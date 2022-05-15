  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Брентфорд - Евертон Дивитися онлайн
У тренді

Брентфорд - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 серпня 2022, 17:00
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Оновити
121'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
30%
Нічия
32%
Евертон
38%
Особисті зустрічі
Брентфорд
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Евертон 2 - 3 Завершено Брентфорд
Кубок Англії 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Евертон 4 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Брентфорд 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Евертон 2 - 3 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Брентфорд П
Показати більше
Останні матчі - Евертон
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Флитвуд Таун 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Nottingham Forest Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
30%
Нічия
32%
Евертон
38%
Трансляція
Евертон виключно захищався в другій половині грі, тому може радіти, що взагалі зумів здобути бодай один бал за підсумками цього матчу. Господарі поля змарнували безліч нагод вирвати перемогу, а команда Лампарда знову нічим не здивувала. Миколенко мав рідкий момент для голу, однак зрештою пішов із поля на заміну без результативних дій.
Свисток
Усе! Матч завершено! 1:1! На перемогу Евертон сьогодні точно не награв.
90+5'
Жовта картка
Гікі отримав картку за підкат проти Вінагре на чужій половині.
90+3'
Жовта картка
Жорсткий підкат від Гордона на лівому фланзі атаки проти Баптіста, який розганяв контрвипад.
90+2'
Заміна
Соренсена випустили замість Дасілви.
90'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
88'
У падінні в центрі штрафного замикав подачу з правого флангу Тоні, але влучив у голову Коуді.
86'
Заміна
Вінагре грає замість МИКОЛЕНКО.
86'
Заміна
Макніла змінив Рондон.
84'
Гоооол!!!
Гол! Янелт на дальній стійці завершив переведення з ближнього кута воротарського подачі кутового на правому фланзі у виконанні Поттера!
81'
Жовта картка
Картку дали Пікфорду за неспортивну поведінку.
80'
Миколенко ціною пошкодження зупинив просування Дасілви правим флангом штрафного.
78'
Заміна
Онана замінений на Девіса.
78'
Заміна
Мбеумо замінили на Дамсгора.
77'
Гра рукою в центрі власного штрафного від Івобі, якого намагався перекинути суперник.
74'
Потужний тиск ізбоку Евертона.
72'
Подачу Поттера з лівого флангу слабеньким ударом головою в центрі штрафного завершив Баптіст.
70'
Інфо
Пікфорд біля дальньої стійки виловив удар головою від Янелта, який головою замикав скидання від партнера з лівого флангу штрафного!
68'
Заміна
Льюїс-Поттер вийшов замість Вісси.
68'
Заміна
Занку замінив Баптіст.
68'
Заміна
Янельт грає замість Нергора.
68'
Заміна
Кіна випустили догравати за Голгейта.
66'
Голгейт чогось упав на газон у неігровій ситуації.
64'
Небезпечний момент
Мбеумо зі входу до правого флангу штрафного закрутив повз дальню дев'ятку!
62'
Миколенко блокував подачу з правого флангу від Дасілви, а Пікфорд забрав відскок.
60'
Багато дрібних фолів цими хвилинами в нашій грі.
58'
Гордон у технічній зоні влетів у когось із керманичів суперників.
56'
Небезпечний момент
Гордон отримав відскок від Грея перед чужим штрафним, пробив зльоту, Рая парирував на ногу Миколенку біля правого кута власного воротарського, але Віталій на добиванні не пробив голкіпера, який повернувся у ворота!
55'
Жовта картка
Віссі дали картку за фол проти Онана біля технічної зони.
54'
Евертон тримає м'яч під тиском на власній половині.
52'
Небезпечний момент
Поперечина! Аут із лівого флангу залетів до центру штрафного, де Нергор приняв м'яч на коліно, а потім через себе пробив у верхній каркас воріт!
50'
Тоні збив Онана на правому фланзі захисту.
48'
Пікфорд приняв на груди м'яч біля правої межі власного штрафного, проте відскок у нього забрав Вісса, який потім невдало спробував його перекинути з подальшим ударом.
46'
Кутовий на лівому фланзі блокованим прострілом хотів заробити Вісса, але м'яч вийшов саме від нього.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Евертон знову провів такий перший тайм, від якого міг зупинитись кровообіг у його фанатів, проте хоча б забив. Брентфорд програє тільки тому, що не може дати раду власним гольовим моментам, а обидві стійки воріт Пікфорда вже були обстріляні суперниками. Миколенко мало навантажують м'ячами, але тримається він непогано.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Блокована спроба Івобі завершити передачу з правого флангу дальнім пострілом.
