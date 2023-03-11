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Брентфорд - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 вересня 2023, 19:30 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 1
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31'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
1' Young, Ashley 6' Абдулайе Дукуре
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
29%
Нічия
39%
Евертон
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Brentford FC have won 2 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 9-7 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Brentford FC at home) and 1-0 (Everton FC at home).
  • Brentford FC haven't lost in their last 7 games.
  • Brentford FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, Brentford FC have not lost to Everton FC in their last 3 encounters.
  • Brentford FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's home record this season: 0-3-0.
  • Aaron Hickey has more yellow cards (3) than any other player at Brentford FC. Jarrad Branthwaite has collected 2 for Everton FC.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 34% of their matches, Everton FC in 15% of their matches.
  • Brentford FC wins 34% of halftimes, Everton FC wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 43% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Everton FC.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 4 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 4 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC scores 1.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.6 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Everton FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Everton FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Brentford FC scores 1.36 goals when playing at home and Everton FC scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Брентфорд
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Евертон 2 - 3 Завершено Брентфорд
Кубок Англії 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Евертон 4 - 1 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Ньюпорт Каунті 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 14:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 22:00 Донкастер Роверс 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Евертон П
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Головні події
6'
Абдулайе Дукуре ГООЛ!
1'
Young, Ashley
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
29%
Нічия
39%
Евертон
32%
Склади команд
1
Flekken, Mark
30
Roerslev Rasmussen, Mads
5
Pinnock, Ethan
22
Collins, Nathan
2
Hickey, Aaron
27
Janelt, Vitaly
6
Norgaard, Christian
8
Jensen, Mathias
9
Schade, Kevin
11
Wissa, Yoane
19
Mbeumo, Bryan
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa
8
Onana, Amadou
16
Абдулайе Дукуре
37
Garner, James
7
McNeil, Dwight
14
Beto
Стартовий склад
  • 9
    Schade, Kevin
    Форвард
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 2
    Hickey, Aaron
  • 1
    Flekken, Mark
  • 14
    Beto
  • 37
    Garner, James
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
    6
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
    1
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Шон Дайч
Статистика матчу
ЖК
1
55%
Володіння м'ячем
45%
Удари в отвір
2
1
Удари повз
2
2
Штрафні
3
Кутові
1
3
Фоли
2
1
Сейви
Трансляція
30'
Інфо
Гол зараховано.
29'
Міг бути офсайд у Вісса під час передачі на вістря в попередній атаці.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Єнсен отримав передачу Янельта до правого флангу штрафного, після чого пробив із рикошетом від дальньої стійки.
27'
Небезпечний момент
Поперечина! Дукуре з гострого кута на лівому фланзі штрафного ледь не поцілив у ворота з передачі від центральної лінії.
25'
Знову багато м'яча в повітрі в центрі поля.
23'
Єнсен на правому фланзі атаки не прокинув поміж ніг Макнілу, після чого повалив суперника.
21'
Небезпечний момент
МИКОЛЕНКО! Пішов до штрафного під час передачі Макніла з лівого флангу, а м'яч відскочив від Піннока, проте удар низом злоту вийшов слабеньким.
20'
Спокійний темп від команди Дайча в центрі поля.
18'
Евертон якісно перекриває зони, тому в суперників майже немає варіантів.
16'
Брентфорд якось геть розгубився та віддав м'яч суперникам.
14'
Небезпечний момент
Макніла знайшли швидкою передачею з власної половини через скидання від Дуккуре на лівому фланзі чужого штрафного, звідки той пробив повз дальню стійку.
12'
Евертон намагається підсушити гру.
10'
Бету просто віддав м'яч суперникам під час прискорення лівим флангом атаки.
8'
Тримається м'яч у Брентфорда в центрі поля. Без просування.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дукуре відкрив рахунок зі скидання головою від Тарковські на лівий фланг штрафного подачі Гарнера з лівого флангу.
4'
Фол від Дукуре на чужій половині проти Мбемо.
2'
Мбемо зі штрафного пробив суттєво повз ліву стійку.
1'
Інфо
Поттер вийшов із перших хвилин замість Шаде.
1'
Жовта картка
Поттер прискорився з лівого флангу до центрального входу до штрафного повз Янга, а той його збив.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Евертон іде вісімнадцятим із 1 нічиєю та 4 поразкою — 1 очко.
Інфо
Брентфорд іде одинадцятим із 1 перемогою, 3 нічиїми та 1 поразкою — 6 очок.
Запасні: Віргінія, Паттерсон, Кін, Годфрі, Гант, Калверт-Люїн, Данжума, Шерміті, Доббін.
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Онана, Дукуре — Гарнер, Макніл — Бету.
Запасні: Стракоша, Йоргенсен, Аєр, Годдос, Онієка, Ярмолюк, Олакігбе, Браерлі, Льюїс-Поттер.
Брентфорд: Флеккен — Гікі, Коллінс, Піннок, Рурслев — Єнсен, Нергор, Янелт — Мбемо, Вісса, Шаде.
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Брентфорд Ком'юніті (Брентфорд, Англія) зіграють Брентфорд та Евертон.
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Анонс матчу Брентфорд - Евертон 23.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 23.09.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Евертон можна подивитися 23.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти "Ньюкасл" - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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