіння м'ячем
43%
4
Блоковано ударів
3
Офсайди
1
Трансляція
80'
Заміна
І у гостей Антоніо замість Пакети.
80'
Заміна
Харрісон пішов, Гомеш з'явився.
79'
Тепер Ареоля витягує удар Калверта-Льюїна в ближній кут.
76'
Годфрі прибіг і пробив - сильно й неточно. До нього м'яч дійшов після метушні на прострілі.
74'
Заміна
Заміни пішли у команд. Філліпс замінив Ворда-Прауза у гостей, а Калверт-Льюїн - Бету у господарів.
73'
Небезпечний момент
Тепер уже Пікфорд старається! Джордан заблокував удар Кудуса! Як Мохаммед вийшов на ударну позицію? Тарковскі та Годфрі мало не наварили.
69'
Який матч від Ареоля! М'яч рикошетом від ноги Емерсона завалювався за спину французького голкіпера після удару Бету, але воротар витягнув снаряд із дев'ятки.
65'
Макніл здалеку б'є - на місці Ареоля!
62'
Гоооол!!!
Пропускає "Евертон" після кутового! Зума перевисів Годфрі, м'яч після його удару прямо в дев'ятку впав.
59'
Небезпечний момент
Харрісон прострілив, віддав на Макніла на лінію воротарського, але той зльоту прямо в Ареоля пробив!
56'
Гоооол!!!
Бету! Він усе-таки зміг забити. Навіс із правого флангу, форвард перевисів усіх у повітрі й махнув головою. Асист від Гарнера.
54'
Боуен обійшов Тарковскі та Годфрі, увійшов у штрафний, але далі підстрахував свою команду Брантуайт.
49'
Ареоля відбиває дальній постріл Макніла.
45'
Свисток
Поїхали, другий тайм.
45+4'
Свисток
Перерва. Рівна гра, але "Евертон" запоров шалений шанс вийти вперед - команда Віталія Миколенка не реалізувала пенальті.
45+1'
Ще 4 хвилини зіграємо і підемо на перерву.
44'
Незабитий пенальті
Так, це 11-метровий, і Бету не переграв Ареоля з точки! Правильно пірнув голкіпер і дістав постріл форварда.
43'
Інфо
М'яч потрапляє в руку Зума! Зараз може бути призначений пенальті.
40'
Хороша гра Миколенка в обороні. Віталій відборовся проти Цоуфала, заблокував навіс, та ще й снаряд вийшов від Владимира.
35'
Миколенко змістився з лівого флангу і намагався віддати передачу врозріз - захисник прочитав.
34'
Контратака "Вест Гема" потонула на правому фланзі "Евертона". Дуже довго думав Кудус.
32'
Ареоля реагує на вертикальне закидання з половини поля "Евертона" і випереджає Бету із запасом. Гра потихеньку вирівнюється.
29'
Іноді виникають мікропаузи після жорстких підкатів. Ось зараз Емерсон на газоні опинився.
25'
Небезпечний момент
Бетууууу!!! Який момент! Макніл, відкрившись між лініями, проштовхнув на Бету, на той ткнув прямо в Ареоля!
21'
"Евертон" відповідає: довга атака, навіс у штрафний, Ареоля вибив прямо на ногу Миколенку - Віталій зльоту пробив, але неточно!
19'
Мавропанос пробив головою після подачі з корнера - повз, Пікфорд усе контролював.
18'
Миколенко програв боротьбу на лівому фланзі своєму - звідти пішла подача в штрафний "Евертона", але Годфрі перевів на корнер.
16'
"Вест Гем" поступово розібрався, як грати у футбол. Стартова активність "Евертона" знітилася. Пакета пробивав зльоту після скидки з меж штрафного - болбої порадіють.
14'
Ще одна атака "Вест Гема". Навіс в нікуди з лівого флангу на правий, а там якраз Миколенко м'яч підхопив.
10'
"Вест Гем" нарешті забрався на половину поля "ірисок". І одразу позиційна атака. Альварес пробив з-за меж штрафного, Пікфорд відбив.
7'
Удар Бету майже з лінії штрафного - не небезпечно, за метр від штанги і слабо.
6'
"Евертон" володіє м'ячем, "Вест Гем" поки що навіть на своїй половині комбінує насилу.
3'
"Евертон" активно починає матч, швидко метає снаряд між лініями та шукає простір.
1'
Свисток
Поїхали, матч стартував.
Інфо
"Вест Гем": 23. Ареоля, 5. Цоуфал, 4. Зума (к), 15. Мавропанос, 33. Емерсон, 19. Альварес, 28. Соучек, 7. Ворд-Прауз, 10. Пакета, 14. Кудус, 20. Боуен
Інфо
"Евертон": 1. Пікфорд, 19. Миколенко, 32. Брантуайт, 6. Тарковскі (к), 22. Годфрі, 8. Онана, 37. Гарнер, 16. Дукуре, 7. Макніл, 11. Харрісон, 14. Бету.
Інфо
Добрий день, пані та панове! 15-та команда першості приймає у себе вдома 8-й колектив турнірної таблиці.
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Анонс матчу Евертон - "Вест Хем Юнайтед" 02.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 02.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 26.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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