45+1'
Небезпечний момент
Миколенко на лівому фланзі штрафного зупинив переведення, скинув на Гордона, а той бив у ближній, де й перебував Рая.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
45'
Інфо
52% контролю м'яча за господарями.
43'
Як і більшу частину першого тайму, Брентфорд наразі тримає м'яч у себе.
41'
Фол в атаці від Вісси на лівому фланзі штрафного проти Коуді.
40'
Небезпечний момент
Повз дальню дев'ятку пролетів м'яч, після пострілу з правого флангу штрафного від Мбеумо, який трохи підправив захисник!
38'
Гікі підняв м'яч над штрафним подачею з правого флангу, однак замикати цей пас було нікому.
35'
Брентфорд загнав суперників на їхню половину поля.
33'
Небезпечний момент
Штанга! Генрі виконав подачу з лівого флангу, Тоні головою пробив у ближній каркас воріт, а Вісса з добивання запустив м'яч над воротами!
31'
Не встиг Грей пробити з-під Занки, отримавши закидання на правий фланг штрафного.
29'
Офсайд
Паттерсон отримав закидання на правий фланг штрафного в офсайді.
28'
Відмахнувся ліктем у центрі поля від Голгейта Тоні.
26'
Івобі втратив м'яч перед власним штрафним, Тоні його атаквав, проте потім програв боротьбу Коуді й сфолив проти суперника.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гордон завершив передачу на хід до лівого кута воротарського від Коуді з власної половини пострілом у дальній кут!
22'
Кутовий
Пікфорд перехопив спробу суперника закрутити в ближній кут подачею з кутового на лівому фланзі.
20'
Генрі на лівому фланзі прострілом заробив кутовий.
17'
Небезпечний момент
Штанга! Перед чужим штрафним Єнсен забрав відскок, після блокованої подачі з лівого флангу, і пробив низом у протилежній каркас воріт!
17'
Простріл від Грея від правого кута штрафного перевели на кутовий.
16'
Евертон тримає м'яч на чужій половині поля знову.
15'
Дасілва розіграв контратаку через правий фланг, однак із його передачею не впорався Тоні.
13'
Генрі перевів на кутовий подачу Гордона від правого кута штрафного.
11'
На Івобі залишили м'яч перед чужим штрафним передачею з правого флангу, але він також поцілив у руки Раї.
10'
Небезпечний момент
Дальній постріл від Грея з центральної зони пішов до рук голкіпера.
8'
Небезпечний момент
Із центру штрафного Мбеумо замикав передачу з лівого флангу від Вісси, але примудрився в дотик не влучити під ближню стійку!
6'
Доводиться розігрувати Евертону в глибину, бо суперники сидять глибоко.
5'
Закидання на правий фланг штрафного від Івобі було засильним.
4'
Евертон тримає м'яч на чужій половині.
2'
Пікфорд зняв подачу з правого флангу над своїм штрафним.
1'
Постріл із-за меж штрафного від Єнсена з правого флангу на кутовий перевів захисник.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасные: Бегович, Кін, Коулмен, Вінагре, Міллс, Воррінгтон, Аллан, Девіс, Рондон.
Евертон: Пікфорд — Голгейт, Коуді, Тарковські — Паттерсон, Онана, Івобі, Миколенко — Макніл, Гордон, Грей.
Запасные: Стракоша, Соренсен, Рурслев, Онейка, Дамсгор, Баптіст, Джанелт, Годдос, Льюїс-Поттер.
Брентфорд: Рая — Гікі, Занка, Мі, Генрі — Дасілва, Нергор, Єнсен — Мбеумо, Тоні, Вісса.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джон Брукс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Брентфорд Ком'юніті (Брентфорд, Англія) зіграють Брентфорд та Евертон.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Діназ Діназ 1 Нива Нива 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Сент-Миррен Сент-Миррен 1 Hibernian Hibernian 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Рейнджерс Рейнджерс 4 Росс Каунти Росс Каунти 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Плімут Аргайл Плімут Аргайл 1 Болтон Болтон 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Лінкольн Сіті Лінкольн Сіті 2 Флитвуд Таун Флитвуд Таун 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Брентфорд - Евертон 27.08.2022, Чемпіонат Англії

між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось : 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Евертон можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

команди Брентфорд був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 13.08.2022, у рамках Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

команди Евертон був зіграний проти Флитвуд Таун - 23.08.2022, у рамках Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден