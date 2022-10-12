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Рейнджерс - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 жовтня 2022, 22:00 - Айброкс
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Рейнджерс
Глазго
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Рейнджерс
38%
Нічия
31%
Ліверпуль
31%
Цікаві факти
  • Glasgow Rangers have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Liverpool FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Glasgow Rangers wins 1st half in 52% of their matches, Liverpool FC in 40% of their matches.
  • Glasgow Rangers wins 52% of halftimes, Liverpool FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Glasgow Rangers leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Glasgow Rangers is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Liverpool FC has better performance than Glasgow Rangers.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Glasgow Rangers's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 3 games against Glasgow Rangers (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Glasgow Rangers won 1, Liverpool FC won 2, 0 draws.
  • Glasgow Rangers scores 0.33 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2 goals against Glasgow Rangers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Glasgow Rangers and Liverpool FC is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Glasgow Rangers and Liverpool FC is 1.
  • Glasgow Rangers scores 2.37 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.94 goals when playing away (on average).
  • Glasgow Rangers's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рейнджерс
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Рейнджерс
Останні матчі - Рейнджерс
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Рейнджерс 4 - 0 Завершено Сент-Миррен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Рейнджерс П
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Гарт оф Мідлотіан 0 - 4 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
17.09.2022 - 17:00 Рейнджерс 2 - 1 Завершено Данді Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Рейнджерс 0 - 3 Завершено Наполі П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Аякс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Наполі 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Рейнджерс
38%
Нічия
31%
Ліверпуль
31%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Рейнджерс:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон – Цімікас, ван Дейк, Конате, Гомес – Елліот, Фабіньо, Хендерсон (к) – Карвалью, Нуньєс, Фірміно.
Запасні: Адріан, Келлехер, Байчетич, Жота, Мілнер, Робертсон, Салах, Тьяго, Філліпс.
Британська заруба на Айброкс. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Рейнджерс – Ліверпуль.
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Анонс матчу Рейнджерс - "Ліверпуль" 12.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Рейнджерс (Глазго) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Айброкс.

Дата проведення матчу: 12.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рейнджерс (Глазго) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Рейнджерс залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Рейнджерс у попередньому футбольному матчі 04.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рейнджерс - "Ліверпуль" можна подивитися 12.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рейнджерс - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рейнджерс (Глазго)
Країна: Шотландия

Предыдущий поединок команди Рейнджерс був зіграний проти Сент-Миррен - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рейнджерс.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Рейнджерс - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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