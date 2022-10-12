Рейнджерс - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рейнджерс - "Ліверпуль" 12.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Рейнджерс (Глазго) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Айброкс.

Дата проведення матчу: 12.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рейнджерс (Глазго) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Рейнджерс залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Рейнджерс у попередньому футбольному матчі 04.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рейнджерс (Глазго)

Країна: Шотландия



Предыдущий поединок команди Рейнджерс був зіграний проти Сент-Миррен - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рейнджерс.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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