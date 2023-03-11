Брентфорд - Евертон онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Brentford Community Stadium.
Дата проведення матчу: 23.09.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти "Ньюкасл" - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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