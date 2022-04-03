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Евертон - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 вересня 2022, 16:15 - Гудисон Парк
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
39%
Нічия
29%
Вест Хем Юнайтед
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and West Ham United when Everton FC is playing at home is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 16 times, there have been 6 draws while West Ham United have won 6 times. The goal difference is 53-23 in favour of Everton FC.
  • During the last 56 meetings, Everton FC have won 29 times, there have been 15 draws while West Ham United have won 12 times. The goal difference is 96-53 in favour of Everton FC.
  • Last season West Ham United won both games against Everton FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • Everton FC haven't lost in their last 5 games.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 0-2-1.
  • Anthony Gordon has more yellow cards (3) than any other player at Everton FC. Thilo Kehrer has collected 2 for West Ham United.
  • A year ago, Everton FC were number 5 in the table with 13 points. Now they are number 16 with 4 points.
  • A year ago, West Ham United were number 7 in the table with 11 points. Now they are number 18 with 4 points.
  • West Ham United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, West Ham United in 32% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, West Ham United wins 32%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, West Ham United won 3, 0 draws.
  • West Ham United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • Everton FC scores 1.2 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and West Ham United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and West Ham United is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.35 goals when playing at home and West Ham United scores 1.35 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Евертон
11
Перемог
20
Ігор
6
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
09.05.2021 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.01.2021 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Флитвуд Таун 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Сількеборг 2 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено ФКСБ В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.08.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
39%
Нічия
29%
Вест Хем Юнайтед
32%
Трансляція
Інфо
Цей поєдинок обслужить авторитетний рефері Майкл Олівер.
Вест Гем: Фаб'янський - Керер, Зума, Крессвелл - Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс - Боуен, Пакета, Антоніо.
Евертон: Бегович - Паттерсон, Коуді, Тарковські, Миколенко - Гує, Онана, Івобі - Грей, Мопе, Гордон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу восьмого туру АПЛ, в якому Евертон зустрінеться з Вест Гемом.
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Анонс матчу Евертон - Вест Хем Юнайтед 18.09.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 18.09.2022
Час початку матчу: 16:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Вест Хем Юнайтед, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Вест Хем Юнайтед та Евертон у попередньому футбольному матчі 03.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Вест Хем Юнайтед можна подивитися 18.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Вест Хем Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Сількеборг - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

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