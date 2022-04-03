Евертон - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Вест Хем Юнайтед 18.09.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 18.09.2022

Час початку матчу: 16:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Вест Хем Юнайтед, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Вест Хем Юнайтед та Евертон у попередньому футбольному матчі 03.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)

Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Прошедший поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Сількеборг - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

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