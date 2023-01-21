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Вест Хем Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 жовтня 2023, 15:00 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 0
Оновити
55'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
28' Джордан Пікфорд 28' Kudus, Mohammed
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
35%
Нічия
29%
Евертон
35%
Цікаві факти
  • During the last 29 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 7 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 13 times. The goal difference is 43-32 in favour of Everton FC.
  • During the last 58 meetings, West Ham United have won 13 times, there have been 15 draws while Everton FC have won 30 times. The goal difference is 97-55 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 2-0 (West Ham United at home) and 1-0 (Everton FC at home).
  • Did you know that West Ham United scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • West Ham United haven't lost in their last 4 games.
  • West Ham United haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 6 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 3 times for Everton FC.
  • West Ham United have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 35% of their matches, Everton FC in 17% of their matches.
  • West Ham United wins 35% of halftimes, Everton FC wins 17%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 2 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Everton FC.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings West Ham United won 3, Everton FC won 2, 0 draws.
  • West Ham United scores 1 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.6 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Everton FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Everton FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • West Ham United scores 1.86 goals when playing at home and Everton FC scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • A year ago, West Ham United were number 17 in the table with 7 points. Now they are number 9 with 14 points.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than West Ham United.
  • Both teams lost their last match.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
7
Перемог
22
Ігор
12
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 19:45 Олімпіакос 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
22.10.2023 - 18:30 Астон Вілла 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Фрайбург 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон В
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Головні події
28'
Джордан Пікфорд
Kudus, Mohammed
28'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
35%
Нічия
29%
Евертон
35%
Склади команд
23
Альфонс Ареола
3
Cresswell, Aaron
27
Aguerd, Nayef
4
Курт Зума
5
Coufal, Vladimir
19
Едсон Альварес
7
Ward Prowse, James
14
Kudus, Mohammed
10
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
9
Antonio, Michail
1
Джордан Пікфорд
2
Patterson, Nathan
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
11
Джек Гарісон
37
Garner, James
8
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
    28
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 7
    Ward Prowse, James
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 2
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
    28
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Шон Дайч
Статистика матчу
57%
Володіння м'ячем
43%
9
Штрафні
3
3
Фоли
7
1
Кутові
1
Офсайди
2
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
1
ЖК
1
1
Удари повз
3
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
47'
Паттерсон фолить на правому фланзі "Евертона".
45'
Поїхали, другий тайм.
45+5'
Свисток
Свисток на перерву. Мало конструктиву, багато забігань, підкатів, навісів і стиків.
45+7'
М'яч переходить від команди до команди в центрі поля. Дощ явно впливає на якість гри, упор на боротьбу.
45'
П'ять хвилин накинув арбітр.
43'
М'яч у руках Пікфорда після скидки Цоуфала. Ніхто не побіг із гостей до воротарського "Евертона".
40'
Подача Миколенка, удар Калверта-Льюїна головою - над поперечиною.
36'
Гра перемістилася в центр поля, з рідкісними підходами до штрафного вже "Евертона". Якщо перша половина тайму була за господарями, то друга - за гостями.
33'
Зума відтіснив Дукуре на корнер. Кутовий "Евертон" подав із гостротою, "Вест Гем" відбився, виніс м'яч із воротарського.
31'
Заблоковано удар Калверта-Льюїна. У такому скупченні футболістів м'яч не мав шансів долетіти в бік Ареоля.
28'
Жовта картка
Пікфорду - за розмови картку виписано. Кудусу за емоції, адже Тарковскі діяв проти нього в підкаті чисто. Не варто було так реагувати і штовхатися.
26'
Пауза в грі, зчепилися футболісти після падіння Кудуса на газон. Градус справді відчувається.
23'
Які класні дії Пакета і яке погане завершення від Боуена. Хавбек проскочив захисника, відмінно прострілив, але вінгер невдало замкнув - повз ворота.
20'
Офсайд у Калверта-Льюїна.
17'
Брайтвайт збив Кудуса в центрі поля.
15'
Відсунули "іриски" суперника від своїх воріт. Намагаються побудувати власну атаку.
12'
Брайтвайт відтісняє Антоніо від м'яча на фланзі. "Евертон" справляється з атаками "Вест Гема", але "молотобійці" нарощують темп.
10'
Закидання у штрафний у виконанні Пакета на Боуена - Пікфорд вчасно вийшов із воріт і прочитав передачу.
7'
Тепер Віталій відібрав снаряд у Боуена. Надійний українець.
5'
Миколенко чисто відібрав м'яч у штрафному гостей в Антоніо.
4'
Дуже жваво поки що команди ведуть боротьбу за м'яч.
1'
Поїхали!
Інфо
"Евертон": 1. Пікфорд, 19. Миколенко, 6. Тарковскі (к), 32. Брантвайт, 2. Паттерсон, 8. Онана, 37. Гарнер, 16. Дукуре, 11. Харрісон, 7. Макніл, 9. Калверт-Льюїн
Інфо
"Вест Гем": 23. Ареоля, 5. Цоуфал, 4. Зума (к), 27. Агуерд, 3. Крессуелл, 7. Ворд-Прауз, 19. Альварес, 14. Кудус, 10. Пакета, 20. Боуен, 9. Антоніо
Інфо
Добрий день, пані та панове! Запрошуємо вас на матч 10-го туру АПЛ між "Вест Гемом" та "Евертоном", командами з 9-го та 16-го місць відповідно.
1'
Поїхали!
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон 29.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 29.10.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 21.01.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон можна подивитися 29.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Олімпіакос - 26.10.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Олімпіакос.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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