Брентфорд - Евертон онлайн трансляція матчу

Евертон знову провів такий перший тайм, від якого міг зупинитись кровообіг у його фанатів, проте хоча б забив. Брентфорд програє тільки тому, що не може дати раду власним гольовим моментам, а обидві стійки воріт Пікфорда вже були обстріляні суперниками. Миколенко мало навантажують м'ячами, але тримається він непогано.